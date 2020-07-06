Летний салат из трех видов помидоров: рецепт от Джейми Оливера
Готовим яркий, свежий и очень вкусный салат
Привычный томатный салат будет еще вкуснее, если приготовить его из разных видов спелых помидоров. "Чем больше цвета, тем лучше", – считает британский шеф Джейми Оливер.
"Этот салат великолепен с ростбифом, козьим сыром или картофелем в мундире. И, честно говоря, даже если вы положите эти помидоры на противень и запечете их с несколькими колбасками, разбросанными вокруг них, тоже будет неплохо", – говорит повар.
Салат из трех видов помидоров
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 119 ккал на порцию
Ингредиенты:
- 4 больших горсти разных помидоров
- Морская соль
- Свежемолотый черный перец
- Оливковое масло первого отжима
- Высококачественный красный винный уксус
- 1/2 зубчика чеснока, тертого
- 2 чайные ложки тертого свежего хрена или баночного острого белого хрена
- 1 небольшая горсть свежей петрушки, мелко нарезанной
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Способ приготовления:
- Нарежьте большие помидоры на ломтики толщиной около 1 см. Вы можете разрезать помидоры черри пополам или оставить их целыми.
- Затем посыпьте все помидоры хорошей щепоткой морской соли. Положите их в дуршлаг и оставьте на 30 минут.
- Поместите помидоры в большую миску и заправьте достаточным количеством оливкового масла (примерно 6 ст. л.) и добавьте 1-2 ст.л. уксуса. Попробуйте, при необходимости добавьте еще соли.
- Добавьте чеснок и молотый перец. Теперь начните добавлять хрен. Добавьте несколько чайных ложек, перемешайте и попробуйте. По желанию прибавьте еще немного хрена.
- В конце добавьте петрушку.
Как подавать салат
Подавайте салат вместе с хлебом. Вы можете собрать мякишем выделившийся томатный сок.
Смотрите видео, как сделать композицию из помидора и душистых трав:
Напомним, ранее мы писали, как сделать слоеный салат "Филадельфия". Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились рецептом салата из помидоров, авокадо и кукурузы.
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