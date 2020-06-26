Рецепт ленивого пирога из лаваша с брынзой и зеленью от Татьяны Литвиновой

Такой пирог требует минимум усилий на приготовление

Пирог из лаваша с брынзой и зеленью – это просто, вкусно и не слишком калорийно. Для него вам понадобится тонкий армянский лаваш.

Пирог можно подавать на завтрак или в качестве сытного перекуса. Рецептом несладкой выпечки поделилась кулинарный эксперт Татьяна Литвинова в своем Instagram.

Ленивый пирог с брынзой и зеленью

Пирог с брынзой и зеленью Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

198 ккал на 100 г

Ингредиенты:

100-200 г творога

200-300 г овечьей брынзы

300 г зелени (зеленого лука, кинзы, укропа, петрушки)

5-6 листов лаваша

2+4 шт. яиц

250 г домашней сметаны или магазинной 30%

Способ приготовления:

Натрите брынзу, нарежьте зелень, добавьте 2 яйца, творог и перемешайте. Если сыр не соленый, посолите начинку на свой вкус. Вырежьте лаваш по размеру формы. Сформируйте роллы с сырной начинкой и уложите их плотно в форму. Смешайте сметану и 4 яйца. Залейте этой смесью рулеты и запекайте в духовке 45-50 минут при 175 ºС.

Полезный совет

Вместо брынзы можно взять фету или козий сыр.

Смотрите видео, как приготовить лаваш с начинкой:

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать ленивую лазанью из лаваша. Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить рулеты из лаваша с сыром на костре.

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