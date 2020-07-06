Летний салат из трех видов помидоров: рецепт от Джейми Оливера

Готовим яркий, свежий и очень вкусный салат

Привычный томатный салат будет еще вкуснее, если приготовить его из разных видов спелых помидоров. "Чем больше цвета, тем лучше", – считает британский шеф Джейми Оливер.

"Этот салат великолепен с ростбифом, козьим сыром или картофелем в мундире. И, честно говоря, даже если вы положите эти помидоры на противень и запечете их с несколькими колбасками, разбросанными вокруг них, тоже будет неплохо", – говорит повар.

Салат из трех видов помидоров

Салат из трех видов помидоров Фото: freepik.com

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

119 ккал на порцию

Ингредиенты:

4 больших горсти разных помидоров

Морская соль

Свежемолотый черный перец

Оливковое масло первого отжима

Высококачественный красный винный уксус

1/2 зубчика чеснока, тертого

2 чайные ложки тертого свежего хрена или баночного острого белого хрена

1 небольшая горсть свежей петрушки, мелко нарезанной

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Способ приготовления:

Нарежьте большие помидоры на ломтики толщиной около 1 см. Вы можете разрезать помидоры черри пополам или оставить их целыми. Затем посыпьте все помидоры хорошей щепоткой морской соли. Положите их в дуршлаг и оставьте на 30 минут. Поместите помидоры в большую миску и заправьте достаточным количеством оливкового масла (примерно 6 ст. л.) и добавьте 1-2 ст.л. уксуса. Попробуйте, при необходимости добавьте еще соли. Добавьте чеснок и молотый перец. Теперь начните добавлять хрен. Добавьте несколько чайных ложек, перемешайте и попробуйте. По желанию прибавьте еще немного хрена. В конце добавьте петрушку.

Как подавать салат

Подавайте салат вместе с хлебом. Вы можете собрать мякишем выделившийся томатный сок.

Смотрите видео, как сделать композицию из помидора и душистых трав:

Напомним, ранее мы писали, как сделать слоеный салат "Филадельфия". Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились рецептом салата из помидоров, авокадо и кукурузы.

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