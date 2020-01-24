Рецепт легкого салата с тунцом, кукурузой и овощами
Готовим слоеный салат с тунцом
Салаты из тунца любят за вкус и простоту приготовления. Кроме этого, качественный консервированный тунец очень полезен для здоровья.
Смотрите видео, почему нужно есть тунец:
Мы советуем сделать из тунца слоеный салат с овощами, кукурузой, сыром и оливками. Он способен украсить любой праздничный стол.
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Слоеный салат с тунцом
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 157 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Пекинская капуста или листовой салат – 1 кочан
- Кукуруза консервированная – 1 банка
- Тунец консервированный – 1 банка
- Огурец свежий – 1 шт.
- Помидор свежий – 1 шт.
- Корейская морковь – горсть
- Оливки – горсть
- Сыр плавленый или твердый – 100 г
- Масло подсолнечное – 50 г
- Соль – щепотка
- Сок лимона – 1 ч.л.
Способ приготовления:
- Пекинскую капусту или листовой салат нарвать руками и выложить на дно тарелки.
- Далее выкладывайте салат слоями: консервированная кукуруза, консервированный тунец, нарезанные огурцы, помидоры, морковь по-корейски и оливки.
- Посыпать салат плавленым или твердым сыром, натертым на мелкой терке.
- Для заправки смешайте соль и сок лимона, полейте салат.
Чем полезен тунец
- снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний;
- нормализует уровень сахара в крови;
- улучшает работу нервной системы;
- препятствует развитию онкологических заболеваний;
- поддерживает работу опорно-двигательного аппарата.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с тунцом и огурцом. "Сегодня" также делились рецептом салата из тунца с гренками.
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Источник: Сегодня