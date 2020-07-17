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Рецепт ленивых вареников из творога с зеленью

Сегодня, 09:08

Чтобы сделать блюдо ароматнее, добавьте в тесто зубчик измельченного чеснока

Ленивые вареники с зеленью – прекрасное решение для летнего завтрака. Вы можете приготовить их заранее и заморозить, а утром отварить в подсоленной воде.

Основа ленивых вареников – творог. Желательно выбирать жирный, тогда они будут мягче и приятнее на вкус.

Ленивые вареники с зеленью

Ленивые вареники с зеленью
Ленивые вареники с зеленью
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 114 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 400 г творога
  • 1 яйцо
  • 4 ст.л. муки
  • 2 ст.л. манной крупы
  • Несколько веточек базилика
  • Несколько веточек петрушки или укропа
  • Несколько стеблей зеленого лука
  • Соль

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Способ приготовления:

  1. Творог смешать с яйцом. Добавить муку и манную крупу, перемешать.
  2. Затем всыпать мелко нарезанные травы, посолить. Хорошо перемешать.
  3. Собрать тесто в шар, завернуть в пленку и убрать на 30 минут в холодильник. Затем разделить на небольшие кусочки.
  4. Отварить в подсоленной воде (ленивые вареники должны всплыть), воду слить.
  5. Подавать ленивые вареники со сливочным маслом и сметаной. По желанию блюдо можно посыпать тертым сыром.

Полезный совет

Яйцо можно заменить семенами чиа. Для этого столовую ложку семян нужно залить 4 ст.л. воды и дать немного постоять, пока смесь не станет желеобразной, а затем добавить в тесто.

Смотрите видео, как выращивать зелень дома:

Напомним, ранее мы писали, как сделать вареники на кефире с творожной начинкой. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами теста и начинок для несладких вареников.

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Источник: Сегодня
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