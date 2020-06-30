Рецепт ленивой кабачковой икры в духовке
С таким рецептом не нужно стоять у плиты часами, постоянно помешивая овощную массу
Икра из кабачков в духовке требует минимум усилий: нужно лишь сложить все ингредиенты в форму и запечь до мягкости, а затем измельчить блендером. В итоге получается очень вкусная, полезная и низкокалорийная летняя закуска.
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Кабачковая икра в духовке
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 83 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Кабачки – 2 шт. (около 500 г)
- Лук – 1 шт. (около 250 г)
- Морковь – 300 г
- Чеснок – горсть
- Подсолнечное масло – 80 мл
- Томатный сок с мякотью – 600 мл
- Соль, сахар, уксус – по 1 ч. л.
- Черный и красный перец, молотый лавровый лист – по вкусу
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Способ приготовления:
- Кабачки нарезать кружочками. Очищенный лук нарезать довольно крупными кусочками, морковь – кружочками. Сложить все в емкость для запекания.
- К овощам добавить чеснок, масло и томатный сок. Поставить запекаться в холодную духовку при 190 ºС на 1-1,5 часа.
- Достать форму, дать немного остыть. Измельчить блендером до однородности. Добавить соль, перец, уксус, лавровый лист. Перемешать и остудить.
Как подавать икру из кабачков
Кабачковую икру можно есть вместе с хлебом, использовать как дополнение к макаронам, рису или мясу.
Смотрите видео, как выбрать кабачковую икру в магазине:
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