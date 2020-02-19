Рецепт на Масленицу: гречневые блины с семгой от Юлии Высоцкой
Готовим вкусные несладкие блины
Блины – главное угощение Масленицы, которая в 2020 году пройдет с 24 февраля по 1 марта. Мы советуем приготовить к празднику блины из гречневой муки с семгой и сметаной по рецепту Юлии Высоцкой.
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Гречневые блины с семгой
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 450 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 250 г гречневой муки
- 100 г сметаны
- 1 яйцо
- 4–5 ст. ложек растительного масла
- 1/4 ч. ложки сухих дрожжей
- Щепотка сахара
- Щепотка морской соли
Для начинки:
- 200 г семги
- Горсть нарезанной зелени укропа
- Сок 1/2 лимона
- 2 ст. ложки оливкового масла
- 10–15 горошин красного перца
Способ приготовления:
- Разведите дрожжи в 175 мл теплой воды.
- Просейте муку с солью и сахаром. Добавьте яйцо и воду с дрожжами.
- Сделайте тесто и оставьте на 30 минут.
- Испеките блины на разогретой сковороде.
- Смешайте оливковое масло, лимонный сок, укроп и красный перец.
- Замаринуйте в полученной смеси кусочки семги. Оставьте на 10 минут.
- Подавайте гречневые блины с семгой и сметаной.
Совет от Юлии Высоцкой
Если блины испечь заранее, то потом их можно прогреть поодиночке в духовке или на сухой сковороде — они превратятся в тонкие, хрустящие галеты и будут хороши как с семгой, так и с любой другой соленой (икра, сыр, селедка, грибы) или сладкой заправкой. Семгу лучше всего оставить мариноваться на ночь — она будет вкуснее! Подавать такие блины можно со сметаной.
Смотрите видео, как испечь дрожжевые блины с медом:
Напомним, ранее мы рассказывали, почему на Масленицу принято печь блины. "Сегодня" также делились национальными рецептами блинов.
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