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Рецепт летнего салата с персиками, хамоном и моцареллой

Сегодня, 14:44

Если все нужные ингредиенты есть под рукой, такой салат можно приготовить всего за 10 минут

Этот летний салат с персиками – идеальное сочетание сладких фруктов, выдержанной и насыщенной вяленой ветчины, а также нежного сыра моцарелла. Его оценят даже самые требовательные гурманы.

Если есть возможность, кусочки персиков можно запечь на гриле и полить медом.

Салат из персиков, хамона и моцареллы

Салат с персиками и хамоном
Салат с персиками и хамоном
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Калорийность:

  • 169 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 50 г рукколы
  • 2 сладких персика
  • 6-8 кусочков испанского хамона
  • 250 г моцареллы или бурраты
  • Сок из 1/2 лимона
  • Бальзамический крем
  • Оливковое масло
  • Соль и перец

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Способ приготовления:

  1. Рукколу помойте и обсушите.
  2. Персики помойте и разрежьте на 8 частей.
  3. Моцареллу нарежьте ломтиками. Если используете буррату, раскрошите.
  4. Перемешайте персики с лимоном, оливковым маслом, солью и перцем.
  5. Выложите рукколу на четыре тарелки. Сверху выложите хамон, персики и сыр. Сбрызните бальзамическим уксусом.

Полезный совет

Вместо рукколы можно взять салатный микс, а хамон заменить пармской ветчиной.

Смотрите видео, как приготовить салат "Цезарь" на гриле:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить фаршированную свинину с персиками, а также делились рецептом утиной грудки с персиковой сальсой.

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Источник: Сегодня
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