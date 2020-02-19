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Рецепт на Масленицу: гречневые блины с семгой от Юлии Высоцкой

Готовим вкусные несладкие блины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:25
Блины на Масленицу с красной рыбой
Блины на Масленицу с красной рыбой
Фото: Depositphotos

Блины – главное угощение Масленицы, которая в 2020 году пройдет с 24 февраля по 1 марта. Мы советуем приготовить к празднику блины из гречневой муки с семгой и сметаной по рецепту Юлии Высоцкой.

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Гречневые блины с семгой

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 450 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 250 г гречневой муки
  • 100 г сметаны
  • 1 яйцо
  • 4–5 ст. ложек растительного масла
  • 1/4 ч. ложки сухих дрожжей
  • Щепотка сахара
  • Щепотка морской соли

Для начинки:

  • 200 г семги
  • Горсть нарезанной зелени укропа
  • Сок 1/2 лимона
  • 2 ст. ложки оливкового масла
  • 10–15 горошин красного перца

Способ приготовления:

  1. Разведите дрожжи в 175 мл теплой воды.
  2. Просейте муку с солью и сахаром. Добавьте яйцо и воду с дрожжами.
  3. Сделайте тесто и оставьте на 30 минут.
  4. Испеките блины на разогретой сковороде.
  5. Смешайте оливковое масло, лимонный сок, укроп и красный перец.
  6. Замаринуйте в полученной смеси кусочки семги. Оставьте на 10 минут.
  7. Подавайте гречневые блины с семгой и сметаной.

Совет от Юлии Высоцкой

Если блины испечь заранее, то потом их можно прогреть поодиночке в духовке или на сухой сковороде — они превратятся в тонкие, хрустящие галеты и будут хороши как с семгой, так и с любой другой соленой (икра, сыр, селедка, грибы) или сладкой заправкой. Семгу лучше всего оставить мариноваться на ночь — она будет вкуснее! Подавать такие блины можно со сметаной.

Смотрите видео, как испечь дрожжевые блины с медом:

Напомним, ранее мы рассказывали, почему на Масленицу принято печь блины. "Сегодня" также делились национальными рецептами блинов.

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Источник: Сегодня
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