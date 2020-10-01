Рецепт маффинов с инжиром и тыквенными семечками от Юлии Высоцкой
Готовим потрясающие осенние маффины в духовке
Простой рецепт вкусных и полезных маффинов с инжиром и тыквенными семечками от Юлии Высоцкой – идеальный перекус и угощение для любого случая. В таких маффинах хорошо работает греческий йогурт или сметана средней жирности, а мед лучше взять гречишный или каштановый.
Маффины с инжиром и тыквенными семечками
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 266 ккал на порцию
Ингредиенты:
- 100 г муки
- 100 г муки цельнозерновой
- 4 инжир
- 120 г молотых отрубей
- 100 г коричневого сахара
- 50 г тыквенных семечек
- 1 яйцо
- 1 яичный белок
- 120 г жирного йогурта
- 120 мл оливкового масла
- 3 ст. л. варенья из инжира
- 1 ст. л. меда
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1/2 ч. л. соды
- 1/4 ч. л. молотой корицы
- 1 щепотка мускатного ореха
Способ приготовления:
- Духовку предварительно разогреть до 180-190 °C в режиме "горячий воздух".
- Йогурт, яйцо и яичный белок соединить в чаше блендера и перемешать ложкой, добавить 100 мл воды, мед и варенье, еще раз перемешать, затем влить оливковое масло и взбить венчиком на небольшой скорости.
- Всю муку поместить в глубокую миску, добавить соду, разрыхлитель, сахар, мускатный орех и корицу, все перемешать, затем всыпать тыквенные семечки и отруби.
- Добавить к муке взбитые с йогуртом яйца, быстро и не очень тщательно вымешать тесто.
- Инжир нарезать небольшими дольками.
- Формочки для кексов заполнить тестом на 3/4 от общего объема, сверху разложить дольки инжира.
- Выпекать маффины в разогретой духовке 20 минут.
Полезный совет
Инжир можно заменить спелыми сливами или грушами, что касается специй, то здесь всегда есть простор для фантазии! Отруби Юлия Высоцкая заранее слегка подсушивает в духовке, разогретой до 150 градусов.
Смотрите видео, как приготовить диетический кекс в духовке:
Напомним, ранее мы делились рецептом салата из инжира, винограда и голубого сыра, а также рассказывали, как приготовить французский десерт клафути с инжиром и бананом.
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