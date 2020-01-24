Рецепт легкого салата с тунцом, кукурузой и овощами

Готовим слоеный салат с тунцом

Салат с тунцом и кукурузой Фото: Depositphotos

Салаты из тунца любят за вкус и простоту приготовления. Кроме этого, качественный консервированный тунец очень полезен для здоровья.

Смотрите видео, почему нужно есть тунец:

Мы советуем сделать из тунца слоеный салат с овощами, кукурузой, сыром и оливками. Он способен украсить любой праздничный стол.

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Слоеный салат с тунцом

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

157 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Пекинская капуста или листовой салат – 1 кочан

Кукуруза консервированная – 1 банка

Тунец консервированный – 1 банка

Огурец свежий – 1 шт.

Помидор свежий – 1 шт.

Корейская морковь – горсть

Оливки – горсть

Сыр плавленый или твердый – 100 г

Масло подсолнечное – 50 г

Соль – щепотка

Сок лимона – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Пекинскую капусту или листовой салат нарвать руками и выложить на дно тарелки. Далее выкладывайте салат слоями: консервированная кукуруза, консервированный тунец, нарезанные огурцы, помидоры, морковь по-корейски и оливки. Посыпать салат плавленым или твердым сыром, натертым на мелкой терке. Для заправки смешайте соль и сок лимона, полейте салат.

Чем полезен тунец

снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний;

нормализует уровень сахара в крови;

улучшает работу нервной системы;

препятствует развитию онкологических заболеваний;

поддерживает работу опорно-двигательного аппарата.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с тунцом и огурцом. "Сегодня" также делились рецептом салата из тунца с гренками.

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