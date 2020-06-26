Рецепт ленивого пирога из лаваша с брынзой и зеленью от Татьяны Литвиновой
Такой пирог требует минимум усилий на приготовление
Пирог из лаваша с брынзой и зеленью – это просто, вкусно и не слишком калорийно. Для него вам понадобится тонкий армянский лаваш.
Пирог можно подавать на завтрак или в качестве сытного перекуса. Рецептом несладкой выпечки поделилась кулинарный эксперт Татьяна Литвинова в своем Instagram.
Ленивый пирог с брынзой и зеленью
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 198 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 100-200 г творога
- 200-300 г овечьей брынзы
- 300 г зелени (зеленого лука, кинзы, укропа, петрушки)
- 5-6 листов лаваша
- 2+4 шт. яиц
- 250 г домашней сметаны или магазинной 30%
Способ приготовления:
- Натрите брынзу, нарежьте зелень, добавьте 2 яйца, творог и перемешайте. Если сыр не соленый, посолите начинку на свой вкус.
- Вырежьте лаваш по размеру формы.
- Сформируйте роллы с сырной начинкой и уложите их плотно в форму.
- Смешайте сметану и 4 яйца. Залейте этой смесью рулеты и запекайте в духовке 45-50 минут при 175 ºС.
Полезный совет
Вместо брынзы можно взять фету или козий сыр.
Смотрите видео, как приготовить лаваш с начинкой:
Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать ленивую лазанью из лаваша. Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить рулеты из лаваша с сыром на костре.
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