Рецепт на 8 марта: банановый торт с тропической пропиткой от Асмик Гаспарян

Готовим вкусный и красивый торт по рецепту победительницы МастерШеф 6 сезон

Экзотический банановый торт станет отличным угощением на любом праздничном столе. Банановые коржи пропитываются соком из тропических фруктов и темным ромом. Нежный апельсиновый крем на основе сливок будет просто таять во рту. Торт можно украсить желтой меренгой.

Банановый торт от Асмик Гаспарян

Ингредиенты:

Для теста:

бананы — 4 шт.

яйца — 4 шт.

сливочное масло — 275 г

молоко (2,5%) — 125 мл

мука — 505 г

разрыхлитель — 10 г

сахар — 300 г

ванильный сахар — 16 г

сода — 24 г

куркума — 5 г

Для пропитки:

ананасовый сок — 125 мл

ром (темный) — 60 мл

апельсины — 2 шт.

лимон — 1 шт.

сахар — 8 г

Для крема:

апельсины — 3 шт.

сливки (33%) — 250 мл

сгущенное молоко — 190 г

сахарная пудра — 50 г

кукурузный крахмал — 75 г

Для меренги:

яйца — 2 шт.

сахар — 140 г

гелевый краситель (желтый) — 1 капля

Рецепт приготовления:

1. Приготовьте тесто: смешайте муку, разрыхлитель, куркуму, ванильный сахар. К растопленному сливочному маслу добавьте сахар, затем по одному введите яйца, добавляя после каждого по 1 ст. л. сухой смеси. Хорошо перемешайте.

Размороженные бананы разомните в пюре, добавьте его в тесто. Также подмешайте остальную сухую смесь, положите погашенную в молоке соду, перемешайте. Разъемные формы застелите пергаментом, бока смажьте сливочным маслом и присыпьте мукой.

Выложите тесто в формы и запекайте 1 час при температуре 170°С.

Готовым бисквитным коржам дайте остыть в форме, затем достаньте и оставьте на 1 час при комнатной температуре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Сырок с фруктами в шоколаде: рецепт Асмик Гаспарян

2. Для тропической пропитки выжмите сок из апельсинов и лимона, добавьте ананасовый сок, сахар, темный ром. Перемешайте.

3. Для крема — смешайте цедру половины апельсина, кукурузный крахмал, апельсиновый сок. Прогрейте массу до загустения, постоянно помешивая. Затем добавьте сгущенное молоко и варите еще 7 мин. Переложите крем в миску, накройте пленкой и дайте остыть 30 мин. Затем соедините со сливками, взбитыми с сахарной пудрой.

4. Для меренги — перемешайте белки с сахаром, поставьте на паровую баню и проварите, помешивая, 7 мин. Добавьте гелевый краситель желтого цвета и взбейте массу. Выложите меренгу на перевернутый противень с пергаментом. Запекайте 2 часа при температуре 90°С.

Готовой меренге дайте остыть, затем поломайте ее на крупные куски, часть — покрошите на крупную крошку.

5. Остывшие коржи разрежьте напополам, срежьте неровности, полейте каждый корж тропической пропиткой и оставьте на 5 мин.

6. Перемажьте коржи кремом, смажьте стороны и поверхность торта. Украсьте стороны крупными кусками меренги, а верх посыпьте крошками.

Фото: пресс-служба

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить творожные кексы с фруктами. Мы также делились рецептом брауни с сырной прослойкой.