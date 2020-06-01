Рецепт мясного суфле с чесноком и сливочным сыром

Готовим нежное суфле из говядины в духовке

Мясное суфле – это нежное и вкусное блюдо для праздничного стола. Закуску можно есть просто так, а можно дополнить соусом, свежими овощами, зеленью, гарниром или салатом.

С мясным суфле получаются отличные сэндвичи, это полезная замена колбасе, паштету и копченостям.

Мясное суфле в духовке

Мясное суфле из говядины Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

168 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г говядины (например, лопатка)

200 г сливочного сыра

200 г сливок (10%)

1 яйцо

50 г панировочных сухарей

1 зубчик чеснока

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Мясо отварить до готовности в подсоленной воде. Нарезать и выложить в чашу блендера с насадкой "Нож". Туда же отправить сливочный сыр, сливки, яйцо, панировочные сухари, чеснок. Измельчить до однородности. Посолить по вкусу. Форму для запекания застелить фольгой и выложить фарш. Накрыть фольгой и запекать при 180 ºС в течение 30 минут.

Как подавать суфле

Закуску можно подавать как теплой, так и холодной. В холодном виде мясное суфле плотнее.

Смотрите видео, как приготовить говядину по-бургундски:

Напомним, ранее мы делились рецептами суфле из творога. Кроме этого, мы писали, как сделать суфле из печени.

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