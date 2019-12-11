Рецепт на католическое Рождество: штоллен с цукатами и орехами

Рецепт вкусного домашнего штоллена с фото

Штоллен на Рождество Фото: freepik.com

Штоллен – любимая в Германии рождественская выпечка, которая своей формой и белым цветом должна была напоминать завернутого в пеленки Христа-младенца.

Смотрите видео, как приготовить вкусный тыквенный хлеб:

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Штоллен с цукатами и орехами

Время приготовления:

1 час 15 минут

Калорийность:

234 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

250 г творога

125 г размягченного сливочного масла

100 г очищенных рубленых орехов (фисташек, миндаля, фундука)

150 г цукатов

Цедра 1 лимона и 1 апельсина

1 ч. л. ванильной эссенции

150 г сахара

2 яйца

Сахарная пудра

Способ приготовления:

Муку просеять с разрыхлителем. Смешать творог, масло, яйца, ванильную эссенцию, цедру, фисташки и цукаты. Порциями всыпать муку и замесить крутое тесто. Сформовать штоллен и отправить выпекаться на 1 ч при 200 °С. Достать из духовки и смазать растопленным сливочным маслом.

Как сохранить штоллен до Рождества

Готовый штоллен может храниться две-три недели – так он станет только вкуснее. Полностью остудите его, пропитайте коньяком и заверните в пергаментную бумагу. Держите в темном прохладном месте, раз в неделю смазывая кисточкой, смоченной в алкоголе. На Рождество достаньте штоллен из пергамента и обильно присыпьте сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы делились рецептом рождественского пунша от Джейми Оливера. "Сегодня" также рассказывали, что приготовить на католическое Рождество.

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