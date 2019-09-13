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Рецепт медовика с вареной сгущенкой и сметаной

Вкусный домашний торт со сметанным кремом и сгущенным молоком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:45
Медовик с вареной сгущенкой и сметаной
Медовик с вареной сгущенкой и сметаной
Фото: Depositphotos

Сметанный крем и медовые коржи – классическое сочетание, знакомое с детства. Но медовый торт можно сделать вкуснее, если добавить вареную сгущенку.

Смотрите видео, из чего делают сгущенное молоко:

Вы можете приготовить ее самостоятельно или купить в магазине. Только обратите внимание, чтобы в составе продукта были только молоко и сахар.

Медовик с вареной сгущенкой и сметаной

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

Для теста:

  • 50 г сливочного масла
  • 1 чашка сахара
  • 3 яйца
  • 2 ст. л. меда
  • 1/2 ч. л. соли
  • 1 ч. л. соды
  • 3 чашки муки

Для крема:

  • 2-3 чашки сметаны 20-25%
  • 2 чашки сливок 30%
  • 1 стручок ванили
  • 2 ст.л. темного рома
  • 1/2 чашки сахарной пудры или по вкусу
  • 1 банка вареной сгущенки

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Способ приготовления:

  1. Отмерять все ингредиенты с помощью чашки емкостью 250 мл.
  2. Подготовить водяную баню. Вскипятить воду в кастрюле, сверху поставить миску, в которой будет готовиться тесто. Вода должна постоянно кипеть, но не слишком сильно.
  3. В миску положить масло, сахар и слегка взбитые яйца. Прогреть смесь, постоянно помешивая, пока не растопится масло.
  4. Добавить мед, соль и соду. Продолжая помешивать, держать на огне до полного растворения сахара, 5-7 минут.
  5. Всыпать 2 чашки муки, тщательно перемешать и прогреть тесто еще 5 минут. Снять с огня, всыпать оставшуюся чашку муки и замесить тесто. Дать остыть в течение 2-3 часов перед использованием, накрыв полотенцем. Можно поставить тесто на ночь в холодильник.
  6. Разогреть духовку до 190 C.
  7. Готовое тесто разделить на 8-9 равных частей. Раскатать каждую в круг диаметром 20-23 см на присыпанной мукой поверхности.
  8. Наколоть вилкой по всей поверхности и выпекать 5-8 минут до румяной корочки.
  9. Пока коржи горячие, срезать неровные края с помощью тарелки. Обрезки подсушить в духовке и измельчить блендером в крошку.
  10. Для крема взбить сметану, затем добавить ваниль, ром и сахарную пудру. Взбить. В конце добавить холодные сливки и еще раз взбить до загустения.
  11. Собрать торт. Щедро смазать коржи кремом, кроме центрального – его нужно покрыть вареной сгущенкой.
  12. Верх и бока торта смазать сметанным кремом, затем обсыпать крошками. 
  13. Убрать медовик в холодильник на 8-12 часов.

Секреты приготовления медовика

  • Обратите внимание на мед: лучше выбирать светлые сорта, так как темный мед имеет более выраженный вкус.
  • Сметана для крема также играет большую роль: чем меньше ее жирность, тем сильнее пропитается торт, но между коржами останется меньше крема. Если вы хотите получить более нежный и сочный торт, выбирайте жирную домашнюю сметану.
  • В качестве дополнительных ингредиентов в крем можно добавить орехи, чернослив, корицу или свежие фрукты по вкусу.
  • Вместо обычного сахара желательно использовать сахарную пудру, а сметану перед взбиванием хорошо охладить.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить медовик с шоколадом. "Сегодня" также делились рецептом медовика с халвой.

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Источник: Сегодня
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