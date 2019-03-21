Рецепт на 1 апреля: сладкая "яичница" из йогурта и персиков

Забавное блюдо-обманка специально ко Дню смеха

Сладкая "яичница" Фото: Pinterest

1 апреля во всем мире будут отмечать День смеха, или, как его еще называют, День дурака. Если вы хотите разыграть домашних, подайте им на завтрак яичницу-обманку. Ее можно дополнить вафлями домашнего приготовления. Ваши близкие обязательно оценят такой вкусный сюрприз.

Сладкая "яичница"

Ингредиенты:

Натуральный йогурт

Консервированные персики

Яблоко или домашние вафли для подачи

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Рецепт приготовления:

Выложите на тарелку (или на домашнюю вафлю) натуральный йогурт в виде яичницы. Сверху поместите половинку консервированного персика срезом вниз. По желанию сбрызните все сиропом от персиков или жидким медом. Блюдо-обманку можно дополнить фальшивой картошкой фри. Для этого вам нужно будет нарезать очищенное яблоко брусочками и полить его лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела. Готово! Подавайте "яичницу" вместе с фруктовым соком или кофе.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как разыгрывают 1 апреля в шоу-бизнесе и политике. Мы также сообщали о пользе и вреде празднования 1 апреля.

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