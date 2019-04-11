Рецепт на Пасху: сметанный кекс с сушеной вишней и съедобными цветами
Праздничная выпечка от Даши Малаховой
Сметанный кекс с вяленой вишней и сахарной глазурью – это очень вкусно. А если украсить его настоящими съедобными цветами, то получится великолепный десерт на Пасху.
Кекс с вишней и съедобными цветами
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 150 г сахара
- 150 мл сметаны
- 1 ч. ложка разрыхлителя
- 2 стакана муки
- 4 ст. ложки оливкового масла
- Сливочное масло для смазывания формы
- 100 г сушеной вишни
Для глазури:
- 150 г сахарной пудры
- Лимонный сок
- Съедобные цветы
Рецепт приготовления:
- Яйца взбейте с сахаром. Добавьте сметану и оливковое масло.
- Просейте в смесь муку и разрыхитель.
- Сушеную вишню слегка присыпьте мукой и вмешайте в тесто.
- Форму для кекса смажьте сливочным маслом, присыпьте мукой и заполните тестом. Выпекайте в духовке в течение 40 минут при температуре 170 С.
- Кекс немного остудите. Достаньте из формы и полейте глазурью, смешав сахарную пудру и лимонный сок. Украсьте рзноцветными съедобными цветами.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить пасхальный кекс с изюмом и орехами. "Сегодня" также делились рецептом пасхальных пряников с глазурью.
Смотрите видео, как приготовить мраморный кекс:
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Источник: Сегодня