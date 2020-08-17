Рецепт летнего салата из куриной печени и винограда

Готовим вкусный теплый салат с печенью, виноградом, орехами и зеленью

Салат из печени и винограда – идеальное блюдо для летнего ужина. Он быстро готовится и получается очень вкусным и сытным.

Для салата желательно использовать сладкий виноград без косточек. Салатная зелень подойдет любая на ваш выбор.

Салат из печени и винограда

Салат из печенки и винограда Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

149 ккал на 100 г⠀

Ингредиенты:

300 г куриной печени

150 г винограда без косточек

40 г салатных листьев

Горсть грецких орехов

5 ст. л. оливкового масла

1,5 ч. л. бальзамического уксуса

0,5 ч. л. сахара

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Читайте также: Как сделать сырные шарики с виноградом и орехами

Способ приготовления:

Виноград помыть и обсушить. Если ягоды крупные, разрезать их пополам. Печень промыть, разрезать на две части по соединению, посолить, поперчить и обжарить на разогретой сковороде на среднем огне с добавлением 2 ст. л. масла. Жарить до готовности, около 5 минут, несколько раз в процессе перемешав. Для заправки перемешать уксус, соль, сахар и оливковое масло до однородности. Орехи поджарить на сковороде без масла. Салатную зелень помыть, обсушить, порвать руками в миску. Сверху выложить печень, орехи и виноград. Полить заправкой.

На заметку

В салат можно добавить очищенное яблоко, свежее или карамелизированное.

В заправку можно добавить чайную ложку брусничного варенья. В этом случае добавьте 1 ч.л. уксуса, а сахар не используйте.

Сахар можно заменить медом или кленовым сиропом.

Смотрите видео, как выбрать вкусный виноград:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить летний салат с инжиром, виноградом и голубым сыром, а также делились рецептом печеночного рулета с сыром.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться