Рецепт на Пасху: классическая буженина из свиной шеи
Готовим запеченное мясо в духовке на Пасху 2019
На Пасху традиционно готовят много мясных блюд: холодец, буженину, домашнюю колбасу. Предлагаем вашему вниманию классический рецепт, следуя которому вы удивите гостей нежным воздушным мясом с ароматом чеснока, горчицы и легкой медовой корочкой.
Рецепт классической буженины на Пасху
Ингредиенты:
- 700-800 г свиной шейки (мясо не должно быть парным или замороженным)
- 1 ст. ложка горчицы (желательно зернистой или с красным перцем)
- 1 ст. ложка жидкого меда
- 3–4 зубчика чеснока
- соль, перец – по вкусу
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Рецепт приготовления:
- Мясо тщательно промыть и обсушить при помощи бумажных полотенец.
- Мясо тщательно промыть и обсушить при помощи бумажных полотенец
- Горчицу смешать с медом до однородности.
- Нашпиговать свинину чесноком, посолить и тщательно обмазать горчично-медовой смесью. Оставить мариноваться на 2-3 часа в прохладном месте.
- Нагреть духовку до 220°С.
- Мясо скрутить и плотно обвязать шпагатом.
- Мясо скрутить и плотно обвязать шпагатом Обернуть фольгой, уложить в форму и поставить в духовку на 40–45 минут.
- Аккуратно снять фольгу, полить образовавшимся соком и поставить в духовку еще на 15–20 минут до образования румяной корочки.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить мясной рулет на Пасху с овощами. "Сегодня" также делились рецептом запеченной курицы с глазированной морковью.
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Источник: domashniy.ru