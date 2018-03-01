Рецепт на 8 марта: фаршированные помидоры с тунцом

Для приготовления фаршированных помидоров выбирайте небольшие томаты с плотной кожицей

Фаршированные помидоры – прекрасная закуска, которая может быть и самостоятельным блюдом. Помидоры можно наполнить самыми разными начинками, например, пикантным салатом из тунца.

Фаршированные помидоры

Ингредиенты:

10 небольших помидоров

1 банка консервированного тунца кусочками

2 яйца

2 маринованных корнишона

100 г майонеза

зелень

соль, молотый перец

Рецепт приготовления:

1. Помидоры помыть и аккуратно срезать верхушки. Удалить сердцевину. Посолить томаты внутри и перевернуть на тарелку, чтобы стек лишний сок.

2. Вареные яйца почистить и натереть на крупной терке.

3. Консервированного тунца извлечь из жидкости и размять вилкой.

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4. Корнишоны и зелень измельчить.

5. Смешать яйца, рыбу и корнишоны с майонезом, поперчить и добавить зелень.

6. Наполнить помидоры начинкой, по желанию прикрыть их срезанными верхушками. Подавать закуску холодной.

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