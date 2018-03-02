Рецепт на 8 марта: фаршированная утка с яблоками и черносливом

Сегодня, 10:54

Благодаря цитрусовому соку и фруктам утка получается очень ароматной

Запеченная утка в духовке Фото: Tori Avey
Запеченная утка в духовке Фото: Tori Avey

Утка, запеченная с апельсинами – классический рецепт, который на протяжении столетий существует в кухнях разных стран мира. Готовую птицу нельзя разрезать сразу: она должна немного постоять и напитаться соками.

Запеченная утка в духовке

Ингредиенты:

  • тушка утки весом 2-2.5 кг
  • 1 стакан сушеных яблок
  • 1 стакан чернослива без косточек
  • 6 лимонов
  • 6 апельсинов
  • 1 ст.л. крупной соли
  • щепотка мускатного ореха
  • 8 горошин черного перца
  • 2 горошины душистого перца

Рецепт приготовления:

1. Чернослив помыть и залить теплой водой на полчаса. Обсушить.

2. Яблоки залить кипятком на 30 минут, затем слить жидкость и перемешать с черносливом.

3. Лимоны и апельсины помыть, выжать сок.

4. Залить промытую тушку утки цитрусовым соком на полчаса, обсушить.

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5. Измельчить в ступке черный и душистый перец, перемешать с солью и мускатным орехом. Натереть тушку внутри и снаружи.

6. Начинить брюшко утки сухофруктами и зашить кулинарной нитью.

7. Выложить птицу на глубокий противень спинкой вверх, влить полстакана воды. 

8. Отправить в разогретую до 180°С духовку на 2 часа. Через 45 минут утку перевернуть и полить выделившимся соком. Запекать еще 45 минут и снова перевернуть. Готовить еще 20 минут. Проколоть ножку деревянной шпажкой: если выделяется прозрачный сок, утка готова.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом тропического торта к 8 марта. Мы также писали, как приготовить вкусные салаты к весеннему празднику.

Смотрите видео, как приготовить изысканный салат от Алексея Суханова:
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Источник:

"Сегодня"

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