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Рецепт мясного суфле с чесноком и сливочным сыром

Сегодня, 14:45

Готовим нежное суфле из говядины в духовке

Мясное суфле – это нежное и вкусное блюдо для праздничного стола. Закуску можно есть просто так, а можно дополнить соусом, свежими овощами, зеленью, гарниром или салатом.

С мясным суфле получаются отличные сэндвичи, это полезная замена колбасе, паштету и копченостям.

Мясное суфле в духовке

Мясное суфле из говядины
Мясное суфле из говядины
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 168 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г говядины (например, лопатка)
  • 200 г сливочного сыра
  • 200 г сливок (10%)
  • 1 яйцо
  • 50 г панировочных сухарей
  • 1 зубчик чеснока
  • Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Мясо отварить до готовности в подсоленной воде.
  2. Нарезать и выложить в чашу блендера с насадкой "Нож".
  3. Туда же отправить сливочный сыр, сливки, яйцо, панировочные сухари, чеснок. Измельчить до однородности. Посолить по вкусу.
  4. Форму для запекания застелить фольгой и выложить фарш.
  5. Накрыть фольгой и запекать при 180 ºС в течение 30 минут.

Как подавать суфле

Закуску можно подавать как теплой, так и холодной. В холодном виде мясное суфле плотнее.

Смотрите видео, как приготовить говядину по-бургундски:

Напомним, ранее мы делились рецептами суфле из творога. Кроме этого, мы писали, как сделать суфле из печени.

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Источник: Сегодня
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