Рецепт летнего пирога с цветками цукини, овощами и сыром

Вкусный и оригинальный несладкий пирог

Цветы цукини можно приготовить множеством способов. Их едят сырыми, добавляя в салаты, фаршируют различными начинками, жарят в кляре. Цветы запекают на пицце, сушат в виде чипсов. Мы предлагаем добавить их в несладкий сырный пирог.

Перед приготовлением цветы цукини нужно обязательно промыть и удалить полностью тычинки и пестик. Еще у очень больших цветов удаляют плотные листочки у основания.

Пирог из слоеного теста с цукини

Пирог с цветами цукини Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

279 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Слоеное дрожжевое тесто

400 г цуккини

12 цветков цуккини

2 яйца

50-100 мл сливок

70 г тертого пармезана

50 г тертого сыра Эмменталь

1 лук-порей

2 ст.л. оливкового масла

Соль

Способ приготовления:

Слоеное тесто разморозьте, раскатайте в круг. Выложите в форму, застеленную пергаментной бумагой, сделайте бортики и наколите вилкой. Нарежьте кабачки цукини и лук-порей. Обжаривайте на оливковом масле 5 минут. Натрите сыр на крупной терке. Смешайте два яйца, тертый сыр (часть пармезана отложите для посыпки) и сливки. Добавьте обжаренные овощи в сырно-яичную смесь, перемешайте и выложите на тесто. Сверху распределите подготовленные цветы цукини. Посыпьте тертым пармезаном. Поставьте в разогретую до 220 ºС духовку на 15-20 минут. Остудите пирог и подавайте.

Полезный совет

В начинку можно добавить немного обжаренной ветчины или бекона.

Смотрите видео, какие цветы можно употреблять в пищу:

Напомним, ранее мы делились рецептом пасты с креветками и цукини, а также писали, как запечь дораду с цукини и помидорами.

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