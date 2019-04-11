Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт на Пасху: запеченная индейка под медово-горчичной глазурью

Готовим индейку в духовке с сырной начинкой и ароматным маринадом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:41
Запеченная индейка в духовке
Запеченная индейка в духовке
Фото: Depositphotos

Подавать к пасхальному столу блюда из птицы – одна из давних традиций. Мы расскажем, как вкусно запечь филе индейки с чесноком, сливочным сыром и медово-горчичной глазурью.

Запеченная индейка под горчично-медовой глазурью

Ингредиенты:

  • 1 кг филе индейки
  • 200 г сливочного сыра
  • 1 стакан воды
  • 3 зубчика чеснока
  • 2 ст. л. острой горчицы
  • 100 г меда
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. паприки
  • 1 ч. л. сахара
  • 1 ст. л. соли

Читайте также
Рецепт для праздничного ужина: запеченная индейка с ягодным соусом

Рецепт приготовления:

  1. Растворите в воде соль и сахар. Положите в раствор промытое филе индейки, сверху поставьте груз (например, банку с водой) и уберите в холодильник на 2 часа.
  2. Приготовьте глазурь. Соедините в миске измельченный чеснок, оливковое масло, горчицу, мед и паприку. Хорошо перемешайте. 
  3. Филе индейки достаньте из рассола и промокните бумажным полотенцем. Сделайте в нем глубокий продольный разрез и переложите в форму, застеленную фольгой. Разрез должен быть сверху.
  4. Наполните мясо сливочным сыром, хорошо соедините края (при необходимости скрепите зубочистками). Смажьте глазурью с помощью кулинарной кисточки и плотно заверните в фольгу. Поставьте мариноваться в холодильник на 2 часа. 
  5. Затем переместите мясо в духовку, разогретую до 200 градусов, и запекайте 1 час 45 минут. Спустя время, разверните фольгу и запекайте еще 15 минут до румяной корочки. После достаньте буженину из духовки и дайте ей полностью остыть. Подавайте с овощным салатом.

Напомним, ранее мы писали, как запечь свинину по-фински с клюквой. "Сегодня" также писали, как приготовить кулич "Краффин".

Смотрите видео, как приготовить оладьи из индейки:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Шашлык в банке: простой рецепт для духовки Кулич на Пасху: рецепт с сухими дрожжами Как приготовить куличи на Пасху: ТОП-5 проверенных рецептов Еврейская Пасха 2019: как приготовить настоящую мацу
Пасха индейка рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Алена Хмельницкая взяла «девочку» из приюта
Алена Хмельницкая взяла «девочку» из приюта
Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»
Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»
Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах
Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах
В Сети появилось последнее видео с участием Юлии Началовой
В Сети появилось последнее видео с участием Юлии Началовой

Популярные статьи

Сегодня, 11:33Техно

Xiaomi Mi Band 4 шокировал низкой ценой

Сегодня, 10:32Fun

11 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Сегодня, 07:02Fun

Стоят две тысячи евро: на видео показали уникальных украинских котов

Сегодня, 05:10Психология

Гороскоп на сегодня: на Раков обрушится много задач, а Овнам стоит приберечь деньги

Вчера, 16:50Food

Как приготовить куличи на Пасху: ТОП-5 проверенных рецептов

Вчера, 14:12Fun

10 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Вчера, 11:41Техно

Мир не будет прежним: Microsoft разрушила миф о флешках

Вчера, 09:22Fun

Преданный жене муж завел на стороне 47 детей

Вчера, 08:18Fun

Приметы на свадьбе: фотографы назвали главные признаки скорого развода

Вчера, 07:00Food

Как приготовить запеченную творожную пасху: ТОП-3 рецептов

9 апреляFun

9 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

9 апреляТехно

Атака НЛО: запуск ракет NASA породил жуткое явление

9 апреляFun

Девушка в белом платье сорвала свадьбу бывшего жениха: видео

9 апреляFun

Отец едва не потерял сознание, увидев прическу дочери

9 апреляШоу-бизнес

Ольга Сумская очаровала снимками с 17-летней дочерью-красавицей

8 апреляFun

8 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Новости партнеров

8 интересных фактов о цвете глаз
8 интересных фактов о цвете глаз
Сати Казановой стало стыдно за родителей
Сати Казановой стало стыдно за родителей
Владимир Стержаков разоблачил дочь после повторного ДНК-теста
Владимир Стержаков разоблачил дочь после повторного ДНК-теста
Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма
Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма
«Я смирилась с тем, что сын не вернулся в родительский дом»
«Я смирилась с тем, что сын не вернулся в родительский дом»
Ходченкову заподозрили с романе с с Александром Петровым
Ходченкову заподозрили с романе с с Александром Петровым
Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой
Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой
Появились новые подробности гибели принцессы Дианы
Появились новые подробности гибели принцессы Дианы