Рецепт летнего салата с персиками, хамоном и моцареллой
Если все нужные ингредиенты есть под рукой, такой салат можно приготовить всего за 10 минут
Этот летний салат с персиками – идеальное сочетание сладких фруктов, выдержанной и насыщенной вяленой ветчины, а также нежного сыра моцарелла. Его оценят даже самые требовательные гурманы.
Если есть возможность, кусочки персиков можно запечь на гриле и полить медом.
Салат из персиков, хамона и моцареллы
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 169 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 50 г рукколы
- 2 сладких персика
- 6-8 кусочков испанского хамона
- 250 г моцареллы или бурраты
- Сок из 1/2 лимона
- Бальзамический крем
- Оливковое масло
- Соль и перец
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Способ приготовления:
- Рукколу помойте и обсушите.
- Персики помойте и разрежьте на 8 частей.
- Моцареллу нарежьте ломтиками. Если используете буррату, раскрошите.
- Перемешайте персики с лимоном, оливковым маслом, солью и перцем.
- Выложите рукколу на четыре тарелки. Сверху выложите хамон, персики и сыр. Сбрызните бальзамическим уксусом.
Полезный совет
Вместо рукколы можно взять салатный микс, а хамон заменить пармской ветчиной.
Смотрите видео, как приготовить салат "Цезарь" на гриле:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить фаршированную свинину с персиками, а также делились рецептом утиной грудки с персиковой сальсой.
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