Рецепт на 8 марта: весенний салат из курицы и свежих овощей

Сегодня, 09:07

Простой рецепт к празднику

Салат из курицы Фото: Ирина Павлина
Салат из курицы Фото: Ирина Павлина

Легкий, вкусный салат из жареного куриного филе и свежих овощей. Он заправляется смесью оливкового масла, горчицы и свежевыжатого лимонного сока.

Салат из курицы и овощей

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 1 шт.
  • Коктейльные помидоры – 3-4 шт.
  • Огурцы – 1-2 шт.
  • Листья салата
  • Зеленый лук – 3 стебля
  • Петрушка – 3-4 веточки
  • Оливковое масло – 2 ст.л.
  • Лимонный сок – 1 ч.л.
  • Дижонская горчица – 1 ч.л.
  • Соль, молотый перец
  • Пряности – по вкусу

Рецепт приготовления:

1. Все овощи хорошо помыть. Зелень порубить, огурцы и помидоры произвольно нарезать. Листья салата замочить на полчаса в холодной воде, обсушить. 

2. Куриное филе нарезать небольшими кусочками, посолить, поперчить и посыпать любимыми пряностями на свой вкус. Дать постоять 10-15 минут. 

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3. Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжарить курицу до золотистого цвета. Не пересушить.

4. Листья салата порвать руками и выложить на тарелку. Сверху равномерно распределить нарезанные овощи.

5. Выложить на овощи остывшую курицу, посыпать измельченной зеленью. Смешать оливковое масло, горчицу и лимонный сок, полить салат и подавать. 

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом тропического торта к 8 марта. Мы также писали, как приготовить вкусные салаты к весеннему празднику.

Смотрите видео, как приготовить изысканный салат от Алексея Суханова:
8 марта, салат, рецепт, как приготовить, куриное филе
Источник:

"Сегодня"

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