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Рецепт на Пасху: свинина, фаршированная овощами

Готовим свинину в итальянском стиле с болгарским перцем, оливками и зеленью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:17
Фаршированная свинина с овощами
Фаршированная свинина с овощами
Фото: Depositphotos

Традиционный пасхальный стол отличается обилием мясных блюд. Мы рекомендуем приготовить вкусный рулет из свинины с овощной начинкой. В качестве гарнира к запеченному мясу подойдут салаты из тушеных или свежих овощей, картофельное пюре на молоке, кускус и булгур. 

Свинина, запеченная с овощами и оливками

Ингредиенты:

  • 1 кг свиной вырезки
  • 1 стручок красного перца
  • 100 г оливок без косточек
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 1 пучок зелени (зеленого лука, петрушки или базилика)
  • 1 яйцо
  • 1 веточка тимьяна
  • соль, перец
  • оливковое масло
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Рецепт приготовления:

  1. Свиную вырезку помыть, удалить лишний жир и пленки. Обсушить бумажным полотенцем.
  2. Вдоль всего куска мяса сделать 3-4 глубоких надреза, не прорезая свинину до конца. Хорошо натереть солью и молотым перцем.
  3. Красный перец помыть, удалить семена и перегородки. Нарезать мякоть мелкими кубиками.
  4. Чеснок, зелень и оливки мелко порубить.
  5. Соединить ингредиенты для начинки, добавить яйцо, соль и молотый перец.
  6. Нафаршировать свинину полученной смесью и скрепить кулинарной нитью.
  7. Смазать мясо растительным маслом и переложить в форму для запекания. Положить сверху веточки тимьяна.
  8. Накрыть мясо фольгой и выпекать в разогретой до 180 С духовке в течение 50 минут. Затем фольгу снять и запекать свинину еще 20-30 минут.
  9. Дать мясу "отдохнуть" в течение 20 минут. После этого его можно разрезать на порционные куски.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, какие вкусные блюда можно приготовить на Пасху.

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Источник: Сегодня
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