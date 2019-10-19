Рецепт на Хэллоуин: фаршированный перец "Джек-фонарь"

Ваши близкие будут в восторге от этого праздничного угощения

Перец в виде Джека-фонаря Фото: Depositphotos

Приготовьте на Хэллоуин 2019 эту потрясающую овощную закуску. Красивее всего получится, если вы будете использовать болгарский перец разных цветов.

Смотрите видео, как в Европе и Америке отмечают Хэллоуин:

В начинку входят: баклажан, киноа, булгур, чеснок, кедровые орехи и сушеные томаты. Такую закуску могут приготовить на праздник вегетарианцы и веганы.

Фаршированный перец на Хэллоуин

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

4 маленьких перца

25 г кедровых орехов

1 ст.л. оливкового масла

1 красный лук, нарезанный

2 крупных зубчика чеснока, измельченных

1 небольшой баклажан, нарезанный на мелкие кусочки

200 г смеси булгура и киноа (можно использовать и другие крупы)

2 столовые ложки пасты из сушеных томатов

Цедра одного лимона

Горсть нарезанного базилика

Соль, перец

Способ приготовления:

Отрежьте верхушки перца, удалите семена и белые перегородки. Вырежьте рожицы на каждом перце. Мелко порубите обрезки мякоти и отложите в сторону. Поджарьте кедровые орехи на сухой сковороде в течение нескольких минут до золотистого цвета и отложите. Нагрейте масло в сковороде и разогрейте духовку до 200 ºC. Обжарьте лук в масле до мягкости. Добавьте чеснок, кусочки перца и баклажанов. Готовьте еще 10 минут, пока овощи не станут мягкими. Добавьте немного воды, если начинка выглядит суховатой. Приправьте. Отварите крупу до полуготовности, затем добавьте в сковороду к остальным ингредиентам вместе с томатной пастой и дайте прогреться. Снимите с огня и добавьте лимонную цедру, базилик и кедровые орехи. Наполните каждый перец начинкой. Накройте срезанными верхушками и закрепите с помощью зубочисток. Затем положите перцы в глубокую форму для запекания рисунком вверх. Накройте фольгой и выпекайте в течение 35 минут, не открывая. Перцы должны стать мягкими, а начинка – прогреться.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептами праздничных блюд на Хэллоуин. Мы также писали, как приготовить шоколадное печенье в виде кошек и летучих мышей.

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