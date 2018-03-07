Рецепт "Магического" пирога, который сам разделяется на три слоя

Из простого набора привычных всем продуктов можно приготовить по-настоящему волшебный десерт

Одно тесто, которое при выпечке расслаивается сразу на три яруса – это настоящая кулинарная магия.

Магический трехслойный пирог

Ингредиенты для формы 18 см:

3 яичных желтка

90 г сахара

1 столовая ложка воды

90 г растопленного сливочного масла

90 г муки

1 ч.л. экстракта ванили

щепотка соли

375 мл молока

3 яичных белка

сахарная пудра

свежие ягоды

Рецепт приготовления:

1. Взбейте яичные желтки с водой и сахаром до получения пышной светлой массы.

2. Добавьте растопленное сливочное масло (не горячее), перемешайте.

3. Всыпьте просеянную муку. Перемешайте и добавьте ванильный экстракт.

4. Влейте молоко и добавьте щепотку соли. Еще раз перемешайте.

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5. Отдельно взбейте в плотную пену белки. Аккуратно добавьте к основной массе, перемешивая снизу вверх.

6. Форму для выпечки смажьте маслом. Вылейте тесто и запекайте при 150 градусах в течение 50 минут.

7. Перед подачей посыпьте "Магический" пирог просеянной сахарной пудрой и украсьте свежими ягодами.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом французского тарта с яблоками. Мы также рассказывали, как испечь диетический тыквенный пирог.

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