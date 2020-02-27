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Рецепт на Масленицу: аппетитные блинные мешочки с творогом и фруктами

Оригинальный рецепт блинов на масленицу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:48

Масленица – один из самых продолжительных народных праздников. Он длится целую неделю – в 2020 году с 24 февраля по 1 марта. На Масленицу принято готовить много блинов: с икрой, рыбой, творогом, вареньем.

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Мы предлагаем приготовить вкусные блинные мешочки с начинкой из фруктов и творога. Желательно готовить блины небольшого диаметра, чтобы мешочки получились аккуратнее.

Блинные мешочки с творогом и фруктами

Блинные мешочки с творогом и фруктами
Блинные мешочки с творогом и фруктами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 149 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для начинки:

  • Яблоко – 2 шт.
  • Груша – 1 шт.
  • Масло подсолнечное – 1 ст. л.
  • Сахар коричневый – 4 ст. л.
  • Корица – 1/4 ч. л.
  • Творожная масса – 200 г

Для блинов:

  • Яйцо куриное – 2 шт
  • Сахар – 3 ст. л.
  • Соль – 1/4 ч. л.
  • Молоко – 250 мл
  • Масло подсолнечное – 1 ст. л.
  • Мука пшеничная – 7 ст. л.
  • Сода – 1/2 ч. л.
  • Вода (кипяток) – 200 мл

Смотрите видео, как приготовить разноцветные блины:

Способ приготовления:

  1. Приготовить тесто для блинов. Соединить все ингредиенты, добавить подсолнечное масло. Постоянно помешивая венчиком, налить в тесто кипяток.
  2. Пожарить 10 тонких блинчиков.
  3. Сделать начинку. В сотейник налить подсолнечное масло и разогреть его.
  4. Яблоки и грушу нарезать небольшими кусочками и отправить в сотейник. Через пять минут влить 1/3 стакана воды, накрыть крышкой и готовить 10 минут.
  5. Добавить сахар и корицу, тушить до мягкости фруктов, примерно пять минут.
  6. Остудить и соединить творог с фруктами. Хорошо перемешать.
  7. Положить начинку в центр каждого блина и сделать мешочки. Края скрепить зубочистками или кулинарным шпагатом.

Напомним, ранее мы делились советами, как приготовить вкусные блины. "Сегодня" также писали, как выбрать куриные яйца для блинов.

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Источник: Сегодня
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