Рецепт на 1 апреля: мясные кексы с картофельной глазурью

Оригинальное блюдо-обманка специально ко Дню смеха

Блюдо на 1 апреля Фото: Pinterest

1 апреля во всем мире будут отмечать День смеха, или, как его еще называют, День дурака. Если вы хотите разыграть домашних, подайте им на ужин мясные кексы с топпингом из вкусного картофельного пюре. Это блюдо не только забавное, но и очень аппетитное.

Мясные кексы на 1 апреля

Ингредиенты:

Мясной фарш – 500 г

Морковь – 1 шт.

Репчатый лук -1/2 шт.

Сельдерей – 2 стебля

Панировочные сухари - 1/4 стакана

Тертый пармезан - 1/4 стакана

Молоко – 1/4 стакана

Измельченная петрушка - 1/4 стакана

Яйцо – 2 шт.

Картофельное пюре – для украшения

Сок свеклы - для украшения

Измельченный зеленый лук – для украшения

Соль, перец - по вкусу

Рецепт приготовления:

Замочите панировочные сухари (их можно заменить крошками из белого хлеба) в молоке. Подготовленные овощи измельчите и и обжарьте на оливковом масле до мягкости. Немного остудите. Хорошо перемешайте мясной фарш, овощи, сыр, яйца, сухари и петрушку. Добавьте соль и перец по вкусу. Выложите полученную смесь в формочки для маффинов, смазанные маслом. Выпекайте при температуре 200 С в течение 20-25 минут. В это время приготовьте картофельное пюре. Половину окрасьте свекольным соком. Выложите пюре (белое и розовое отдельно) в кондитерский мешок и украсьте кексы. Посыпьте измельченным зеленым луком или шнитт-луком. Готово, можно удивлять близких!

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как разыгрывают 1 апреля в шоу-бизнесе и политике. Мы также сообщали о пользе и вреде празднования 1 апреля.

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