Рецепт на 8 марта: весенний салат из курицы и свежих овощей

Легкий, вкусный салат из жареного куриного филе и свежих овощей. Он заправляется смесью оливкового масла, горчицы и свежевыжатого лимонного сока.

Салат из курицы и овощей

Ингредиенты:

Куриное филе – 1 шт.

Коктейльные помидоры – 3-4 шт.

Огурцы – 1-2 шт.

Листья салата

Зеленый лук – 3 стебля

Петрушка – 3-4 веточки

Оливковое масло – 2 ст.л.

Лимонный сок – 1 ч.л.

Дижонская горчица – 1 ч.л.

Соль, молотый перец

Пряности – по вкусу

Рецепт приготовления:

1. Все овощи хорошо помыть. Зелень порубить, огурцы и помидоры произвольно нарезать. Листья салата замочить на полчаса в холодной воде, обсушить.

2. Куриное филе нарезать небольшими кусочками, посолить, поперчить и посыпать любимыми пряностями на свой вкус. Дать постоять 10-15 минут.

3. Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжарить курицу до золотистого цвета. Не пересушить.

4. Листья салата порвать руками и выложить на тарелку. Сверху равномерно распределить нарезанные овощи.

5. Выложить на овощи остывшую курицу, посыпать измельченной зеленью. Смешать оливковое масло, горчицу и лимонный сок, полить салат и подавать.

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