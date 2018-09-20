Рецепт маринованных огурцов от Славы Каминской

Вокалистка группы "НЕАНГЕЛЫ" готовит огурцы по особенному рецепту

Слава Каминская занимается домашней консервацией Фото: instagram.com/babaslavka

Вокалистка группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская, которая недавно показала, как готовит аджику, теперь поделилась рецептом маринованных огурцов в томатной заливке.

Маринованные огурцы от Славы Каминской

Рецепт на 2-2.5 кг огурцов:

огурцы – 2-2.5 кг (+ – 4 литровые банки)

кетчуп Чили – 1 пачка

уксус – 250 мл

сахар – 300 г

соль – 2 ст. л.

чеснок – 2 зубчика на банку

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Рецепт приготовления:

Огурцы предварительно нужно залить холодной водой на 2-3 часа. На 1 литр воды добавляем пачку кетчупа Чили, уксус, сахар, соль и доводим до кипения, чтобы все ингредиенты растворились. Банки стерилизовать не обязательно, так как будем это делать уже в готовом виде. Огурцы раскладываем в банки целыми (если маленькие) или режем любой формой, как больше нравится (половинками/четвертинками). Добавляем в каждую 2 зубчика чеснока (на литровую банку). Ставим на плиту большую кастрюлю с водой, которая будет покрывать 3-4 см банки, вниз, по старике, опускаем полотенечко. Огурцы в банках заливаем готовым маринадом, и эти банки, прикрыв крышечками, опускаем в кипящую воду. Доливаем в кастрюлю воды до сужения банок. Доводим до кипения, и пусть покипят минут 7, дольше не надо, чтобы огурцы остались хрустящими. После стерилизации вытягиваем баночки и закручиваем. А потом, по стандартной схеме, переворачиваем, укутываем пледиком и готово.

Певица готовит вместе с сыном Фото: instagram.com/babaslavka

Напомним, ранее мы делились рецептом малосольных огурцов от Дмитрия Горовенко. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как правильно хранить помидоры.