Рецепт на 8 марта: фаршированная утка с яблоками и черносливом

Утка, запеченная с апельсинами – классический рецепт, который на протяжении столетий существует в кухнях разных стран мира. Готовую птицу нельзя разрезать сразу: она должна немного постоять и напитаться соками.

Запеченная утка в духовке

Ингредиенты:

тушка утки весом 2-2.5 кг

1 стакан сушеных яблок

1 стакан чернослива без косточек

6 лимонов

6 апельсинов

1 ст.л. крупной соли

щепотка мускатного ореха

8 горошин черного перца

2 горошины душистого перца

Рецепт приготовления:

1. Чернослив помыть и залить теплой водой на полчаса. Обсушить.

2. Яблоки залить кипятком на 30 минут, затем слить жидкость и перемешать с черносливом.

3. Лимоны и апельсины помыть, выжать сок.

4. Залить промытую тушку утки цитрусовым соком на полчаса, обсушить.

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5. Измельчить в ступке черный и душистый перец, перемешать с солью и мускатным орехом. Натереть тушку внутри и снаружи.

6. Начинить брюшко утки сухофруктами и зашить кулинарной нитью.

7. Выложить птицу на глубокий противень спинкой вверх, влить полстакана воды.

8. Отправить в разогретую до 180°С духовку на 2 часа. Через 45 минут утку перевернуть и полить выделившимся соком. Запекать еще 45 минут и снова перевернуть. Готовить еще 20 минут. Проколоть ножку деревянной шпажкой: если выделяется прозрачный сок, утка готова.

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