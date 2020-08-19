Рецепт летнего пирога с черникой и рикоттой

Благодаря ягодам такая выпечка получается очень вкусной и полезной

Черничный пирог в духовке с рикоттой – идеальная выпечка для лета. Для его приготовления подойдет как свежая, так и замороженная черника.

В этот пирог в качестве начинки можно добавить творожный сыр или творог со сметаной, а также любые сезонные ягоды на ваш вкус.

Черничный пирог с рикоттой

Черничный пирог в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1, 5 часа

Калорийность:

175 ккал на 100 г

Ингредиенты:

270 г муки

4 ст.л. растительного масла

4 ст.л. сахара

3 ст.л. сливочного масла

0,5 ст.л. разрыхлителя

Щепотка соли

Для начинки:

200 г черники

250 г рикотты

2 яйца

100 мл сливок 20%

30 г сахара

Смотрите видео о свойствах черники:

Способ приготовления:

Растопить сливочное масло, перемешать со всеми остальными ингредиентами для теста. Форму диаметром 24-26 см застелить пергаментной бумагой, выложить в нее тесто и сделать пальцами бортики. Поставить форму на 10-15 минут в разогретую духовку до 180 °С духовку. Для начинки соединить все ингредиенты, кроме ягод, тщательно размешать. Достать тесто, добавить начинку и выложить на нее ягоды. Вернуть в духовку на 30-40 минут.

Как подавать пирог

Остудите выпечку до комнатной температуры, а затем поставьте в холодильник на несколько часов. Разрежьте на порционные куски и подавайте.

Напомним, ранее мы делились рецептом нежной творожной запеканки с черникой, а также писали, как испечь маффины с черникой.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться