Рецепт маринованных огурцов от Славы Каминской
Вокалистка группы "НЕАНГЕЛЫ" готовит огурцы по особенному рецепту
Вокалистка группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская, которая недавно показала, как готовит аджику, теперь поделилась рецептом маринованных огурцов в томатной заливке.
Маринованные огурцы от Славы Каминской
Рецепт на 2-2.5 кг огурцов:
- огурцы – 2-2.5 кг (+ – 4 литровые банки)
- кетчуп Чили – 1 пачка
- уксус – 250 мл
- сахар – 300 г
- соль – 2 ст. л.
- чеснок – 2 зубчика на банку
Рецепт приготовления:
- Огурцы предварительно нужно залить холодной водой на 2-3 часа.
- На 1 литр воды добавляем пачку кетчупа Чили, уксус, сахар, соль и доводим до кипения, чтобы все ингредиенты растворились.
- Банки стерилизовать не обязательно, так как будем это делать уже в готовом виде.
- Огурцы раскладываем в банки целыми (если маленькие) или режем любой формой, как больше нравится (половинками/четвертинками). Добавляем в каждую 2 зубчика чеснока (на литровую банку).
- Ставим на плиту большую кастрюлю с водой, которая будет покрывать 3-4 см банки, вниз, по старике, опускаем полотенечко.
- Огурцы в банках заливаем готовым маринадом, и эти банки, прикрыв крышечками, опускаем в кипящую воду. Доливаем в кастрюлю воды до сужения банок. Доводим до кипения, и пусть покипят минут 7, дольше не надо, чтобы огурцы остались хрустящими.
- После стерилизации вытягиваем баночки и закручиваем. А потом, по стандартной схеме, переворачиваем, укутываем пледиком и готово.
Напомним, ранее мы делились рецептом малосольных огурцов от Дмитрия Горовенко. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как правильно хранить помидоры.
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Источник: "Сегодня"