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Рецепт на 1 апреля: мясные кексы с картофельной глазурью

Оригинальное блюдо-обманка специально ко Дню смеха

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:20
Блюдо на 1 апреля
Блюдо на 1 апреля
Фото: Pinterest

1 апреля во всем мире будут отмечать День смеха, или, как его еще называют, День дурака. Если вы хотите разыграть домашних, подайте им на ужин мясные кексы с топпингом из вкусного картофельного пюре. Это блюдо не только забавное, но и очень аппетитное. 

Мясные кексы на 1 апреля

Ингредиенты:

  • Мясной фарш – 500 г
  • Морковь – 1 шт.
  • Репчатый лук -1/2 шт.
  • Сельдерей – 2 стебля
  • Панировочные сухари - 1/4 стакана
  • Тертый пармезан - 1/4 стакана
  • Молоко – 1/4 стакана
  • Измельченная петрушка - 1/4 стакана
  • Яйцо – 2 шт.
  • Картофельное пюре  – для украшения
  • Сок свеклы - для украшения
  • Измельченный зеленый лук – для украшения
  • Соль, перец - по вкусу

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Рецепт приготовления:

  1. Замочите панировочные сухари (их можно заменить крошками из белого хлеба) в молоке.
  2. Подготовленные овощи измельчите и и обжарьте на оливковом масле до мягкости. Немного остудите.
  3. Хорошо перемешайте мясной фарш, овощи, сыр, яйца, сухари и петрушку. Добавьте соль и перец по вкусу.
  4. Выложите полученную смесь в формочки для маффинов, смазанные маслом. Выпекайте при температуре 200 С в течение 20-25 минут. 
  5. В это время приготовьте картофельное пюре. Половину окрасьте свекольным соком.
  6. Выложите пюре (белое и розовое отдельно) в кондитерский мешок и украсьте кексы. Посыпьте измельченным зеленым луком или шнитт-луком. Готово, можно удивлять близких!

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как разыгрывают 1 апреля в шоу-бизнесе и политике. Мы также сообщали о пользе и вреде празднования 1 апреля.

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Источник: Сегодня
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