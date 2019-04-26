Рецепт на Пасху: свинина, фаршированная овощами

Готовим свинину в итальянском стиле с болгарским перцем, оливками и зеленью

Фаршированная свинина с овощами Фото: Depositphotos

Традиционный пасхальный стол отличается обилием мясных блюд. Мы рекомендуем приготовить вкусный рулет из свинины с овощной начинкой. В качестве гарнира к запеченному мясу подойдут салаты из тушеных или свежих овощей, картофельное пюре на молоке, кускус и булгур.

Свинина, запеченная с овощами и оливками

Ингредиенты:

1 кг свиной вырезки

1 стручок красного перца

100 г оливок без косточек

3-4 зубчика чеснока

1 пучок зелени (зеленого лука, петрушки или базилика)

1 яйцо

1 веточка тимьяна

соль, перец

оливковое масло

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Рецепт приготовления:

Свиную вырезку помыть, удалить лишний жир и пленки. Обсушить бумажным полотенцем. Вдоль всего куска мяса сделать 3-4 глубоких надреза, не прорезая свинину до конца. Хорошо натереть солью и молотым перцем. Красный перец помыть, удалить семена и перегородки. Нарезать мякоть мелкими кубиками. Чеснок, зелень и оливки мелко порубить. Соединить ингредиенты для начинки, добавить яйцо, соль и молотый перец. Нафаршировать свинину полученной смесью и скрепить кулинарной нитью. Смазать мясо растительным маслом и переложить в форму для запекания. Положить сверху веточки тимьяна. Накрыть мясо фольгой и выпекать в разогретой до 180 С духовке в течение 50 минут. Затем фольгу снять и запекать свинину еще 20-30 минут. Дать мясу "отдохнуть" в течение 20 минут. После этого его можно разрезать на порционные куски.

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