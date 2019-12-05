Рецепт на Новый год 2020: коктейль "Зимний поцелуй"
Красивый и освежающий коктейль к празднику
Коктейль "Зимний поцелуй" готовится из розового шампанского, водки, замороженной малины и сиропа гренадин. Вам нужно будет измельчить в блендере ягоды с водкой и гранатовым сиропом, после чего переложить эту смесь в бокал и залить шампанским.
Смотрите видео, как приготовить домашний шоколадный ликер:
Ингредиенты рассчитаны на одну порцию. Все составляющие желательно заранее охладить.
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Коктейль "Зимний поцелуй"
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 2-3 ст. л. замороженной малины (либо любых других замороженных ягод)
- 30 мл водки
- 20 мл гренадина
- 80-100 мл розового шампанского (или любого другого игристого вина)
Способ приготовления:
- Ягоды, не размораживая, измельчить блендером, добавить водку, гренадин.
- Добавить ягодное пюре в бокал, влить шампанское, аккуратно перемешать.
- По желанию добавить несколько кубиков льда. Украсить готовый напиток малиной.
Чем заменить гренадин в рецепте
Гренадин можно заменить любым другим красным сиропом — вишневым, черносмородиновым, клубничным, малиновым.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить коктейль "Маргарита" с клюквой. "Сегодня" также делились рецептом клюквенной сангрии.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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