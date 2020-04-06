Рецепт легкого весеннего салата с редисом и зеленым горошком
Готовим необычный салат с редиской
Для этого аппетитного весеннего салата нужны самые простые ингредиенты: вареные яйца, редис, зеленый горошек, яблоко и лук. Заправляется он смесью майонеза, зернистой горчицы и хрена.
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Чтобы повысить хрустящие свойства редиски, подержите ее несколько часов в воде с кубиками льда. Заодно избавитесь избытка нитратов, которыми "грешат" ранние парниковые овощи.
Яичный салат с редисом и зеленым горошком
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 56 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 6 сваренных вкрутую яиц
- 1 банка консервированного горошка
- 1 маленькая красная луковица
- Горсть редиски
- 1 кислое яблоко
- 1 столовая ложка майонеза
- 1 чайная ложка французской горчицы
- 1/2 чайной ложки тертого хрена
- Соль, перец
Смотрите видео, как вкусно приготовить редиску:
Способ приготовления:
- Яйца нарежьте кубиками, редис – тонкими полукольцами.
- Очищенный лук и яблоко нарежьте небольшими кубиками.
- Слейте жидкость из банки с горошком.
- Смешайте все ингредиенты с майонезом, горчицей и хреном.
- Приправьте салат солью и перцем по вкусу.
На заметку
Перед подачей вы можете посыпать салат измельченной зеленью – петрушкой, укропом или зеленым луком.
Напомним, ранее мы писали, как выбрать спелую и сочную редиску. Мы также делились рецептом творожной закуски с редисом и зеленью.
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