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Рецепт на Новый год: семга с икорно-сливочным соусом

Готовим запеченную рыбу в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:40
Семга с икорным соусом
Семга с икорным соусом
Фото: Depositphotos

Запеченная семга в духовке – простое и аппетитное горячее блюдо на Новый год. А чтобы вкус был действительно праздничным, предлагаем подать рыбу с икорно-сливочным соусом.

Смотрите видео, как выбрать красную икру:

Белое вино придает соусу пикантную нотку. Но можно приготовить соус и без вина. Для этого сливки нужно уварить до загустения, добавить икру, а далее все по рецепту.

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Семга с икорным соусом

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 171 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Филе семги/форели на коже – 400 г
  • Сок лимона – 1 ст.л.
  • Оливковое масло – 1-2 ст.л.
  • Соль, свежемолотый перец

Для икорно-сливочного соуса:

  • Сливки (30% жирности) – 200-300 мл
  • Белое сухое вино – 50 мл
  • Красная икра – 1-2 ст.л. (с горкой)
  • Зелень укропа (по желанию) – 1 веточка (только листики, без стеблей)
  • Свежемолотый перец

Способ приготовления:

  1. Рыбное филе вымыть и обсушить бумажными полотенцами.
  2. Филе сбрызнуть соком лимона, немного посолить, поперчить и смазать оливковым маслом.
  3. Выложить семгу в форму для запекания. Готовить около 20 минут при температуре 180 °C.
  4. Приготовить икорный соус. В сковороду влить белое сухое вино и нагревать, пока вино не выпарится на половину объема.
  5. Влить сливки, перемешать и готовить соус на медленном огне, помешивая, до загустения сливок. Добавить в соус икру. Соус немного поперчить и перемешать. Можно добавить немного рубленой зелени укропа.
  6. Рыбу выложить на блюдо и подать с икорным соусом.

Как проверить готовность рыбы

Готовность рыбы проверяют следующим способом: если раздвинуть волокна самой толстой части рыбного филе при помощи вилки, то у готовой рыбы мякоть будет матовой, равномерного розового цвета.

Напомним, ранее мы писали, как пожарить рыбу в ореховой панировке. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить жареную форель с зеленым салатом.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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