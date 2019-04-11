Рецепт на Пасху: запеченная индейка под медово-горчичной глазурью

Готовим индейку в духовке с сырной начинкой и ароматным маринадом

Запеченная индейка в духовке Фото: Depositphotos

Подавать к пасхальному столу блюда из птицы – одна из давних традиций. Мы расскажем, как вкусно запечь филе индейки с чесноком, сливочным сыром и медово-горчичной глазурью.

Запеченная индейка под горчично-медовой глазурью

Ингредиенты:

1 кг филе индейки

200 г сливочного сыра

1 стакан воды

3 зубчика чеснока

2 ст. л. острой горчицы

100 г меда

2 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. паприки

1 ч. л. сахара

1 ст. л. соли

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Рецепт приготовления:

Растворите в воде соль и сахар. Положите в раствор промытое филе индейки, сверху поставьте груз (например, банку с водой) и уберите в холодильник на 2 часа. Приготовьте глазурь. Соедините в миске измельченный чеснок, оливковое масло, горчицу, мед и паприку. Хорошо перемешайте. Филе индейки достаньте из рассола и промокните бумажным полотенцем. Сделайте в нем глубокий продольный разрез и переложите в форму, застеленную фольгой. Разрез должен быть сверху. Наполните мясо сливочным сыром, хорошо соедините края (при необходимости скрепите зубочистками). Смажьте глазурью с помощью кулинарной кисточки и плотно заверните в фольгу. Поставьте мариноваться в холодильник на 2 часа. Затем переместите мясо в духовку, разогретую до 200 градусов, и запекайте 1 час 45 минут. Спустя время, разверните фольгу и запекайте еще 15 минут до румяной корочки. После достаньте буженину из духовки и дайте ей полностью остыть. Подавайте с овощным салатом.

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