Рецепт летнего пирога с цветками цукини, овощами и сыром
Вкусный и оригинальный несладкий пирог
Цветы цукини можно приготовить множеством способов. Их едят сырыми, добавляя в салаты, фаршируют различными начинками, жарят в кляре. Цветы запекают на пицце, сушат в виде чипсов. Мы предлагаем добавить их в несладкий сырный пирог.
Перед приготовлением цветы цукини нужно обязательно промыть и удалить полностью тычинки и пестик. Еще у очень больших цветов удаляют плотные листочки у основания.
Пирог из слоеного теста с цукини
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 279 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Слоеное дрожжевое тесто
- 400 г цуккини
- 12 цветков цуккини
- 2 яйца
- 50-100 мл сливок
- 70 г тертого пармезана
- 50 г тертого сыра Эмменталь
- 1 лук-порей
- 2 ст.л. оливкового масла
- Соль
Способ приготовления:
- Слоеное тесто разморозьте, раскатайте в круг. Выложите в форму, застеленную пергаментной бумагой, сделайте бортики и наколите вилкой.
- Нарежьте кабачки цукини и лук-порей. Обжаривайте на оливковом масле 5 минут.
- Натрите сыр на крупной терке.
- Смешайте два яйца, тертый сыр (часть пармезана отложите для посыпки) и сливки.
- Добавьте обжаренные овощи в сырно-яичную смесь, перемешайте и выложите на тесто. Сверху распределите подготовленные цветы цукини.
- Посыпьте тертым пармезаном. Поставьте в разогретую до 220 ºС духовку на 15-20 минут.
- Остудите пирог и подавайте.
Полезный совет
В начинку можно добавить немного обжаренной ветчины или бекона.
Смотрите видео, какие цветы можно употреблять в пищу:
Напомним, ранее мы делились рецептом пасты с креветками и цукини, а также писали, как запечь дораду с цукини и помидорами.
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