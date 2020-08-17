Рецепт летнего салата из куриной печени и винограда
Готовим вкусный теплый салат с печенью, виноградом, орехами и зеленью
Салат из печени и винограда – идеальное блюдо для летнего ужина. Он быстро готовится и получается очень вкусным и сытным.
Для салата желательно использовать сладкий виноград без косточек. Салатная зелень подойдет любая на ваш выбор.
Салат из печени и винограда
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 149 ккал на 100 г⠀
Ингредиенты:
- 300 г куриной печени
- 150 г винограда без косточек
- 40 г салатных листьев
- Горсть грецких орехов
- 5 ст. л. оливкового масла
- 1,5 ч. л. бальзамического уксуса
- 0,5 ч. л. сахара
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
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Способ приготовления:
- Виноград помыть и обсушить. Если ягоды крупные, разрезать их пополам.
- Печень промыть, разрезать на две части по соединению, посолить, поперчить и обжарить на разогретой сковороде на среднем огне с добавлением 2 ст. л. масла. Жарить до готовности, около 5 минут, несколько раз в процессе перемешав.
- Для заправки перемешать уксус, соль, сахар и оливковое масло до однородности.
- Орехи поджарить на сковороде без масла.
- Салатную зелень помыть, обсушить, порвать руками в миску. Сверху выложить печень, орехи и виноград. Полить заправкой.
На заметку
- В салат можно добавить очищенное яблоко, свежее или карамелизированное.
- В заправку можно добавить чайную ложку брусничного варенья. В этом случае добавьте 1 ч.л. уксуса, а сахар не используйте.
- Сахар можно заменить медом или кленовым сиропом.
Смотрите видео, как выбрать вкусный виноград:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить летний салат с инжиром, виноградом и голубым сыром, а также делились рецептом печеночного рулета с сыром.
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