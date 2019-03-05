Рецепт на 8 Марта: салат "Цезарь" с креветками

Секрет вкуса этого блюда заключается в заправке

Салат с креветками Фото: freepik.com

"Цезарь" – салат, который не нуждается в особом представлении, с этим блюдом знакомы все. Традиционно для приготовления "Цезаря" используют салат сорта романо. Вместо него можно нарезать айсберг, получится хрустящий вариант "Цезаря".

Быстрый "Цезарь" с креветками

Ингредиенты:

Крупные креветки – 400 г

Салат романо (кочан) – 1 шт.

Сыр пармезан тертый - 50 г

Хлеб белый (крутоны)

Лимон

Масло оливковое

Петрушка или укроп

Соль, перец

Для соуса:

Домашний майонез – 100 г

Чеснок – 2 Зубчика

Соус вустерский

Лимон (сок)

Перец черный молотый

Соль морская

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Рецепт приготовления:

Креветки вымойте, очистите от панцирей, удалите головы, оставив по желанию хвостики. Проведите ножом вдоль спинки, чтобы удалить кишечную вену. Сбрызните креветки оливковым маслом, посыпьте мелко нарезанной зеленью и перемешайте. Обжарьте креветки на раскаленной сковороде или на гриле (или отварите в кипящей воде), не больше 3–5 минут, сбрызните лимонным соком, посолите и поперчите. Кочан салата разберите на листья, вымойте и обсушите. Порвите листья руками на кусочки и выложите на большое блюдо. Добавьте креветки и крутоны. Для соуса: смешайте майонез, вустерский соус, перец, небольшое количество лимонного сока и пропущенный через пресс чеснок. Заправьте салат и посыпьте тертым пармезаном.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом тропического торта к 8 Марта. Мы также писали, как приготовить вкусные салаты к весеннему празднику.

Смотрите видео, как приготовить изысканный салат от Алексея Суханова:

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