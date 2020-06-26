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Рецепт ленивого пирога из лаваша с брынзой и зеленью от Татьяны Литвиновой

Сегодня, 14:12

Такой пирог требует минимум усилий на приготовление

Пирог из лаваша с брынзой и зеленью – это просто, вкусно и не слишком калорийно. Для него вам понадобится тонкий армянский лаваш.

Пирог можно подавать на завтрак или в качестве сытного перекуса. Рецептом несладкой выпечки поделилась кулинарный эксперт Татьяна Литвинова в своем Instagram.

Ленивый пирог с брынзой и зеленью

Пирог с брынзой и зеленью
Пирог с брынзой и зеленью
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 198 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 100-200 г творога
  • 200-300 г овечьей брынзы
  • 300 г зелени (зеленого лука, кинзы, укропа, петрушки)
  • 5-6 листов лаваша
  • 2+4 шт. яиц
  • 250 г домашней сметаны или магазинной 30%

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Способ приготовления:

  1. Натрите брынзу, нарежьте зелень, добавьте 2 яйца, творог и перемешайте. Если сыр не соленый, посолите начинку на свой вкус.
  2. Вырежьте лаваш по размеру формы.
  3. Сформируйте роллы с сырной начинкой и уложите их плотно в форму.
  4. Смешайте сметану и 4 яйца. Залейте этой смесью рулеты и запекайте в духовке 45-50 минут при 175 ºС.

Полезный совет

Вместо брынзы можно взять фету или козий сыр.

Смотрите видео, как приготовить лаваш с начинкой:

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать ленивую лазанью из лаваша. Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить рулеты из лаваша с сыром на костре.

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Источник: Сегодня
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