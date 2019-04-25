Рецепт на Пасху: запеченная курица с глазированной морковью

Весенний рецепт курицы к пасхальному столу

Запеченная курица с морковью Фото: Depositphotos

Пасхальное меню – это не только куличи и крашенки. Хрустящая запеченная курица с гарниром из карамелизированной в меду моркови станет главным горячим блюдом на праздничном столе.

Важно использовать именно молодую морковку толщиной 1,5-2 см, иначе она может не пропечься. Если молодой морковки у вас нет, возьмите несколько штук обычной, предварительно порезав ее крупными кусками.

Курица в медовой глазури с морковью

Ингредиенты:

2 пучка молодой моркови

целая курица весом около 1,8 кг

1 лимон

1 головка чеснока

1 ст.л. семян кумина

1 ст.л. жидкого меда

85 г размягченного сливочного масла

1 пучок петрушки

лавровый лист

Рецепт приготовления:

Разогреть духовку до 200 С. Морковь почистить и срезать ботву. Уложить в подходящую форму. Разрезать лимон пополам и выдавить немного сока на морковь. Раздавить 2 зубчика чеснока в чеснокодавке, посыпать им морковь. Добавить кумин, мед и половину масла. Хорошо поперчить и немного посолить. Отделить листья петрушки от стеблей, листья отложить в сторону. Стебли петрушки, половинки лимона и оставшийся чеснок уложить внутрь курицы и приправить солью и перцем по вкусу. Выложить курицу на морковь и смазать оставшимся маслом. Поставить форму в духовку и готовить около 30 минут, пока не начнет образовываться румяная корочка. Вынуть форму, приподнять курицу, тщательно перемешать морковь и отправить форму в духовку еще на 40-50 минут, до готовности. Подавать курицу, посыпав мелко нарезанной петрушкой.

Напомним, ранее мы делились рецептом кулича на литр молока. "Сегодня" также писали, как украсить яйца на Пасху.

Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram