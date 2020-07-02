Рецепт малинового варенья без косточек на зиму
Хоть и говорят, что малиновые косточки полезные, без них варенье гораздо вкуснее
Малиновое варенье без косточек более трудоемкое в приготовлении, чем обычное, но результат того стоит. Это идеальное дополнение к блинам, тостам и круассанам.
Чтобы проверить, готово ли варенье, капните немного на холодную тарелку. Если капля застыла, а не растеклась, значит, малиновое варенье готово.
Малиновое варенье без косточек
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 221 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг малины
- 1,2 кг сахара
- 1 неполный стакан воды
Способ приготовления:
- Малину помыть, отправить в кастрюлю и добавить воду. Варить минут 15, чтобы ягоды размягчились.
- Дать малине немного остыть, а затем с помощью мелкого сита или марли, сложенной в два раза, удалить косточки.
- Получившийся сок вылить в кастрюлю, добавить сахар и поставить на огонь. Довести до кипения и варить джем, постоянно помешивая, в течении часа. В процессе приготовления нужно снимать пену.
- Перелить малиновое варенье в стерилизованные банки, закатать и перевернуть вверх дном. Накрыть полотенцем и дать остыть.
Полезный совет
Из малинового жмыха (косточек с небольшим количеством мякоти) можно сварить компот.
Смотрите видео, как сделать малиновый квас:
Напомним, ранее мы писали, как правильно заморозить малину. Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить малиновый чизкейк.
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