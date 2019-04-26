Рецепт на Пасху: классическая буженина из свиной шеи

Готовим запеченное мясо в духовке на Пасху 2019

Буженина на Пасху Фото: Depositphotos

На Пасху традиционно готовят много мясных блюд: холодец, буженину, домашнюю колбасу. Предлагаем вашему вниманию классический рецепт, следуя которому вы удивите гостей нежным воздушным мясом с ароматом чеснока, горчицы и легкой медовой корочкой.

Рецепт классической буженины на Пасху

Ингредиенты:

700-800 г свиной шейки (мясо не должно быть парным или замороженным)

1 ст. ложка горчицы (желательно зернистой или с красным перцем)

1 ст. ложка жидкого меда

3–4 зубчика чеснока

соль, перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Мясо тщательно промыть и обсушить при помощи бумажных полотенец. Мясо тщательно промыть и обсушить при помощи бумажных полотенец Горчицу смешать с медом до однородности. Нашпиговать свинину чесноком, посолить и тщательно обмазать горчично-медовой смесью. Оставить мариноваться на 2-3 часа в прохладном месте. Нагреть духовку до 220°С. Мясо скрутить и плотно обвязать шпагатом. Мясо скрутить и плотно обвязать шпагатом Обернуть фольгой, уложить в форму и поставить в духовку на 40–45 минут. Аккуратно снять фольгу, полить образовавшимся соком и поставить в духовку еще на 15–20 минут до образования румяной корочки.

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