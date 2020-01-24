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Рецепт легкого салата с тунцом, кукурузой и овощами

Готовим слоеный салат с тунцом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:15
Салат с тунцом и кукурузой
Салат с тунцом и кукурузой
Фото: Depositphotos

Салаты из тунца любят за вкус и простоту приготовления. Кроме этого, качественный консервированный тунец очень полезен для здоровья.

Смотрите видео, почему нужно есть тунец:

Мы советуем сделать из тунца слоеный салат с овощами, кукурузой, сыром и оливками. Он способен украсить любой праздничный стол.

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Слоеный салат с тунцом

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 157 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Пекинская капуста или листовой салат – 1 кочан
  • Кукуруза консервированная – 1 банка
  • Тунец консервированный – 1 банка
  • Огурец свежий – 1 шт.
  • Помидор свежий – 1 шт.
  • Корейская морковь – горсть
  • Оливки – горсть
  • Сыр плавленый или твердый – 100 г
  • Масло подсолнечное – 50 г
  • Соль – щепотка
  • Сок лимона – 1 ч.л.

Способ приготовления:

  1. Пекинскую капусту или листовой салат нарвать руками и выложить на дно тарелки.
  2. Далее выкладывайте салат слоями: консервированная кукуруза, консервированный тунец, нарезанные огурцы, помидоры, морковь по-корейски и оливки.
  3. Посыпать салат плавленым или твердым сыром, натертым на мелкой терке.
  4. Для заправки смешайте соль и сок лимона, полейте салат.

Чем полезен тунец

  • снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний;
  • нормализует уровень сахара в крови;
  • улучшает работу нервной системы;
  • препятствует развитию онкологических заболеваний;
  • поддерживает работу опорно-двигательного аппарата.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с тунцом и огурцом. "Сегодня" также делились рецептом салата из тунца с гренками.

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Источник: Сегодня
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