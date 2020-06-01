Рецепт мясного суфле с чесноком и сливочным сыром
Готовим нежное суфле из говядины в духовке
Мясное суфле – это нежное и вкусное блюдо для праздничного стола. Закуску можно есть просто так, а можно дополнить соусом, свежими овощами, зеленью, гарниром или салатом.
С мясным суфле получаются отличные сэндвичи, это полезная замена колбасе, паштету и копченостям.
Мясное суфле в духовке
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 168 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г говядины (например, лопатка)
- 200 г сливочного сыра
- 200 г сливок (10%)
- 1 яйцо
- 50 г панировочных сухарей
- 1 зубчик чеснока
- Соль – по вкусу
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Способ приготовления:
- Мясо отварить до готовности в подсоленной воде.
- Нарезать и выложить в чашу блендера с насадкой "Нож".
- Туда же отправить сливочный сыр, сливки, яйцо, панировочные сухари, чеснок. Измельчить до однородности. Посолить по вкусу.
- Форму для запекания застелить фольгой и выложить фарш.
- Накрыть фольгой и запекать при 180 ºС в течение 30 минут.
Как подавать суфле
Закуску можно подавать как теплой, так и холодной. В холодном виде мясное суфле плотнее.
Смотрите видео, как приготовить говядину по-бургундски:
Напомним, ранее мы делились рецептами суфле из творога. Кроме этого, мы писали, как сделать суфле из печени.
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