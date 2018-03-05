Рецепт на 8 марта: весенний салат из курицы и свежих овощей
Простой рецепт к празднику
Легкий, вкусный салат из жареного куриного филе и свежих овощей. Он заправляется смесью оливкового масла, горчицы и свежевыжатого лимонного сока.
Салат из курицы и овощей
Ингредиенты:
- Куриное филе – 1 шт.
- Коктейльные помидоры – 3-4 шт.
- Огурцы – 1-2 шт.
- Листья салата
- Зеленый лук – 3 стебля
- Петрушка – 3-4 веточки
- Оливковое масло – 2 ст.л.
- Лимонный сок – 1 ч.л.
- Дижонская горчица – 1 ч.л.
- Соль, молотый перец
- Пряности – по вкусу
Рецепт приготовления:
1. Все овощи хорошо помыть. Зелень порубить, огурцы и помидоры произвольно нарезать. Листья салата замочить на полчаса в холодной воде, обсушить.
2. Куриное филе нарезать небольшими кусочками, посолить, поперчить и посыпать любимыми пряностями на свой вкус. Дать постоять 10-15 минут.
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3. Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжарить курицу до золотистого цвета. Не пересушить.
4. Листья салата порвать руками и выложить на тарелку. Сверху равномерно распределить нарезанные овощи.
5. Выложить на овощи остывшую курицу, посыпать измельченной зеленью. Смешать оливковое масло, горчицу и лимонный сок, полить салат и подавать.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом тропического торта к 8 марта. Мы также писали, как приготовить вкусные салаты к весеннему празднику.
Смотрите видео, как приготовить изысканный салат от Алексея Суханова: