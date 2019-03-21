Рецепт на 1 апреля: сладкая "яичница" из йогурта и персиков
Забавное блюдо-обманка специально ко Дню смеха
1 апреля во всем мире будут отмечать День смеха, или, как его еще называют, День дурака. Если вы хотите разыграть домашних, подайте им на завтрак яичницу-обманку. Ее можно дополнить вафлями домашнего приготовления. Ваши близкие обязательно оценят такой вкусный сюрприз.
Сладкая "яичница"
Ингредиенты:
- Натуральный йогурт
- Консервированные персики
- Яблоко или домашние вафли для подачи
Рецепт приготовления:
- Выложите на тарелку (или на домашнюю вафлю) натуральный йогурт в виде яичницы.
- Сверху поместите половинку консервированного персика срезом вниз. По желанию сбрызните все сиропом от персиков или жидким медом.
- Блюдо-обманку можно дополнить фальшивой картошкой фри. Для этого вам нужно будет нарезать очищенное яблоко брусочками и полить его лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела. Готово!
- Подавайте "яичницу" вместе с фруктовым соком или кофе.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как разыгрывают 1 апреля в шоу-бизнесе и политике. Мы также сообщали о пользе и вреде празднования 1 апреля.
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Источник: Сегодня