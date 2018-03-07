Рецепт "Магического" пирога, который сам разделяется на три слоя
Из простого набора привычных всем продуктов можно приготовить по-настоящему волшебный десерт
Одно тесто, которое при выпечке расслаивается сразу на три яруса – это настоящая кулинарная магия.
Магический трехслойный пирог
Ингредиенты для формы 18 см:
- 3 яичных желтка
- 90 г сахара
- 1 столовая ложка воды
- 90 г растопленного сливочного масла
- 90 г муки
- 1 ч.л. экстракта ванили
- щепотка соли
- 375 мл молока
- 3 яичных белка
- сахарная пудра
- свежие ягоды
Рецепт приготовления:
1. Взбейте яичные желтки с водой и сахаром до получения пышной светлой массы.
2. Добавьте растопленное сливочное масло (не горячее), перемешайте.
3. Всыпьте просеянную муку. Перемешайте и добавьте ванильный экстракт.
4. Влейте молоко и добавьте щепотку соли. Еще раз перемешайте.
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5. Отдельно взбейте в плотную пену белки. Аккуратно добавьте к основной массе, перемешивая снизу вверх.
6. Форму для выпечки смажьте маслом. Вылейте тесто и запекайте при 150 градусах в течение 50 минут.
7. Перед подачей посыпьте "Магический" пирог просеянной сахарной пудрой и украсьте свежими ягодами.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом французского тарта с яблоками. Мы также рассказывали, как испечь диетический тыквенный пирог.
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