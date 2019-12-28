Рецепт на Новый год: семга с икорно-сливочным соусом
Готовим запеченную рыбу в духовке
Запеченная семга в духовке – простое и аппетитное горячее блюдо на Новый год. А чтобы вкус был действительно праздничным, предлагаем подать рыбу с икорно-сливочным соусом.
Смотрите видео, как выбрать красную икру:
Белое вино придает соусу пикантную нотку. Но можно приготовить соус и без вина. Для этого сливки нужно уварить до загустения, добавить икру, а далее все по рецепту.
Семга с икорным соусом
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 171 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Филе семги/форели на коже – 400 г
- Сок лимона – 1 ст.л.
- Оливковое масло – 1-2 ст.л.
- Соль, свежемолотый перец
Для икорно-сливочного соуса:
- Сливки (30% жирности) – 200-300 мл
- Белое сухое вино – 50 мл
- Красная икра – 1-2 ст.л. (с горкой)
- Зелень укропа (по желанию) – 1 веточка (только листики, без стеблей)
- Свежемолотый перец
Способ приготовления:
- Рыбное филе вымыть и обсушить бумажными полотенцами.
- Филе сбрызнуть соком лимона, немного посолить, поперчить и смазать оливковым маслом.
- Выложить семгу в форму для запекания. Готовить около 20 минут при температуре 180 °C.
- Приготовить икорный соус. В сковороду влить белое сухое вино и нагревать, пока вино не выпарится на половину объема.
- Влить сливки, перемешать и готовить соус на медленном огне, помешивая, до загустения сливок. Добавить в соус икру. Соус немного поперчить и перемешать. Можно добавить немного рубленой зелени укропа.
- Рыбу выложить на блюдо и подать с икорным соусом.
Как проверить готовность рыбы
Готовность рыбы проверяют следующим способом: если раздвинуть волокна самой толстой части рыбного филе при помощи вилки, то у готовой рыбы мякоть будет матовой, равномерного розового цвета.
Напомним, ранее мы писали, как пожарить рыбу в ореховой панировке. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить жареную форель с зеленым салатом.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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