Рецепт на Пасху: запеченная индейка под медово-горчичной глазурью
Готовим индейку в духовке с сырной начинкой и ароматным маринадом
Подавать к пасхальному столу блюда из птицы – одна из давних традиций. Мы расскажем, как вкусно запечь филе индейки с чесноком, сливочным сыром и медово-горчичной глазурью.
Запеченная индейка под горчично-медовой глазурью
Ингредиенты:
- 1 кг филе индейки
- 200 г сливочного сыра
- 1 стакан воды
- 3 зубчика чеснока
- 2 ст. л. острой горчицы
- 100 г меда
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. паприки
- 1 ч. л. сахара
- 1 ст. л. соли
Рецепт приготовления:
- Растворите в воде соль и сахар. Положите в раствор промытое филе индейки, сверху поставьте груз (например, банку с водой) и уберите в холодильник на 2 часа.
- Приготовьте глазурь. Соедините в миске измельченный чеснок, оливковое масло, горчицу, мед и паприку. Хорошо перемешайте.
- Филе индейки достаньте из рассола и промокните бумажным полотенцем. Сделайте в нем глубокий продольный разрез и переложите в форму, застеленную фольгой. Разрез должен быть сверху.
- Наполните мясо сливочным сыром, хорошо соедините края (при необходимости скрепите зубочистками). Смажьте глазурью с помощью кулинарной кисточки и плотно заверните в фольгу. Поставьте мариноваться в холодильник на 2 часа.
- Затем переместите мясо в духовку, разогретую до 200 градусов, и запекайте 1 час 45 минут. Спустя время, разверните фольгу и запекайте еще 15 минут до румяной корочки. После достаньте буженину из духовки и дайте ей полностью остыть. Подавайте с овощным салатом.
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Источник: Сегодня