Рецепт на 8 марта: фаршированные помидоры с тунцом
Для приготовления фаршированных помидоров выбирайте небольшие томаты с плотной кожицей
Фаршированные помидоры – прекрасная закуска, которая может быть и самостоятельным блюдом. Помидоры можно наполнить самыми разными начинками, например, пикантным салатом из тунца.
Фаршированные помидоры
Ингредиенты:
- 10 небольших помидоров
- 1 банка консервированного тунца кусочками
- 2 яйца
- 2 маринованных корнишона
- 100 г майонеза
- зелень
- соль, молотый перец
Рецепт приготовления:
1. Помидоры помыть и аккуратно срезать верхушки. Удалить сердцевину. Посолить томаты внутри и перевернуть на тарелку, чтобы стек лишний сок.
2. Вареные яйца почистить и натереть на крупной терке.
3. Консервированного тунца извлечь из жидкости и размять вилкой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
4. Корнишоны и зелень измельчить.
5. Смешать яйца, рыбу и корнишоны с майонезом, поперчить и добавить зелень.
6. Наполнить помидоры начинкой, по желанию прикрыть их срезанными верхушками. Подавать закуску холодной.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом тропического торта к 8 марта. Мы также писали, как приготовить вкусные салаты к весеннему празднику.
Смотрите видео, как приготовить изысканный салат от Алексея Суханова: