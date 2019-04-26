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Рецепт на Пасху: классическая буженина из свиной шеи

Готовим запеченное мясо в духовке на Пасху 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:05
Буженина на Пасху
Буженина на Пасху
Фото: Depositphotos

На Пасху традиционно готовят много мясных блюд: холодец, буженину, домашнюю колбасу. Предлагаем вашему вниманию классический рецепт, следуя которому вы удивите гостей нежным воздушным мясом с ароматом чеснока, горчицы и легкой медовой корочкой.

Рецепт классической буженины на Пасху

Ингредиенты:

  • 700-800 г свиной шейки (мясо не должно быть парным или замороженным)
  • 1 ст. ложка горчицы (желательно зернистой или с красным перцем)
  • 1 ст. ложка жидкого меда
  • 3–4 зубчика чеснока
  • соль, перец – по вкусу

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Рецепт приготовления:

  1. Мясо тщательно промыть и обсушить при помощи бумажных полотенец.
  2. Мясо тщательно промыть и обсушить при помощи бумажных полотенец
  3. Горчицу смешать с медом до однородности.
  4. Нашпиговать свинину чесноком, посолить и тщательно обмазать горчично-медовой смесью. Оставить мариноваться на 2-3 часа в прохладном месте.
  5. Нагреть духовку до 220°С.
  6. Мясо скрутить и плотно обвязать шпагатом.
  7. Мясо скрутить и плотно обвязать шпагатом Обернуть фольгой, уложить в форму и поставить в духовку на 40–45 минут.
  8. Аккуратно снять фольгу, полить образовавшимся соком и поставить в духовку еще на 15–20 минут до образования румяной корочки.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить мясной рулет на Пасху с овощами. "Сегодня" также делились рецептом запеченной курицы с глазированной морковью.

Смотрите видео, как выбрать качественную домашнюю колбасу в магазине:

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Пасха буженина рецепт
Источник: domashniy.ru
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