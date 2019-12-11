Рецепт на католическое Рождество: штоллен с цукатами и орехами
Рецепт вкусного домашнего штоллена с фото
Штоллен – любимая в Германии рождественская выпечка, которая своей формой и белым цветом должна была напоминать завернутого в пеленки Христа-младенца.
Смотрите видео, как приготовить вкусный тыквенный хлеб:
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Штоллен с цукатами и орехами
Время приготовления:
- 1 час 15 минут
Калорийность:
- 234 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 250 г творога
- 125 г размягченного сливочного масла
- 100 г очищенных рубленых орехов (фисташек, миндаля, фундука)
- 150 г цукатов
- Цедра 1 лимона и 1 апельсина
- 1 ч. л. ванильной эссенции
- 150 г сахара
- 2 яйца
- Сахарная пудра
Способ приготовления:
- Муку просеять с разрыхлителем.
- Смешать творог, масло, яйца, ванильную эссенцию, цедру, фисташки и цукаты.
- Порциями всыпать муку и замесить крутое тесто.
- Сформовать штоллен и отправить выпекаться на 1 ч при 200 °С.
- Достать из духовки и смазать растопленным сливочным маслом.
Как сохранить штоллен до Рождества
Готовый штоллен может храниться две-три недели – так он станет только вкуснее. Полностью остудите его, пропитайте коньяком и заверните в пергаментную бумагу. Держите в темном прохладном месте, раз в неделю смазывая кисточкой, смоченной в алкоголе. На Рождество достаньте штоллен из пергамента и обильно присыпьте сахарной пудрой.
Напомним, ранее мы делились рецептом рождественского пунша от Джейми Оливера. "Сегодня" также рассказывали, что приготовить на католическое Рождество.
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