Рецепт летнего пирога с черникой и рикоттой
Благодаря ягодам такая выпечка получается очень вкусной и полезной
Черничный пирог в духовке с рикоттой – идеальная выпечка для лета. Для его приготовления подойдет как свежая, так и замороженная черника.
В этот пирог в качестве начинки можно добавить творожный сыр или творог со сметаной, а также любые сезонные ягоды на ваш вкус.
Черничный пирог с рикоттой
Время приготовления:
- 1, 5 часа
Калорийность:
- 175 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 270 г муки
- 4 ст.л. растительного масла
- 4 ст.л. сахара
- 3 ст.л. сливочного масла
- 0,5 ст.л. разрыхлителя
- Щепотка соли
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Для начинки:
- 200 г черники
- 250 г рикотты
- 2 яйца
- 100 мл сливок 20%
- 30 г сахара
Смотрите видео о свойствах черники:
Способ приготовления:
- Растопить сливочное масло, перемешать со всеми остальными ингредиентами для теста.
- Форму диаметром 24-26 см застелить пергаментной бумагой, выложить в нее тесто и сделать пальцами бортики.
- Поставить форму на 10-15 минут в разогретую духовку до 180 °С духовку.
- Для начинки соединить все ингредиенты, кроме ягод, тщательно размешать.
- Достать тесто, добавить начинку и выложить на нее ягоды.
- Вернуть в духовку на 30-40 минут.
Как подавать пирог
Остудите выпечку до комнатной температуры, а затем поставьте в холодильник на несколько часов. Разрежьте на порционные куски и подавайте.
Напомним, ранее мы делились рецептом нежной творожной запеканки с черникой, а также писали, как испечь маффины с черникой.
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