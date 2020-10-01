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Рецепт маффинов с инжиром и тыквенными семечками от Юлии Высоцкой

Сегодня, 16:34

Готовим потрясающие осенние маффины в духовке

Простой рецепт вкусных и полезных маффинов с инжиром и тыквенными семечками от Юлии Высоцкой – идеальный перекус и угощение для любого случая. В таких маффинах хорошо работает греческий йогурт или сметана средней жирности, а мед лучше взять гречишный или каштановый.

Маффины с инжиром и тыквенными семечками

Маффины с инжиром и семечками
Маффины с инжиром и семечками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 266 ккал на порцию

Ингредиенты:

  • 100 г муки
  • 100 г муки цельнозерновой
  • 4 инжир
  • 120 г молотых отрубей
  • 100 г коричневого сахара
  • 50 г тыквенных семечек
  • 1 яйцо
  • 1 яичный белок
  • 120 г жирного йогурта
  • 120 мл оливкового масла
  • 3 ст. л. варенья из инжира
  • 1 ст. л. меда
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1/2 ч. л. соды
  • 1/4 ч. л. молотой корицы
  • 1 щепотка мускатного ореха

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Способ приготовления:

  1. Духовку предварительно разогреть до 180-190 °C в режиме "горячий воздух".
  2. Йогурт, яйцо и яичный белок соединить в чаше блендера и перемешать ложкой, добавить 100 мл воды, мед и варенье, еще раз перемешать, затем влить оливковое масло и взбить венчиком на небольшой скорости.
  3. Всю муку поместить в глубокую миску, добавить соду, разрыхлитель, сахар, мускатный орех и корицу, все перемешать, затем всыпать тыквенные семечки и отруби.
  4. Добавить к муке взбитые с йогуртом яйца, быстро и не очень тщательно вымешать тесто.
  5. Инжир нарезать небольшими дольками.
  6. Формочки для кексов заполнить тестом на 3/4 от общего объема, сверху разложить дольки инжира.
  7. Выпекать маффины в разогретой духовке 20 минут.

Полезный совет

Инжир можно заменить спелыми сливами или грушами, что касается специй, то здесь всегда есть простор для фантазии! Отруби Юлия Высоцкая заранее слегка подсушивает в духовке, разогретой до 150 градусов.

Смотрите видео, как приготовить диетический кекс в духовке:

Напомним, ранее мы делились рецептом салата из инжира, винограда и голубого сыра, а также рассказывали, как приготовить французский десерт клафути с инжиром и бананом.

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Источник: Сегодня
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