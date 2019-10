Рецепт на Хэллоуин 2019: шоколадный торт с апельсиновым кремом

Эффектный шоколадно-апельсиновый торт в честь праздника Хэллоуин

Торт на Хэллоуин Фото: Depositphotos

Хэллоуин ежегодно отмечают 31 октября. Это мрачный и одновременно веселый праздник, уходящий своими корнями к традициям древних кельтов.

Традиционные цвета Хэллоуина – черный и оранжевый. Оранжевый – цвет осени и главного атрибута праздника – тыквы. А черный – олицетворение ночи и нечистой силы, монстров, троллей.

Мы предлагаем приготовить на праздник тематический шоколадный торт с апельсиновым кремом. Вы можете украсить его фигурками из мастики или "паутинкой" из глазури.

Торт на Хэллоуин

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Для шоколадного бисквита:

200 г горького черного шоколада с 70% содержанием какао

50 г сливочного масла

1 ч.л. растворимого кофе

1/4 стакана горячей воды

50 мл апельсинового сока или ликера

Цедра одного апельсина

6 яиц

150 г муки

50 г какао-порошка

200 г сахара + 2 ст. ложки

Щепотка соли

Для апельсинового крема:

4 апельсина

60 г сливочного масла

75 г сахара

2 яйца + 1 желток

2/3 ч.л. кукурузного крахмала

400 г сливок для взбивания (38% жирности) + 100 г сахара

Для апельсинового сиропа:

100 г апельсинового сока

50 г сахара

Цедра половины апельсина

Для шоколадной глазури:

100 г черного шоколада не менее 70% какао

150 г сливок

Способ приготовления:

На водяной бане растопить шоколад со сливочным маслом. Растворить кофе в кипятке, добавить к шоколаду и перемешать. Добавить туда же цедру апельсина и еще раза перемешать. Тем временем разделить яйца на белки и желтки. Взбить белки в пену, добавить 2 ст.л. сахара и взбить до плотности и блеска. Просеять муку с какао, добавить туда щепотку соли Взбить желтки с сахаром в пышный светлый крем. Ко взбитым желткам добавить шоколадную смесь, убавить скорость миксера и перемешать до однородного состояния. Туда же всыпать просеянную муку с какао в несколько приемов, каждый раз хорошо перемешивая. Добавить несколько ложек взбитых белков и очень аккуратно перемешать лопаткой снизу вверх. Затем добавить оставшиеся белки и осторожно перемешать. Переложить тесто в форму диаметром 21 см, смазанную маслом и застеленную пергаментом. Отправить в разогретую до 180 С духовку и выпекать около часа. Готовность проверить зубочисткой. Готовый бисквит оставить в выключенной духовке еще на минут 10. Затем достать и остудить, перевернув форму вверх дном. Когда бисквит остынет, снова перевернуть, аккуратно пройтись по краям формы ножом и извлечь выпечку из формы. Приготовить апельсиновый крем. На крупной терке натереть цедру из одного апельсина. Из всех четырех апельсинов выжать сок. В цедру добавить сахар, перемешать. Туда же добавить апельсиновый сок, перемешать и оставить на полчаса. Взбить яйца и желток, добавить крахмал и взбить миксером, чтобы не было комочков. Поставить на огонь сок с цедрой и сахаром, перемешать и прогреть, не доводя до кипения. Туда же добавить взбитые яйца и варить крем до загустения, не забывая помешивать. Готовый крем процедить через сито, добавить сливочное масло и остудить. Взбить охлажденные сливки с сахаром до мягких пиков. Добавить апельсиновый крем в несколько приемов, перемешивая лопаткой до однородности. Сделать апельсиновый сироп. В небольшой емкости довести до кипения апельсиновой сок с сахаром и половиной цедры апельсина. Разрезать остывший бисквит на три коржа. Первый корж поместить в форму, щедро пропитать еще теплым апельсиновым сиропом. Остудить. Обильно смазать пропитанный корж кремом. На него выложить следующий корж, пропитать его и остудить. Последний корж пропитывать не нужно, только покрыть шоколадной глазурью. Для глазури шоколад поломать на кусочки и залить горячими сливками. Аккуратно перемешать, чтобы не было пузырьков, дать немного остыть. Готовый торт поставить в холодильник на ночь. Перед подачей десерт можно украсить.

Как возник Хэллоуин: история и смысл праздника

В начале нашей эры на землю кельтов пришли римляне. С кельтским праздником смешалось еще два римских: Фералия (приходился на конец октября; в этот день римляне поминали покойных) и дня Помоны, богини древесных плодов. Папа Григорий IV уже в 709 года сделал 1 ноября общим для всей католической церкви праздником в честь Всех святых.

Изначально праздник носил название All Hallows Even, или All Hallows Eve (Месса Всех Святых); позже его стали называть Hallowe'en, и, в конце концов, — Halloween. И хотя с обычаем пугать и задабривать злых духов в этот день церковь долго боролась, однако языческий праздник не только выжил, но и неразрывно сросся в народном сознании с праздником церковным.

