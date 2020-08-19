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Рецепт летнего пирога с черникой и рикоттой

Сегодня, 12:48

Благодаря ягодам такая выпечка получается очень вкусной и полезной

Черничный пирог в духовке с рикоттой – идеальная выпечка для лета. Для его приготовления подойдет как свежая, так и замороженная черника.

В этот пирог в качестве начинки можно добавить творожный сыр или творог со сметаной, а также любые сезонные ягоды на ваш вкус.

Черничный пирог с рикоттой

Черничный пирог в духовке
Черничный пирог в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1, 5 часа

Калорийность:

  • 175 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 270 г муки
  • 4 ст.л. растительного масла
  • 4 ст.л. сахара
  • 3 ст.л. сливочного масла
  • 0,5 ст.л. разрыхлителя
  • Щепотка соли

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Для начинки:

  • 200 г черники
  • 250 г рикотты
  • 2 яйца
  • 100 мл сливок 20%
  • 30 г сахара

Смотрите видео о свойствах черники:

Способ приготовления:

  1. Растопить сливочное масло, перемешать со всеми остальными ингредиентами для теста.
  2. Форму диаметром 24-26 см застелить пергаментной бумагой, выложить в нее тесто и сделать пальцами бортики.
  3. Поставить форму на 10-15 минут в разогретую духовку до 180 °С духовку.
  4. Для начинки соединить все ингредиенты, кроме ягод, тщательно размешать.
  5. Достать тесто, добавить начинку и выложить на нее ягоды.
  6. Вернуть в духовку на 30-40 минут.

Как подавать пирог

Остудите выпечку до комнатной температуры, а затем поставьте в холодильник на несколько часов. Разрежьте на порционные куски и подавайте.

Напомним, ранее мы делились рецептом нежной творожной запеканки с черникой, а также писали, как испечь маффины с черникой.

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Источник: Сегодня
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