Рецепт на Новый год: рулет из индейки с черносливом и орехами

Готовим мясной рулет в духовке

Рулет из индейки с черносливом Фото: Depositphotos

Этот аппетитный мясной рулет с начинкой – прекрасный вариант для праздничного меню на Новый год 2020.

Смотрите видео, как выбрать качественное мясо:

Рулет из индейки с черносливом и орехами можно подавать в качестве закуски или как основное блюдо вместе с гарниром.

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Рулет из индейки с черносливом, грецкими орехами и зеленью

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

174 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Филе индейки – 700 г

Чернослив без косточек – 150 г

Грецкие орехи – 100 г

Панировочные сухари – 80 г

Сливочное масло – 20 г

Растительное масло – 2 ст. л.

Сырокопченый бекон – 6 тонких ломтиков

Зелень петрушки – 4 веточки

Шалфей – 2 веточки

Тмин – 0,5 ч. л.

Черный молотый перец и соль – по вкусу

Способ приготовления:

Филе индейки разрезать вдоль на две тонкие части и отбить молотком, чтоб получились ровные пласты. Сбрызнуть их растительным маслом, натереть солью и перцем, сложить внахлест в виде прямоугольника. Сливочное масло растопить, посолить и обжарить на нем ядра грецких орехов. Мелко нарезать чернослив, шалфей и петрушку. Тмин растереть в ступке. Сложить в мисочку, добавить обжаренные грецкие орехи и хорошо перемешать. На подготовленные пласты филе индейки выложить тонкие ломтики бекона, а также смесь из чернослива, орехов и зелени. Свернуть в рулет и обвязать кулинарной ниткой. Рулет обвалять в панировочных сухарях и выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Накрыть его сверху фольгой и отправить в духовку, разогретую до 180 °С. Выпекать рулет в течение 1 часа 20 минут, потом снять фольгу и выпекать еще 10 минут.

Как подавать рулет

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Вынуть готовый рулет из духовки, обрезать нитки, нарезать ломтиками и украсить веточками петрушки. Блюдо можно дополнить картофельным пюре или салатом из свежих овощей.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. "Сегодня" также делились рецептом рулета с болгарским перцем и сыром.

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Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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