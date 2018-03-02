Рецепт на 8 марта: фаршированная утка с яблоками и черносливом
Благодаря цитрусовому соку и фруктам утка получается очень ароматной
Утка, запеченная с апельсинами – классический рецепт, который на протяжении столетий существует в кухнях разных стран мира. Готовую птицу нельзя разрезать сразу: она должна немного постоять и напитаться соками.
Запеченная утка в духовке
Ингредиенты:
- тушка утки весом 2-2.5 кг
- 1 стакан сушеных яблок
- 1 стакан чернослива без косточек
- 6 лимонов
- 6 апельсинов
- 1 ст.л. крупной соли
- щепотка мускатного ореха
- 8 горошин черного перца
- 2 горошины душистого перца
Рецепт приготовления:
1. Чернослив помыть и залить теплой водой на полчаса. Обсушить.
2. Яблоки залить кипятком на 30 минут, затем слить жидкость и перемешать с черносливом.
3. Лимоны и апельсины помыть, выжать сок.
4. Залить промытую тушку утки цитрусовым соком на полчаса, обсушить.
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5. Измельчить в ступке черный и душистый перец, перемешать с солью и мускатным орехом. Натереть тушку внутри и снаружи.
6. Начинить брюшко утки сухофруктами и зашить кулинарной нитью.
7. Выложить птицу на глубокий противень спинкой вверх, влить полстакана воды.
8. Отправить в разогретую до 180°С духовку на 2 часа. Через 45 минут утку перевернуть и полить выделившимся соком. Запекать еще 45 минут и снова перевернуть. Готовить еще 20 минут. Проколоть ножку деревянной шпажкой: если выделяется прозрачный сок, утка готова.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом тропического торта к 8 марта. Мы также писали, как приготовить вкусные салаты к весеннему празднику.
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