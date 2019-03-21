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Рецепт на 1 апреля: сладкая "яичница" из йогурта и персиков

Забавное блюдо-обманка специально ко Дню смеха

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:57
Сладкая "яичница"
Сладкая "яичница"
Фото: Pinterest

1 апреля во всем мире будут отмечать День смеха, или, как его еще называют, День дурака. Если вы хотите разыграть домашних, подайте им на завтрак яичницу-обманку. Ее можно дополнить вафлями домашнего приготовления. Ваши близкие обязательно оценят такой вкусный сюрприз. 

Сладкая "яичница"

Ингредиенты:

  • Натуральный йогурт
  • Консервированные персики 
  • Яблоко или домашние вафли для подачи

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Рецепт приготовления:

  1. Выложите на тарелку (или на домашнюю вафлю) натуральный йогурт в виде яичницы. 
  2. Сверху поместите половинку консервированного персика срезом вниз. По желанию сбрызните все сиропом от персиков или жидким медом.
  3. Блюдо-обманку можно дополнить фальшивой картошкой фри. Для этого вам нужно будет нарезать очищенное яблоко брусочками и полить его лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела. Готово!
  4. Подавайте "яичницу" вместе с фруктовым соком или кофе.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как разыгрывают 1 апреля в шоу-бизнесе и политике. Мы также сообщали о пользе и вреде празднования 1 апреля.

Смотрите видео о самых безумных розыгрышах со всего мира:

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Источник: Сегодня
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