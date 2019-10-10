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Рецепт на Хэллоуин: шоколадное печенье "Скелетики"

Дети будут в восторге от такого угощения на Хэллоуин

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:25
Печенье на Хэллоуин
Печенье на Хэллоуин
Фото: freepik.com

Хэллоуин каждый год отмечают 31 октября. Этот праздник позволяет веселиться, дурачиться и проявлять свою фантазию. И для этого не обязательно тратить много денег.

Смотрите видео, как приготовить вкусные и простые блюда на Хэллоуин:

Мы советуем приготовить на Хэллоуин забавное печенье в виде скелетиков. От этого десерта малыши будут в настоящем восторге.

Печенье в виде скелетов на Хэллоуин

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 стакан сливочного масла комнатной температуры (225 г)
  • 3/4 стакана сахара (190 г)
  • 1 яйцо
  • 1 ч.л. ванильной эссенции
  • 2.5 стакана муки (375 г)
  • 1/4 стакан порошка какао (30 г)
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • Щепотка соли

Для глазури:

  • 2 ст.л. воды
  • 1 стакан сахарной пудры (125 г)
  • Красители – по желанию

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Способ приготовления:

  1. Масло взбить с сахаром при помощи миксера.
  2. Продолжая взбивать, добавить яйцо и ваниль.
  3. Смешать все сухие ингредиенты.
  4. Соединить обе смеси и замесить тесто. Оно должно получиться мягким, эластичным, не липнущим к рукам.
  5. Тесто желательно охладить в холодильнике в течение 20-30 минут.
  6. Тесто раскатать в пласт толщиной 0.5 см на поверхности, присыпанной мукой.
  7. При помощи формочек вырезать фигурки.
  8. Выпекать в предварительно нагретой до 180 ºС духовке в течение 13-18 минут.

Как сделать глазурь для печенья на Хэллоуин

Сахарную пудру тщательно перемешать с водой. В зависимости от желаемой консистенции, может понадобится чуть больше или меньше воды или сахарной пудры. Остывшие печенья украсить глазурью.

Напомним, ранее мы делились лучшими идеями тыкв на Хэллоуин от Марты Стюарт. "Сегодня" также рассказывали, какие блюда можно приготовить на Хэллоуин.

Все подробности в спецтеме Halloween

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Источник: Сегодня
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