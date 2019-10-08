Рецепт на Хэллоуин 2019: шоколадный торт с апельсиновым кремом
Эффектный шоколадно-апельсиновый торт в честь праздника Хэллоуин
Хэллоуин ежегодно отмечают 31 октября. Это мрачный и одновременно веселый праздник, уходящий своими корнями к традициям древних кельтов.
Смотрите видео, как создать праздничную атмосферу на Хэллоуин:
Традиционные цвета Хэллоуина – черный и оранжевый. Оранжевый – цвет осени и главного атрибута праздника – тыквы. А черный – олицетворение ночи и нечистой силы, монстров, троллей.
Мы предлагаем приготовить на праздник тематический шоколадный торт с апельсиновым кремом. Вы можете украсить его фигурками из мастики или "паутинкой" из глазури.
Торт на Хэллоуин
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
Для шоколадного бисквита:
- 200 г горького черного шоколада с 70% содержанием какао
- 50 г сливочного масла
- 1 ч.л. растворимого кофе
- 1/4 стакана горячей воды
- 50 мл апельсинового сока или ликера
- Цедра одного апельсина
- 6 яиц
- 150 г муки
- 50 г какао-порошка
- 200 г сахара + 2 ст. ложки
- Щепотка соли
Для апельсинового крема:
- 4 апельсина
- 60 г сливочного масла
- 75 г сахара
- 2 яйца + 1 желток
- 2/3 ч.л. кукурузного крахмала
- 400 г сливок для взбивания (38% жирности) + 100 г сахара
Для апельсинового сиропа:
- 100 г апельсинового сока
- 50 г сахара
- Цедра половины апельсина
Для шоколадной глазури:
- 100 г черного шоколада не менее 70% какао
- 150 г сливок
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Способ приготовления:
- На водяной бане растопить шоколад со сливочным маслом.
- Растворить кофе в кипятке, добавить к шоколаду и перемешать. Добавить туда же цедру апельсина и еще раза перемешать.
- Тем временем разделить яйца на белки и желтки. Взбить белки в пену, добавить 2 ст.л. сахара и взбить до плотности и блеска.
- Просеять муку с какао, добавить туда щепотку соли
- Взбить желтки с сахаром в пышный светлый крем.
- Ко взбитым желткам добавить шоколадную смесь, убавить скорость миксера и перемешать до однородного состояния.
- Туда же всыпать просеянную муку с какао в несколько приемов, каждый раз хорошо перемешивая.
- Добавить несколько ложек взбитых белков и очень аккуратно перемешать лопаткой снизу вверх. Затем добавить оставшиеся белки и осторожно перемешать.
- Переложить тесто в форму диаметром 21 см, смазанную маслом и застеленную пергаментом. Отправить в разогретую до 180 С духовку и выпекать около часа. Готовность проверить зубочисткой.
- Готовый бисквит оставить в выключенной духовке еще на минут 10. Затем достать и остудить, перевернув форму вверх дном.
- Когда бисквит остынет, снова перевернуть, аккуратно пройтись по краям формы ножом и извлечь выпечку из формы.
- Приготовить апельсиновый крем. На крупной терке натереть цедру из одного апельсина. Из всех четырех апельсинов выжать сок. В цедру добавить сахар, перемешать. Туда же добавить апельсиновый сок, перемешать и оставить на полчаса.
- Взбить яйца и желток, добавить крахмал и взбить миксером, чтобы не было комочков.
- Поставить на огонь сок с цедрой и сахаром, перемешать и прогреть, не доводя до кипения.
- Туда же добавить взбитые яйца и варить крем до загустения, не забывая помешивать. Готовый крем процедить через сито, добавить сливочное масло и остудить.
- Взбить охлажденные сливки с сахаром до мягких пиков. Добавить апельсиновый крем в несколько приемов, перемешивая лопаткой до однородности.
- Сделать апельсиновый сироп. В небольшой емкости довести до кипения апельсиновой сок с сахаром и половиной цедры апельсина.
- Разрезать остывший бисквит на три коржа.
- Первый корж поместить в форму, щедро пропитать еще теплым апельсиновым сиропом. Остудить. Обильно смазать пропитанный корж кремом. На него выложить следующий корж, пропитать его и остудить. Последний корж пропитывать не нужно, только покрыть шоколадной глазурью.
- Для глазури шоколад поломать на кусочки и залить горячими сливками. Аккуратно перемешать, чтобы не было пузырьков, дать немного остыть.
- Готовый торт поставить в холодильник на ночь. Перед подачей десерт можно украсить.
Как возник Хэллоуин: история и смысл праздника
В начале нашей эры на землю кельтов пришли римляне. С кельтским праздником смешалось еще два римских: Фералия (приходился на конец октября; в этот день римляне поминали покойных) и дня Помоны, богини древесных плодов. Папа Григорий IV уже в 709 года сделал 1 ноября общим для всей католической церкви праздником в честь Всех святых.
Изначально праздник носил название All Hallows Even, или All Hallows Eve (Месса Всех Святых); позже его стали называть Hallowe'en, и, в конце концов, — Halloween. И хотя с обычаем пугать и задабривать злых духов в этот день церковь долго боролась, однако языческий праздник не только выжил, но и неразрывно сросся в народном сознании с праздником церковным.
Напомним, ранее мы делились лучшими идеями тыкв на Хэллоуин от Марты Стюарт. "Сегодня" также рассказывали, какие блюда можно приготовить на Хэллоуин.
Все подробности в спецтеме Halloween
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