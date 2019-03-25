Рецепт на 1 апреля: мясные кексы с картофельной глазурью
Оригинальное блюдо-обманка специально ко Дню смеха
1 апреля во всем мире будут отмечать День смеха, или, как его еще называют, День дурака. Если вы хотите разыграть домашних, подайте им на ужин мясные кексы с топпингом из вкусного картофельного пюре. Это блюдо не только забавное, но и очень аппетитное.
Мясные кексы на 1 апреля
Ингредиенты:
- Мясной фарш – 500 г
- Морковь – 1 шт.
- Репчатый лук -1/2 шт.
- Сельдерей – 2 стебля
- Панировочные сухари - 1/4 стакана
- Тертый пармезан - 1/4 стакана
- Молоко – 1/4 стакана
- Измельченная петрушка - 1/4 стакана
- Яйцо – 2 шт.
- Картофельное пюре – для украшения
- Сок свеклы - для украшения
- Измельченный зеленый лук – для украшения
- Соль, перец - по вкусу
Рецепт приготовления:
- Замочите панировочные сухари (их можно заменить крошками из белого хлеба) в молоке.
- Подготовленные овощи измельчите и и обжарьте на оливковом масле до мягкости. Немного остудите.
- Хорошо перемешайте мясной фарш, овощи, сыр, яйца, сухари и петрушку. Добавьте соль и перец по вкусу.
- Выложите полученную смесь в формочки для маффинов, смазанные маслом. Выпекайте при температуре 200 С в течение 20-25 минут.
- В это время приготовьте картофельное пюре. Половину окрасьте свекольным соком.
- Выложите пюре (белое и розовое отдельно) в кондитерский мешок и украсьте кексы. Посыпьте измельченным зеленым луком или шнитт-луком. Готово, можно удивлять близких!
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как разыгрывают 1 апреля в шоу-бизнесе и политике. Мы также сообщали о пользе и вреде празднования 1 апреля.
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Источник: Сегодня