Рецепт на Пасху: запеченная курица с глазированной морковью
Весенний рецепт курицы к пасхальному столу
Пасхальное меню – это не только куличи и крашенки. Хрустящая запеченная курица с гарниром из карамелизированной в меду моркови станет главным горячим блюдом на праздничном столе.
Важно использовать именно молодую морковку толщиной 1,5-2 см, иначе она может не пропечься. Если молодой морковки у вас нет, возьмите несколько штук обычной, предварительно порезав ее крупными кусками.
Курица в медовой глазури с морковью
Ингредиенты:
- 2 пучка молодой моркови
- целая курица весом около 1,8 кг
- 1 лимон
- 1 головка чеснока
- 1 ст.л. семян кумина
- 1 ст.л. жидкого меда
- 85 г размягченного сливочного масла
- 1 пучок петрушки
- лавровый лист
Рецепт приготовления:
- Разогреть духовку до 200 С.
- Морковь почистить и срезать ботву. Уложить в подходящую форму.
- Разрезать лимон пополам и выдавить немного сока на морковь. Раздавить 2 зубчика чеснока в чеснокодавке, посыпать им морковь. Добавить кумин, мед и половину масла. Хорошо поперчить и немного посолить.
- Отделить листья петрушки от стеблей, листья отложить в сторону. Стебли петрушки, половинки лимона и оставшийся чеснок уложить внутрь курицы и приправить солью и перцем по вкусу.
- Выложить курицу на морковь и смазать оставшимся маслом.
- Поставить форму в духовку и готовить около 30 минут, пока не начнет образовываться румяная корочка. Вынуть форму, приподнять курицу, тщательно перемешать морковь и отправить форму в духовку еще на 40-50 минут, до готовности.
- Подавать курицу, посыпав мелко нарезанной петрушкой.
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Источник: Сегодня