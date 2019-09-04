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Рецепт "лодочек" из кабачков с курицей и овощами

Вкусная и полезная овощная закуска

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:35
Фаршированные кабачки с начинкой
Фаршированные кабачки с начинкой
Фото: Depositphotos

Эти аппетитные фаршированные лодочки из кабачков, запеченные в духовке, можно подавать как горячую закуску или легкое основное блюдо. Они готовятся с куриным филе, овощами, сыром и томатным соусом.

Смотрите видео, как приготовить холодную закуску из кабачков:

Для фарширования следует выбирать маленькие кабачки с нежной кожицей. Если шкурка успела загрубеть, аккуратно снимите ее овощечисткой.

"Лодочки" из кабачков с курицей и овощами

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 2 молодых кабачка или цуккини
  • 250 г куриного филе
  • 1 болгарский перец
  • 1 помидор
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 1/2 банки маслин
  • Томатный соус – по вкусу
  • 100 г твердого сыра
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • Соль, перец

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Способ приготовления:

  1. Куриное филе нарезать кубиками и обжарить на масле.
  2. Кабачки разрезать вдоль пополам и очистить от семян. Смазать томатным соусом.
  3. Маслины разрезать пополам. Помидор, болгарский перец, морковь и лук нарезать кубиками.
  4. Смешать овощи, добавить обжаренное куриное филе и приправить по вкусу.
  5. Получившуюся начинку выложить в "лодочки" из кабачков.
  6. Переложить на смазанный маслом противень.
  7. Запекать в разогретой до 200 С духовке в течение 30 минут.
  8. За 5 минут до готовности посыпать закуску тертым сыром.

Чем полезны кабачки

  • Мякоть кабачка легко усваивается организмом, не вызывая раздражения желудка и кишечника.
  • В кабачке содержится витамин С, участвующий в выработке коллагена, который делает нашу кожу упругой.
  • Овощ включает бета-каротин, который полезен для кожи, волос, хорошо влияет на зрение.
  • В кабачках присутствуют важные для организма микроэлементы: калий, кальций, железо, магний – необходимые нашим сердцу, мозгу, мышцам и печени.
  • Пищевые волокна кабачков хорошо абсорбируют токсичные вещества, избыток холестерина и воды, выводят их из организма. Они активизируют пищеварительные процессы, улучшают моторную и секреторную функции желудка и кишечника.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить из кабачков диетическую пиццу. "Сегодня" также делились рецептом сладкого кекса с кабачками.

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Источник: Сегодня
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