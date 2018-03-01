Рецепт на 8 марта: банановый торт с тропической пропиткой от Асмик Гаспарян
Готовим вкусный и красивый торт по рецепту победительницы МастерШеф 6 сезон
Экзотический банановый торт станет отличным угощением на любом праздничном столе. Банановые коржи пропитываются соком из тропических фруктов и темным ромом. Нежный апельсиновый крем на основе сливок будет просто таять во рту. Торт можно украсить желтой меренгой.
Банановый торт от Асмик Гаспарян
Ингредиенты:
Для теста:
- бананы — 4 шт.
- яйца — 4 шт.
- сливочное масло — 275 г
- молоко (2,5%) — 125 мл
- мука — 505 г
- разрыхлитель — 10 г
- сахар — 300 г
- ванильный сахар — 16 г
- сода — 24 г
- куркума — 5 г
Для пропитки:
- ананасовый сок — 125 мл
- ром (темный) — 60 мл
- апельсины — 2 шт.
- лимон — 1 шт.
- сахар — 8 г
Для крема:
- апельсины — 3 шт.
- сливки (33%) — 250 мл
- сгущенное молоко — 190 г
- сахарная пудра — 50 г
- кукурузный крахмал — 75 г
Для меренги:
- яйца — 2 шт.
- сахар — 140 г
- гелевый краситель (желтый) — 1 капля
Рецепт приготовления:
1. Приготовьте тесто: смешайте муку, разрыхлитель, куркуму, ванильный сахар. К растопленному сливочному маслу добавьте сахар, затем по одному введите яйца, добавляя после каждого по 1 ст. л. сухой смеси. Хорошо перемешайте.
Размороженные бананы разомните в пюре, добавьте его в тесто. Также подмешайте остальную сухую смесь, положите погашенную в молоке соду, перемешайте. Разъемные формы застелите пергаментом, бока смажьте сливочным маслом и присыпьте мукой.
Выложите тесто в формы и запекайте 1 час при температуре 170°С.
Готовым бисквитным коржам дайте остыть в форме, затем достаньте и оставьте на 1 час при комнатной температуре.
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2. Для тропической пропитки выжмите сок из апельсинов и лимона, добавьте ананасовый сок, сахар, темный ром. Перемешайте.
3. Для крема — смешайте цедру половины апельсина, кукурузный крахмал, апельсиновый сок. Прогрейте массу до загустения, постоянно помешивая. Затем добавьте сгущенное молоко и варите еще 7 мин. Переложите крем в миску, накройте пленкой и дайте остыть 30 мин. Затем соедините со сливками, взбитыми с сахарной пудрой.
4. Для меренги — перемешайте белки с сахаром, поставьте на паровую баню и проварите, помешивая, 7 мин. Добавьте гелевый краситель желтого цвета и взбейте массу. Выложите меренгу на перевернутый противень с пергаментом. Запекайте 2 часа при температуре 90°С.
Готовой меренге дайте остыть, затем поломайте ее на крупные куски, часть — покрошите на крупную крошку.
5. Остывшие коржи разрежьте напополам, срежьте неровности, полейте каждый корж тропической пропиткой и оставьте на 5 мин.
6. Перемажьте коржи кремом, смажьте стороны и поверхность торта. Украсьте стороны крупными кусками меренги, а верх посыпьте крошками.
Фото: пресс-служба
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