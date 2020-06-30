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Рецепт ленивой кабачковой икры в духовке

Сегодня, 16:01

С таким рецептом не нужно стоять у плиты часами, постоянно помешивая овощную массу

Икра из кабачков в духовке требует минимум усилий: нужно лишь сложить все ингредиенты в форму и запечь до мягкости, а затем измельчить блендером. В итоге получается очень вкусная, полезная и низкокалорийная летняя закуска.

Кабачковая икра в духовке

Икра из кабачков в духовке
Икра из кабачков в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 83 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Кабачки – 2 шт. (около 500 г)
  • Лук – 1 шт. (около 250 г)
  • Морковь – 300 г
  • Чеснок – горсть
  • Подсолнечное масло – 80 мл
  • Томатный сок с мякотью – 600 мл
  • Соль, сахар, уксус – по 1 ч. л.
  • Черный и красный перец, молотый лавровый лист – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Кабачки нарезать кружочками. Очищенный лук нарезать довольно крупными кусочками, морковь – кружочками. Сложить все в емкость для запекания.
  2. К овощам добавить чеснок, масло и томатный сок. Поставить запекаться в холодную духовку при 190 ºС на 1-1,5 часа.
  3. Достать форму, дать немного остыть. Измельчить блендером до однородности. Добавить соль, перец, уксус, лавровый лист. Перемешать и остудить.

Как подавать икру из кабачков

Кабачковую икру можно есть вместе с хлебом, использовать как дополнение к макаронам, рису или мясу.

Смотрите видео, как выбрать кабачковую икру в магазине:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить кабачковые оладьи с зеленью и сыром. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как заморозить кабачки на зиму.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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