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Рецепт на Новый год 2020: коктейль "Зимний поцелуй"

Красивый и освежающий коктейль к празднику

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Коктейль с шампанским и водкой на Новый год
Коктейль с шампанским и водкой на Новый год
Фото: Depositphotos

Коктейль "Зимний поцелуй" готовится из розового шампанского, водки, замороженной малины и сиропа гренадин. Вам нужно будет измельчить в блендере ягоды с водкой и гранатовым сиропом, после чего переложить эту смесь в бокал и залить шампанским.

Смотрите видео, как приготовить домашний шоколадный ликер:

Ингредиенты рассчитаны на одну порцию. Все составляющие желательно заранее охладить.

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Коктейль "Зимний поцелуй"

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 2-3 ст. л. замороженной малины (либо любых других замороженных ягод)
  • 30 мл водки
  • 20 мл гренадина
  • 80-100 мл розового шампанского (или любого другого игристого вина)

Способ приготовления:

  1. Ягоды, не размораживая, измельчить блендером, добавить водку, гренадин.
  2. Добавить ягодное пюре в бокал, влить шампанское, аккуратно перемешать.
  3. По желанию добавить несколько кубиков льда. Украсить готовый напиток малиной.

Чем заменить гренадин в рецепте

Гренадин можно заменить любым другим красным сиропом — вишневым, черносмородиновым, клубничным, малиновым.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить коктейль "Маргарита" с клюквой. "Сегодня" также делились рецептом клюквенной сангрии.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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