Рецепт на Пасху: свинина, фаршированная овощами
Готовим свинину в итальянском стиле с болгарским перцем, оливками и зеленью
Традиционный пасхальный стол отличается обилием мясных блюд. Мы рекомендуем приготовить вкусный рулет из свинины с овощной начинкой. В качестве гарнира к запеченному мясу подойдут салаты из тушеных или свежих овощей, картофельное пюре на молоке, кускус и булгур.
Свинина, запеченная с овощами и оливками
Ингредиенты:
- 1 кг свиной вырезки
- 1 стручок красного перца
- 100 г оливок без косточек
- 3-4 зубчика чеснока
- 1 пучок зелени (зеленого лука, петрушки или базилика)
- 1 яйцо
- 1 веточка тимьяна
- соль, перец
- оливковое масло
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Рецепт приготовления:
- Свиную вырезку помыть, удалить лишний жир и пленки. Обсушить бумажным полотенцем.
- Вдоль всего куска мяса сделать 3-4 глубоких надреза, не прорезая свинину до конца. Хорошо натереть солью и молотым перцем.
- Красный перец помыть, удалить семена и перегородки. Нарезать мякоть мелкими кубиками.
- Чеснок, зелень и оливки мелко порубить.
- Соединить ингредиенты для начинки, добавить яйцо, соль и молотый перец.
- Нафаршировать свинину полученной смесью и скрепить кулинарной нитью.
- Смазать мясо растительным маслом и переложить в форму для запекания. Положить сверху веточки тимьяна.
- Накрыть мясо фольгой и выпекать в разогретой до 180 С духовке в течение 50 минут. Затем фольгу снять и запекать свинину еще 20-30 минут.
- Дать мясу "отдохнуть" в течение 20 минут. После этого его можно разрезать на порционные куски.
Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, какие вкусные блюда можно приготовить на Пасху.
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Источник: Сегодня