Рецепт летнего салата с персиками, хамоном и моцареллой

Если все нужные ингредиенты есть под рукой, такой салат можно приготовить всего за 10 минут

Этот летний салат с персиками – идеальное сочетание сладких фруктов, выдержанной и насыщенной вяленой ветчины, а также нежного сыра моцарелла. Его оценят даже самые требовательные гурманы.

Если есть возможность, кусочки персиков можно запечь на гриле и полить медом.

Салат из персиков, хамона и моцареллы

Салат с персиками и хамоном Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Калорийность:

169 ккал на 100 г

Ингредиенты:

50 г рукколы

2 сладких персика

6-8 кусочков испанского хамона

250 г моцареллы или бурраты

Сок из 1/2 лимона

Бальзамический крем

Оливковое масло

Соль и перец

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Способ приготовления:

Рукколу помойте и обсушите. Персики помойте и разрежьте на 8 частей. Моцареллу нарежьте ломтиками. Если используете буррату, раскрошите. Перемешайте персики с лимоном, оливковым маслом, солью и перцем. Выложите рукколу на четыре тарелки. Сверху выложите хамон, персики и сыр. Сбрызните бальзамическим уксусом.

Полезный совет

Вместо рукколы можно взять салатный микс, а хамон заменить пармской ветчиной.

Смотрите видео, как приготовить салат "Цезарь" на гриле:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить фаршированную свинину с персиками, а также делились рецептом утиной грудки с персиковой сальсой.

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