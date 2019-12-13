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Рецепт на Новый год: рулет из индейки с черносливом и орехами

Готовим мясной рулет в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:47
Рулет из индейки с черносливом
Рулет из индейки с черносливом
Фото: Depositphotos

Этот аппетитный мясной рулет с начинкой – прекрасный вариант для праздничного меню на Новый год 2020.

Смотрите видео, как выбрать качественное мясо:

Рулет из индейки с черносливом и орехами можно подавать в качестве закуски или как основное блюдо вместе с гарниром.

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Рулет из индейки с черносливом, грецкими орехами и зеленью

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 174 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Филе индейки – 700 г
  • Чернослив без косточек – 150 г
  • Грецкие орехи – 100 г
  • Панировочные сухари – 80 г
  • Сливочное масло – 20 г
  • Растительное масло – 2 ст. л.
  • Сырокопченый бекон – 6 тонких ломтиков
  • Зелень петрушки – 4 веточки
  • Шалфей – 2 веточки
  • Тмин – 0,5 ч. л.
  • Черный молотый перец и соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Филе индейки разрезать вдоль на две тонкие части и отбить молотком, чтоб получились ровные пласты. Сбрызнуть их растительным маслом, натереть солью и перцем, сложить внахлест в виде прямоугольника.
  2. Сливочное масло растопить, посолить и обжарить на нем ядра грецких орехов.
  3. Мелко нарезать чернослив, шалфей и петрушку. Тмин растереть в ступке. Сложить в мисочку, добавить обжаренные грецкие орехи и хорошо перемешать.
  4. На подготовленные пласты филе индейки выложить тонкие ломтики бекона, а также смесь из чернослива, орехов и зелени. Свернуть в рулет и обвязать кулинарной ниткой.
  5. Рулет обвалять в панировочных сухарях и выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Накрыть его сверху фольгой и отправить в духовку, разогретую до 180 °С.
  6. Выпекать рулет в течение 1 часа 20 минут, потом снять фольгу и выпекать еще 10 минут.

Как подавать рулет

Вынуть готовый рулет из духовки, обрезать нитки, нарезать ломтиками и украсить веточками петрушки. Блюдо можно дополнить картофельным пюре или салатом из свежих овощей.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. "Сегодня" также делились рецептом рулета с болгарским перцем и сыром.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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