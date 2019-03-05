Рецепт на 8 Марта: салат "Цезарь" с креветками
Секрет вкуса этого блюда заключается в заправке
"Цезарь" – салат, который не нуждается в особом представлении, с этим блюдом знакомы все. Традиционно для приготовления "Цезаря" используют салат сорта романо. Вместо него можно нарезать айсберг, получится хрустящий вариант "Цезаря".
Быстрый "Цезарь" с креветками
Ингредиенты:
- Крупные креветки – 400 г
- Салат романо (кочан) – 1 шт.
- Сыр пармезан тертый - 50 г
- Хлеб белый (крутоны)
- Лимон
- Масло оливковое
- Петрушка или укроп
- Соль, перец
Для соуса:
- Домашний майонез – 100 г
- Чеснок – 2 Зубчика
- Соус вустерский
- Лимон (сок)
- Перец черный молотый
- Соль морская
Рецепт приготовления:
- Креветки вымойте, очистите от панцирей, удалите головы, оставив по желанию хвостики. Проведите ножом вдоль спинки, чтобы удалить кишечную вену.
- Сбрызните креветки оливковым маслом, посыпьте мелко нарезанной зеленью и перемешайте.
- Обжарьте креветки на раскаленной сковороде или на гриле (или отварите в кипящей воде), не больше 3–5 минут, сбрызните лимонным соком, посолите и поперчите.
- Кочан салата разберите на листья, вымойте и обсушите. Порвите листья руками на кусочки и выложите на большое блюдо. Добавьте креветки и крутоны.
- Для соуса: смешайте майонез, вустерский соус, перец, небольшое количество лимонного сока и пропущенный через пресс чеснок.
- Заправьте салат и посыпьте тертым пармезаном.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом тропического торта к 8 Марта. Мы также писали, как приготовить вкусные салаты к весеннему празднику.
Смотрите видео, как приготовить изысканный салат от Алексея Суханова:
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Источник: goodhouse.ru