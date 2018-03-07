Рецепт на 8 Марта: салат из копченой курицы, помидоров и сыра

Сегодня, 13:16

Аппетитный салат к празднику

Салат с курицей и помидорами Фото: Getty
Салат с курицей и помидорами Фото: Getty

Салат по этому рецепту получается легким, свежим и очень вкусным. Вы можете поджарить гренки и шампиньоны заранее, чтобы ускорить процесс приготовления перед подачей.

Салат с копченой курицей

Ингредиенты:

  • салатный микс
  • руколла
  • свежие помидоры – 1-2 шт.
  • шампиньоны – 300 г
  • твердый сыр – 100 г
  • копченое куриное филе – 100 г
  • красный сладкий лук
  • майонез
  • треть батона или багета
  • 1-2 дольки чеснока
  • растительное масло

Рецепт приготовления:

1. Батон режем кубиками. На сковороде обжариваем зубчики чеснока до появления аромата, выбрасываем. Обжариваем в чесночном масле гренки.

2. Шампиньоны моем, режем пластинками и обжариваем на сковороде с растительным маслом, немного посолив в конце.

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3. Зелень замачиваем на полчаса в холодной воде, обсушиваем и рвем руками. Выкладываем на две порционные тарелки.

4. Рисуем сверху сетку из майонеза, затем выкладываем грибы и нарезанные кубиками помидоры. Снова рисуем сетку из майонеза, трем сыр, выкладываем порезанное филе. В конце посыпаем салат тонко нарезанным красным луком.

Совет: красный лук в рецепте можно заменить зеленым.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом тропического торта к 8 марта. Мы также писали, как приготовить вкусные салаты к весеннему празднику.

Смотрите видео, как приготовить изысканный салат от Алексея Суханова:
8 марта, салат, как приготовить, филе, помидоры
Источник:

"Сегодня"

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