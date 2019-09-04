Рецепт "лодочек" из кабачков с курицей и овощами

Вкусная и полезная овощная закуска

Фаршированные кабачки с начинкой Фото: Depositphotos

Эти аппетитные фаршированные лодочки из кабачков, запеченные в духовке, можно подавать как горячую закуску или легкое основное блюдо. Они готовятся с куриным филе, овощами, сыром и томатным соусом.

Смотрите видео, как приготовить холодную закуску из кабачков:

Для фарширования следует выбирать маленькие кабачки с нежной кожицей. Если шкурка успела загрубеть, аккуратно снимите ее овощечисткой.

"Лодочки" из кабачков с курицей и овощами

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

2 молодых кабачка или цуккини

250 г куриного филе

1 болгарский перец

1 помидор

1 морковь

1 луковица

1/2 банки маслин

Томатный соус – по вкусу

100 г твердого сыра

1 ст. л. оливкового масла

Соль, перец

Способ приготовления:

Куриное филе нарезать кубиками и обжарить на масле. Кабачки разрезать вдоль пополам и очистить от семян. Смазать томатным соусом. Маслины разрезать пополам. Помидор, болгарский перец, морковь и лук нарезать кубиками. Смешать овощи, добавить обжаренное куриное филе и приправить по вкусу. Получившуюся начинку выложить в "лодочки" из кабачков. Переложить на смазанный маслом противень. Запекать в разогретой до 200 С духовке в течение 30 минут. За 5 минут до готовности посыпать закуску тертым сыром.

Чем полезны кабачки

Мякоть кабачка легко усваивается организмом, не вызывая раздражения желудка и кишечника.

В кабачке содержится витамин С, участвующий в выработке коллагена, который делает нашу кожу упругой.

Овощ включает бета-каротин, который полезен для кожи, волос, хорошо влияет на зрение.

В кабачках присутствуют важные для организма микроэлементы: калий, кальций, железо, магний – необходимые нашим сердцу, мозгу, мышцам и печени.

Пищевые волокна кабачков хорошо абсорбируют токсичные вещества, избыток холестерина и воды, выводят их из организма. Они активизируют пищеварительные процессы, улучшают моторную и секреторную функции желудка и кишечника.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить из кабачков диетическую пиццу. "Сегодня" также делились рецептом сладкого кекса с кабачками.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram