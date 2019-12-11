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Рецепт на католическое Рождество: штоллен с цукатами и орехами

Рецепт вкусного домашнего штоллена с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:46
Штоллен на Рождество
Штоллен на Рождество
Фото: freepik.com

Штоллен – любимая в Германии рождественская выпечка, которая своей формой и белым цветом должна была напоминать завернутого в пеленки Христа-младенца.

Смотрите видео, как приготовить вкусный тыквенный хлеб:

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Штоллен с цукатами и орехами

Время приготовления:

  • 1 час 15 минут

Калорийность:

  • 234 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 250 г творога
  • 125 г размягченного сливочного масла
  • 100 г очищенных рубленых орехов (фисташек, миндаля, фундука)
  • 150 г цукатов
  • Цедра 1 лимона и 1 апельсина
  • 1 ч. л. ванильной эссенции
  • 150 г сахара
  • 2 яйца
  • Сахарная пудра

Способ приготовления:

  1. Муку просеять с разрыхлителем.
  2. Смешать творог, масло, яйца, ванильную эссенцию, цедру, фисташки и цукаты.
  3. Порциями всыпать муку и замесить крутое тесто.
  4. Сформовать штоллен и отправить выпекаться на 1 ч при 200 °С.
  5. Достать из духовки и смазать растопленным сливочным маслом.

Как сохранить штоллен до Рождества

Готовый штоллен может храниться две-три недели – так он станет только вкуснее. Полностью остудите его, пропитайте коньяком и заверните в пергаментную бумагу. Держите в темном прохладном месте, раз в неделю смазывая кисточкой, смоченной в алкоголе. На Рождество достаньте штоллен из пергамента и обильно присыпьте сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы делились рецептом рождественского пунша от Джейми Оливера. "Сегодня" также рассказывали, что приготовить на католическое Рождество.

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Источник: Сегодня
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