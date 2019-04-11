Рецепт на Пасху: сметанный кекс с сушеной вишней и съедобными цветами

Праздничная выпечка от Даши Малаховой

Сметанный кекс со съедобными цветами Фото: dashamalahova.com

Сметанный кекс с вяленой вишней и сахарной глазурью – это очень вкусно. А если украсить его настоящими съедобными цветами, то получится великолепный десерт на Пасху.

Кекс с вишней и съедобными цветами

Ингредиенты:

3 яйца

150 г сахара

150 мл сметаны

1 ч. ложка разрыхлителя

2 стакана муки

4 ст. ложки оливкового масла

Сливочное масло для смазывания формы

100 г сушеной вишни

Для глазури:

150 г сахарной пудры

Лимонный сок

Съедобные цветы

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Рецепт приготовления:

Яйца взбейте с сахаром. Добавьте сметану и оливковое масло. Просейте в смесь муку и разрыхитель. Сушеную вишню слегка присыпьте мукой и вмешайте в тесто. Форму для кекса смажьте сливочным маслом, присыпьте мукой и заполните тестом. Выпекайте в духовке в течение 40 минут при температуре 170 С. Кекс немного остудите. Достаньте из формы и полейте глазурью, смешав сахарную пудру и лимонный сок. Украсьте рзноцветными съедобными цветами.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пасхальный кекс с изюмом и орехами. "Сегодня" также делились рецептом пасхальных пряников с глазурью.

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