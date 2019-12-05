Рецепт на Новый год 2020: коктейль "Зимний поцелуй"

Красивый и освежающий коктейль к празднику

Коктейль с шампанским и водкой на Новый год Фото: Depositphotos

Коктейль "Зимний поцелуй" готовится из розового шампанского, водки, замороженной малины и сиропа гренадин. Вам нужно будет измельчить в блендере ягоды с водкой и гранатовым сиропом, после чего переложить эту смесь в бокал и залить шампанским.

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Ингредиенты рассчитаны на одну порцию. Все составляющие желательно заранее охладить.

Коктейль "Зимний поцелуй"

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

2-3 ст. л. замороженной малины (либо любых других замороженных ягод)

30 мл водки

20 мл гренадина

80-100 мл розового шампанского (или любого другого игристого вина)

Способ приготовления:

Ягоды, не размораживая, измельчить блендером, добавить водку, гренадин. Добавить ягодное пюре в бокал, влить шампанское, аккуратно перемешать. По желанию добавить несколько кубиков льда. Украсить готовый напиток малиной.

Чем заменить гренадин в рецепте

Гренадин можно заменить любым другим красным сиропом — вишневым, черносмородиновым, клубничным, малиновым.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить коктейль "Маргарита" с клюквой. "Сегодня" также делились рецептом клюквенной сангрии.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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