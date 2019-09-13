Рецепт медовика с вареной сгущенкой и сметаной
Вкусный домашний торт со сметанным кремом и сгущенным молоком
Сметанный крем и медовые коржи – классическое сочетание, знакомое с детства. Но медовый торт можно сделать вкуснее, если добавить вареную сгущенку.
Смотрите видео, из чего делают сгущенное молоко:
Вы можете приготовить ее самостоятельно или купить в магазине. Только обратите внимание, чтобы в составе продукта были только молоко и сахар.
Медовик с вареной сгущенкой и сметаной
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
Для теста:
- 50 г сливочного масла
- 1 чашка сахара
- 3 яйца
- 2 ст. л. меда
- 1/2 ч. л. соли
- 1 ч. л. соды
- 3 чашки муки
Для крема:
- 2-3 чашки сметаны 20-25%
- 2 чашки сливок 30%
- 1 стручок ванили
- 2 ст.л. темного рома
- 1/2 чашки сахарной пудры или по вкусу
- 1 банка вареной сгущенки
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Способ приготовления:
- Отмерять все ингредиенты с помощью чашки емкостью 250 мл.
- Подготовить водяную баню. Вскипятить воду в кастрюле, сверху поставить миску, в которой будет готовиться тесто. Вода должна постоянно кипеть, но не слишком сильно.
- В миску положить масло, сахар и слегка взбитые яйца. Прогреть смесь, постоянно помешивая, пока не растопится масло.
- Добавить мед, соль и соду. Продолжая помешивать, держать на огне до полного растворения сахара, 5-7 минут.
- Всыпать 2 чашки муки, тщательно перемешать и прогреть тесто еще 5 минут. Снять с огня, всыпать оставшуюся чашку муки и замесить тесто. Дать остыть в течение 2-3 часов перед использованием, накрыв полотенцем. Можно поставить тесто на ночь в холодильник.
- Разогреть духовку до 190 C.
- Готовое тесто разделить на 8-9 равных частей. Раскатать каждую в круг диаметром 20-23 см на присыпанной мукой поверхности.
- Наколоть вилкой по всей поверхности и выпекать 5-8 минут до румяной корочки.
- Пока коржи горячие, срезать неровные края с помощью тарелки. Обрезки подсушить в духовке и измельчить блендером в крошку.
- Для крема взбить сметану, затем добавить ваниль, ром и сахарную пудру. Взбить. В конце добавить холодные сливки и еще раз взбить до загустения.
- Собрать торт. Щедро смазать коржи кремом, кроме центрального – его нужно покрыть вареной сгущенкой.
- Верх и бока торта смазать сметанным кремом, затем обсыпать крошками.
- Убрать медовик в холодильник на 8-12 часов.
Секреты приготовления медовика
- Обратите внимание на мед: лучше выбирать светлые сорта, так как темный мед имеет более выраженный вкус.
- Сметана для крема также играет большую роль: чем меньше ее жирность, тем сильнее пропитается торт, но между коржами останется меньше крема. Если вы хотите получить более нежный и сочный торт, выбирайте жирную домашнюю сметану.
- В качестве дополнительных ингредиентов в крем можно добавить орехи, чернослив, корицу или свежие фрукты по вкусу.
- Вместо обычного сахара желательно использовать сахарную пудру, а сметану перед взбиванием хорошо охладить.
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Источник: Сегодня