Рецепт на Новый год: рулет из индейки с черносливом и орехами
Готовим мясной рулет в духовке
Этот аппетитный мясной рулет с начинкой – прекрасный вариант для праздничного меню на Новый год 2020.
Смотрите видео, как выбрать качественное мясо:
Рулет из индейки с черносливом и орехами можно подавать в качестве закуски или как основное блюдо вместе с гарниром.
Читайте также:Рецепт рулета из телятины с айвой и черносливом
Рулет из индейки с черносливом, грецкими орехами и зеленью
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 174 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Филе индейки – 700 г
- Чернослив без косточек – 150 г
- Грецкие орехи – 100 г
- Панировочные сухари – 80 г
- Сливочное масло – 20 г
- Растительное масло – 2 ст. л.
- Сырокопченый бекон – 6 тонких ломтиков
- Зелень петрушки – 4 веточки
- Шалфей – 2 веточки
- Тмин – 0,5 ч. л.
- Черный молотый перец и соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Филе индейки разрезать вдоль на две тонкие части и отбить молотком, чтоб получились ровные пласты. Сбрызнуть их растительным маслом, натереть солью и перцем, сложить внахлест в виде прямоугольника.
- Сливочное масло растопить, посолить и обжарить на нем ядра грецких орехов.
- Мелко нарезать чернослив, шалфей и петрушку. Тмин растереть в ступке. Сложить в мисочку, добавить обжаренные грецкие орехи и хорошо перемешать.
- На подготовленные пласты филе индейки выложить тонкие ломтики бекона, а также смесь из чернослива, орехов и зелени. Свернуть в рулет и обвязать кулинарной ниткой.
- Рулет обвалять в панировочных сухарях и выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Накрыть его сверху фольгой и отправить в духовку, разогретую до 180 °С.
- Выпекать рулет в течение 1 часа 20 минут, потом снять фольгу и выпекать еще 10 минут.
Как подавать рулет
⠀
Вынуть готовый рулет из духовки, обрезать нитки, нарезать ломтиками и украсить веточками петрушки. Блюдо можно дополнить картофельным пюре или салатом из свежих овощей.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. "Сегодня" также делились рецептом рулета с болгарским перцем и сыром.
⠀
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.