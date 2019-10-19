Рецепт на Хэллоуин: фаршированный перец "Джек-фонарь"
Ваши близкие будут в восторге от этого праздничного угощения
Приготовьте на Хэллоуин 2019 эту потрясающую овощную закуску. Красивее всего получится, если вы будете использовать болгарский перец разных цветов.
Смотрите видео, как в Европе и Америке отмечают Хэллоуин:
В начинку входят: баклажан, киноа, булгур, чеснок, кедровые орехи и сушеные томаты. Такую закуску могут приготовить на праздник вегетарианцы и веганы.
Фаршированный перец на Хэллоуин
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 4 маленьких перца
- 25 г кедровых орехов
- 1 ст.л. оливкового масла
- 1 красный лук, нарезанный
- 2 крупных зубчика чеснока, измельченных
- 1 небольшой баклажан, нарезанный на мелкие кусочки
- 200 г смеси булгура и киноа (можно использовать и другие крупы)
- 2 столовые ложки пасты из сушеных томатов
- Цедра одного лимона
- Горсть нарезанного базилика
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Отрежьте верхушки перца, удалите семена и белые перегородки. Вырежьте рожицы на каждом перце. Мелко порубите обрезки мякоти и отложите в сторону.
- Поджарьте кедровые орехи на сухой сковороде в течение нескольких минут до золотистого цвета и отложите.
- Нагрейте масло в сковороде и разогрейте духовку до 200 ºC.
- Обжарьте лук в масле до мягкости. Добавьте чеснок, кусочки перца и баклажанов. Готовьте еще 10 минут, пока овощи не станут мягкими. Добавьте немного воды, если начинка выглядит суховатой. Приправьте.
- Отварите крупу до полуготовности, затем добавьте в сковороду к остальным ингредиентам вместе с томатной пастой и дайте прогреться. Снимите с огня и добавьте лимонную цедру, базилик и кедровые орехи.
- Наполните каждый перец начинкой. Накройте срезанными верхушками и закрепите с помощью зубочисток. Затем положите перцы в глубокую форму для запекания рисунком вверх.
- Накройте фольгой и выпекайте в течение 35 минут, не открывая. Перцы должны стать мягкими, а начинка – прогреться.
Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептами праздничных блюд на Хэллоуин. Мы также писали, как приготовить шоколадное печенье в виде кошек и летучих мышей.
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Источник: Сегодня