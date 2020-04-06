Рецепт легкого весеннего салата с редисом и зеленым горошком

Готовим необычный салат с редиской

Для этого аппетитного весеннего салата нужны самые простые ингредиенты: вареные яйца, редис, зеленый горошек, яблоко и лук. Заправляется он смесью майонеза, зернистой горчицы и хрена.

Чтобы повысить хрустящие свойства редиски, подержите ее несколько часов в воде с кубиками льда. Заодно избавитесь избытка нитратов, которыми "грешат" ранние парниковые овощи.

Яичный салат с редисом и зеленым горошком

Яичный салат с редисом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

56 ккал на 100 г

Ингредиенты:

6 сваренных вкрутую яиц

1 банка консервированного горошка

1 маленькая красная луковица

Горсть редиски

1 кислое яблоко

1 столовая ложка майонеза

1 чайная ложка французской горчицы

1/2 чайной ложки тертого хрена

Соль, перец

Смотрите видео, как вкусно приготовить редиску:

Способ приготовления:

Яйца нарежьте кубиками, редис – тонкими полукольцами. Очищенный лук и яблоко нарежьте небольшими кубиками. Слейте жидкость из банки с горошком. Смешайте все ингредиенты с майонезом, горчицей и хреном. Приправьте салат солью и перцем по вкусу.

На заметку

Перед подачей вы можете посыпать салат измельченной зеленью – петрушкой, укропом или зеленым луком.

Напомним, ранее мы писали, как выбрать спелую и сочную редиску. Мы также делились рецептом творожной закуски с редисом и зеленью.

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