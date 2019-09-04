Рецепт "лодочек" из кабачков с курицей и овощами
Вкусная и полезная овощная закуска
Эти аппетитные фаршированные лодочки из кабачков, запеченные в духовке, можно подавать как горячую закуску или легкое основное блюдо. Они готовятся с куриным филе, овощами, сыром и томатным соусом.
Смотрите видео, как приготовить холодную закуску из кабачков:
Для фарширования следует выбирать маленькие кабачки с нежной кожицей. Если шкурка успела загрубеть, аккуратно снимите ее овощечисткой.
"Лодочки" из кабачков с курицей и овощами
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 2 молодых кабачка или цуккини
- 250 г куриного филе
- 1 болгарский перец
- 1 помидор
- 1 морковь
- 1 луковица
- 1/2 банки маслин
- Томатный соус – по вкусу
- 100 г твердого сыра
- 1 ст. л. оливкового масла
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Куриное филе нарезать кубиками и обжарить на масле.
- Кабачки разрезать вдоль пополам и очистить от семян. Смазать томатным соусом.
- Маслины разрезать пополам. Помидор, болгарский перец, морковь и лук нарезать кубиками.
- Смешать овощи, добавить обжаренное куриное филе и приправить по вкусу.
- Получившуюся начинку выложить в "лодочки" из кабачков.
- Переложить на смазанный маслом противень.
- Запекать в разогретой до 200 С духовке в течение 30 минут.
- За 5 минут до готовности посыпать закуску тертым сыром.
Чем полезны кабачки
- Мякоть кабачка легко усваивается организмом, не вызывая раздражения желудка и кишечника.
- В кабачке содержится витамин С, участвующий в выработке коллагена, который делает нашу кожу упругой.
- Овощ включает бета-каротин, который полезен для кожи, волос, хорошо влияет на зрение.
- В кабачках присутствуют важные для организма микроэлементы: калий, кальций, железо, магний – необходимые нашим сердцу, мозгу, мышцам и печени.
- Пищевые волокна кабачков хорошо абсорбируют токсичные вещества, избыток холестерина и воды, выводят их из организма. Они активизируют пищеварительные процессы, улучшают моторную и секреторную функции желудка и кишечника.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить из кабачков диетическую пиццу. "Сегодня" также делились рецептом сладкого кекса с кабачками.
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Источник: Сегодня