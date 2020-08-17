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Рецепт летнего салата из куриной печени и винограда

Сегодня, 12:14

Готовим вкусный теплый салат с печенью, виноградом, орехами и зеленью

Салат из печени и винограда – идеальное блюдо для летнего ужина. Он быстро готовится и получается очень вкусным и сытным.

Для салата желательно использовать сладкий виноград без косточек. Салатная зелень подойдет любая на ваш выбор.

Салат из печени и винограда

Салат из печенки и винограда
Салат из печенки и винограда
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 149 ккал на 100 г⠀

Ингредиенты:

  • 300 г куриной печени
  • 150 г винограда без косточек
  • 40 г салатных листьев
  • Горсть грецких орехов
  • 5 ст. л. оливкового масла
  • 1,5 ч. л. бальзамического уксуса
  • 0,5 ч. л. сахара
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Виноград помыть и обсушить. Если ягоды крупные, разрезать их пополам.
  2. Печень промыть, разрезать на две части по соединению, посолить, поперчить и обжарить на разогретой сковороде на среднем огне с добавлением 2 ст. л. масла. Жарить до готовности, около 5 минут, несколько раз в процессе перемешав.
  3. Для заправки перемешать уксус, соль, сахар и оливковое масло до однородности.
  4. Орехи поджарить на сковороде без масла.
  5. Салатную зелень помыть, обсушить, порвать руками в миску. Сверху выложить печень, орехи и виноград. Полить заправкой.

На заметку

  • В салат можно добавить очищенное яблоко, свежее или карамелизированное.
  • В заправку можно добавить чайную ложку брусничного варенья. В этом случае добавьте 1 ч.л. уксуса, а сахар не используйте.
  • Сахар можно заменить медом или кленовым сиропом.

Смотрите видео, как выбрать вкусный виноград:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить летний салат с инжиром, виноградом и голубым сыром, а также делились рецептом печеночного рулета с сыром.

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Источник: Сегодня
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