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Рецепт на 8 Марта: салат "Цезарь" с креветками

Секрет вкуса этого блюда заключается в заправке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:07
Салат с креветками
Салат с креветками
Фото: freepik.com

"Цезарь" – салат, который не нуждается в особом представлении, с этим блюдом знакомы все. Традиционно для приготовления "Цезаря" используют салат сорта романо. Вместо него можно нарезать айсберг, получится хрустящий вариант "Цезаря".

Быстрый "Цезарь" с креветками

Ингредиенты:

  • Крупные креветки – 400 г
  • Салат романо (кочан)  – 1 шт.
  • Сыр пармезан тертый -  50 г
  • Хлеб белый (крутоны)
  • Лимон
  • Масло оливковое
  • Петрушка или укроп
  • Соль, перец

Для соуса:

  • Домашний майонез  – 100 г
  • Чеснок – 2 Зубчика
  • Соус вустерский
  • Лимон (сок)
  • Перец черный молотый 
  • Соль морская

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Рецепт приготовления:

  1. Креветки вымойте, очистите от панцирей, удалите головы, оставив по желанию хвостики. Проведите ножом вдоль спинки, чтобы удалить кишечную вену.
  2. Сбрызните креветки оливковым маслом, посыпьте мелко нарезанной зеленью и перемешайте.
  3. Обжарьте креветки на раскаленной сковороде или на гриле (или отварите в кипящей воде), не больше 3–5 минут, сбрызните лимонным соком, посолите и поперчите.
  4. Кочан салата разберите на листья, вымойте и обсушите. Порвите листья руками на кусочки и выложите на большое блюдо. Добавьте креветки и крутоны.
  5. Для соуса: смешайте майонез, вустерский соус, перец, небольшое количество лимонного сока и пропущенный через пресс чеснок.
  6. Заправьте салат и посыпьте тертым пармезаном.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом тропического торта к 8 Марта. Мы также писали, как приготовить вкусные салаты к весеннему празднику.

Смотрите видео, как приготовить изысканный салат от Алексея Суханова:

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8 марта салат креветки рецепт
Источник: goodhouse.ru
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