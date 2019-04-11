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Рецепт на Пасху: сметанный кекс с сушеной вишней и съедобными цветами

Праздничная выпечка от Даши Малаховой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:55
Сметанный кекс со съедобными цветами
Сметанный кекс со съедобными цветами
Фото: dashamalahova.com

Сметанный кекс с вяленой вишней и сахарной глазурью – это очень вкусно. А если украсить его настоящими съедобными цветами, то получится великолепный десерт на Пасху.

Кекс с вишней и съедобными цветами

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 150 г сахара
  • 150 мл сметаны
  • 1 ч. ложка разрыхлителя
  • 2 стакана муки
  • 4 ст. ложки оливкового масла
  • Сливочное масло для смазывания формы
  • 100 г сушеной вишни

Для глазури:

  • 150 г сахарной пудры
  • Лимонный сок
  • Съедобные цветы

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Рецепт приготовления:

  1. Яйца взбейте с сахаром. Добавьте сметану и оливковое масло.
  2. Просейте в смесь муку и разрыхитель.
  3. Сушеную вишню слегка присыпьте мукой и вмешайте в тесто.
  4. Форму для кекса смажьте сливочным маслом, присыпьте мукой и заполните тестом. Выпекайте в духовке в течение 40 минут при температуре 170 С.
  5. Кекс немного остудите. Достаньте из формы и полейте глазурью, смешав сахарную пудру и лимонный сок. Украсьте рзноцветными съедобными цветами.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пасхальный кекс с изюмом и орехами. "Сегодня" также делились рецептом пасхальных пряников с глазурью.

Смотрите видео, как приготовить мраморный кекс:

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Источник: Сегодня
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