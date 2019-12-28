Рецепт на Новый год: семга с икорно-сливочным соусом

Готовим запеченную рыбу в духовке

Семга с икорным соусом Фото: Depositphotos

Запеченная семга в духовке – простое и аппетитное горячее блюдо на Новый год. А чтобы вкус был действительно праздничным, предлагаем подать рыбу с икорно-сливочным соусом.

Смотрите видео, как выбрать красную икру:

Белое вино придает соусу пикантную нотку. Но можно приготовить соус и без вина. Для этого сливки нужно уварить до загустения, добавить икру, а далее все по рецепту.

Семга с икорным соусом

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

171 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Филе семги/форели на коже – 400 г

Сок лимона – 1 ст.л.

Оливковое масло – 1-2 ст.л.

Соль, свежемолотый перец

Для икорно-сливочного соуса:

Сливки (30% жирности) – 200-300 мл

Белое сухое вино – 50 мл

Красная икра – 1-2 ст.л. (с горкой)

Зелень укропа (по желанию) – 1 веточка (только листики, без стеблей)

Свежемолотый перец

Способ приготовления:

Рыбное филе вымыть и обсушить бумажными полотенцами. Филе сбрызнуть соком лимона, немного посолить, поперчить и смазать оливковым маслом. Выложить семгу в форму для запекания. Готовить около 20 минут при температуре 180 °C. Приготовить икорный соус. В сковороду влить белое сухое вино и нагревать, пока вино не выпарится на половину объема. Влить сливки, перемешать и готовить соус на медленном огне, помешивая, до загустения сливок. Добавить в соус икру. Соус немного поперчить и перемешать. Можно добавить немного рубленой зелени укропа. Рыбу выложить на блюдо и подать с икорным соусом.

Как проверить готовность рыбы

Готовность рыбы проверяют следующим способом: если раздвинуть волокна самой толстой части рыбного филе при помощи вилки, то у готовой рыбы мякоть будет матовой, равномерного розового цвета.

Напомним, ранее мы писали, как пожарить рыбу в ореховой панировке. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить жареную форель с зеленым салатом.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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