Рецепт ленивых вареников из творога с зеленью
Чтобы сделать блюдо ароматнее, добавьте в тесто зубчик измельченного чеснока
Ленивые вареники с зеленью – прекрасное решение для летнего завтрака. Вы можете приготовить их заранее и заморозить, а утром отварить в подсоленной воде.
Основа ленивых вареников – творог. Желательно выбирать жирный, тогда они будут мягче и приятнее на вкус.
Ленивые вареники с зеленью
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 114 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 400 г творога
- 1 яйцо
- 4 ст.л. муки
- 2 ст.л. манной крупы
- Несколько веточек базилика
- Несколько веточек петрушки или укропа
- Несколько стеблей зеленого лука
- Соль
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Способ приготовления:
- Творог смешать с яйцом. Добавить муку и манную крупу, перемешать.
- Затем всыпать мелко нарезанные травы, посолить. Хорошо перемешать.
- Собрать тесто в шар, завернуть в пленку и убрать на 30 минут в холодильник. Затем разделить на небольшие кусочки.
- Отварить в подсоленной воде (ленивые вареники должны всплыть), воду слить.
- Подавать ленивые вареники со сливочным маслом и сметаной. По желанию блюдо можно посыпать тертым сыром.
Полезный совет
Яйцо можно заменить семенами чиа. Для этого столовую ложку семян нужно залить 4 ст.л. воды и дать немного постоять, пока смесь не станет желеобразной, а затем добавить в тесто.
Смотрите видео, как выращивать зелень дома:
Напомним, ранее мы писали, как сделать вареники на кефире с творожной начинкой. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами теста и начинок для несладких вареников.
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