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Рецепт летнего пирога с цветками цукини, овощами и сыром

Сегодня, 10:28

Вкусный и оригинальный несладкий пирог

Цветы цукини можно приготовить множеством способов. Их едят сырыми, добавляя в салаты, фаршируют различными начинками, жарят в кляре. Цветы запекают на пицце, сушат в виде чипсов. Мы предлагаем добавить их в несладкий сырный пирог.

Перед приготовлением цветы цукини нужно обязательно промыть и удалить полностью тычинки и пестик. Еще у очень больших цветов удаляют плотные листочки у основания.

Пирог из слоеного теста с цукини

Пирог с цветами цукини
Пирог с цветами цукини
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 279 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Слоеное дрожжевое тесто
  • 400 г цуккини
  • 12 цветков цуккини
  • 2 яйца
  • 50-100 мл сливок
  • 70 г тертого пармезана
  • 50 г тертого сыра Эмменталь
  • 1 лук-порей
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • Соль

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Способ приготовления:

  1. Слоеное тесто разморозьте, раскатайте в круг. Выложите в форму, застеленную пергаментной бумагой, сделайте бортики и наколите вилкой.
  2. Нарежьте кабачки цукини и лук-порей. Обжаривайте на оливковом масле 5 минут.
  3. Натрите сыр на крупной терке.
  4. Смешайте два яйца, тертый сыр (часть пармезана отложите для посыпки) и сливки.
  5. Добавьте обжаренные овощи в сырно-яичную смесь, перемешайте и выложите на тесто. Сверху распределите подготовленные цветы цукини.
  6. Посыпьте тертым пармезаном. Поставьте в разогретую до 220 ºС духовку на 15-20 минут.
  7. Остудите пирог и подавайте.

Полезный совет

В начинку можно добавить немного обжаренной ветчины или бекона.

Смотрите видео, какие цветы можно употреблять в пищу:

Напомним, ранее мы делились рецептом пасты с креветками и цукини, а также писали, как запечь дораду с цукини и помидорами.

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Источник: Сегодня
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