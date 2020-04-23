Рецепт ленивой яблочной шарлотки из хлеба

Оригинальная шарлотка с хлебом вместо теста

Необычная шарлотка с яблоками и персиками не отнимет много усилий, ведь для ее приготовления не нужно делать тесто, вместо него используется сдобный белый хлеб.

В начинку можно добавить тростниковый сахар, ваниль, корицу, мускатный орех, лимонную или апельсиновую цедру, орехи, коньяк, ром или фруктовый ликер.

Хлебная шарлотка с яблоками

Шарлотка из хлеба Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

145 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1.5 кг яблок

100 г сахара

10 г ванильного сахара

1 банка консервированных персиков или абрикосов (около 400 мл)

250 г растопленного сливочного масла + еще 40 г

2 буханки сдобного белого хлеба

120 мл молока

2 ч.л. кукурузного крахмала

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Способ приготовления:

Яблоки очистить, нарезать крупными кубиками. В сковороде растопить 40 г сливочного масла, выложить яблоки и тушить под крышкой 5-7 минут. Крышку снять, добавить сахар и крупно нарезанные консервированные персики. Тушить еще минут 5-10, пока жидкость не уварится, а яблоки не начнут превращаться в цукаты. В стакане размешать молоко и крахмал, вылить в сковороду с яблоками. Уменьшить огонь и варить, помешивая, еще минуту. Хлеб очистить от корок и слегка подсушить в духовке или на сковороде. Обмакивая кусочки в топленом масле, выложить хлебом внахлест (целыми кусками) на дно формы. Остальной хлеб нарезать полосками шириной 2 см и, обмакивая в топленое масло, установить внахлест вдоль стенок формы. Выступающие концы обрезать. Вылить в форму яблочную начинку. Из оставшегося хлеба, нарезанного треугольниками и вымоченном в топленом масле, сделать "крышку". Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке пол часа, пока шарлотка не приобретет золотистый цвет. Достать из духовки и дать остыть 15-20 минут.

Как подавать шарлотку

Подавать теплой, с охлажденным заварным кремом или шариком мороженого.

Смотрите видео, как испечь диетическую шарлотку с фруктами:

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