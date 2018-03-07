Рецепт на 8 Марта: салат из копченой курицы, помидоров и сыра
Аппетитный салат к празднику
Салат по этому рецепту получается легким, свежим и очень вкусным. Вы можете поджарить гренки и шампиньоны заранее, чтобы ускорить процесс приготовления перед подачей.
Салат с копченой курицей
Ингредиенты:
- салатный микс
- руколла
- свежие помидоры – 1-2 шт.
- шампиньоны – 300 г
- твердый сыр – 100 г
- копченое куриное филе – 100 г
- красный сладкий лук
- майонез
- треть батона или багета
- 1-2 дольки чеснока
- растительное масло
Рецепт приготовления:
1. Батон режем кубиками. На сковороде обжариваем зубчики чеснока до появления аромата, выбрасываем. Обжариваем в чесночном масле гренки.
2. Шампиньоны моем, режем пластинками и обжариваем на сковороде с растительным маслом, немного посолив в конце.
3. Зелень замачиваем на полчаса в холодной воде, обсушиваем и рвем руками. Выкладываем на две порционные тарелки.
4. Рисуем сверху сетку из майонеза, затем выкладываем грибы и нарезанные кубиками помидоры. Снова рисуем сетку из майонеза, трем сыр, выкладываем порезанное филе. В конце посыпаем салат тонко нарезанным красным луком.
Совет: красный лук в рецепте можно заменить зеленым.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом тропического торта к 8 марта. Мы также писали, как приготовить вкусные салаты к весеннему празднику.
Смотрите видео, как приготовить изысканный салат от Алексея Суханова: