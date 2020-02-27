Рецепт на Масленицу: аппетитные блинные мешочки с творогом и фруктами

Оригинальный рецепт блинов на масленицу

Масленица – один из самых продолжительных народных праздников. Он длится целую неделю – в 2020 году с 24 февраля по 1 марта. На Масленицу принято готовить много блинов: с икрой, рыбой, творогом, вареньем.

Мы предлагаем приготовить вкусные блинные мешочки с начинкой из фруктов и творога. Желательно готовить блины небольшого диаметра, чтобы мешочки получились аккуратнее.

Блинные мешочки с творогом и фруктами

Блинные мешочки с творогом и фруктами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

149 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для начинки:

Яблоко – 2 шт.

Груша – 1 шт.

Масло подсолнечное – 1 ст. л.

Сахар коричневый – 4 ст. л.

Корица – 1/4 ч. л.

Творожная масса – 200 г

Для блинов:

Яйцо куриное – 2 шт

Сахар – 3 ст. л.

Соль – 1/4 ч. л.

Молоко – 250 мл

Масло подсолнечное – 1 ст. л.

Мука пшеничная – 7 ст. л.

Сода – 1/2 ч. л.

Вода (кипяток) – 200 мл

Смотрите видео, как приготовить разноцветные блины:

Способ приготовления:

Приготовить тесто для блинов. Соединить все ингредиенты, добавить подсолнечное масло. Постоянно помешивая венчиком, налить в тесто кипяток. Пожарить 10 тонких блинчиков. Сделать начинку. В сотейник налить подсолнечное масло и разогреть его. Яблоки и грушу нарезать небольшими кусочками и отправить в сотейник. Через пять минут влить 1/3 стакана воды, накрыть крышкой и готовить 10 минут. Добавить сахар и корицу, тушить до мягкости фруктов, примерно пять минут. Остудить и соединить творог с фруктами. Хорошо перемешать. Положить начинку в центр каждого блина и сделать мешочки. Края скрепить зубочистками или кулинарным шпагатом.

Напомним, ранее мы делились советами, как приготовить вкусные блины. "Сегодня" также писали, как выбрать куриные яйца для блинов.

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