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Рецепт малинового варенья без косточек на зиму

Сегодня, 20:19

Хоть и говорят, что малиновые косточки полезные, без них варенье гораздо вкуснее

Малиновое варенье без косточек более трудоемкое в приготовлении, чем обычное, но результат того стоит. Это идеальное дополнение к блинам, тостам и круассанам.

Чтобы проверить, готово ли варенье, капните немного на холодную тарелку. Если капля застыла, а не растеклась, значит, малиновое варенье готово.

Малиновое варенье без косточек

Малиновое варенье без косточек
Малиновое варенье без косточек
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 221 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кг малины
  • 1,2 кг сахара
  • 1 неполный стакан воды

Способ приготовления:

  1. Малину помыть, отправить в кастрюлю и добавить воду. Варить минут 15, чтобы ягоды размягчились.
  2. Дать малине немного остыть, а затем с помощью мелкого сита или марли, сложенной в два раза, удалить косточки.
  3. Получившийся сок вылить в кастрюлю, добавить сахар и поставить на огонь. Довести до кипения и варить джем, постоянно помешивая, в течении часа. В процессе приготовления нужно снимать пену.
  4. Перелить малиновое варенье в стерилизованные банки, закатать и перевернуть вверх дном. Накрыть полотенцем и дать остыть.

Полезный совет

Из малинового жмыха (косточек с небольшим количеством мякоти) можно сварить компот.

Смотрите видео, как сделать малиновый квас:

Напомним, ранее мы писали, как правильно заморозить малину. Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить малиновый чизкейк.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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