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Рецепт на Пасху: запеченная курица с глазированной морковью

Весенний рецепт курицы к пасхальному столу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Запеченная курица с морковью
Запеченная курица с морковью
Фото: Depositphotos

Пасхальное меню – это не только куличи и крашенки. Хрустящая запеченная курица с гарниром из карамелизированной в меду моркови станет главным горячим блюдом на праздничном столе. 

Важно использовать именно молодую морковку толщиной 1,5-2 см, иначе она может не пропечься. Если молодой морковки у вас нет, возьмите несколько штук обычной, предварительно порезав ее крупными кусками. 

Курица в медовой глазури с морковью

Ингредиенты:

  • 2 пучка молодой моркови
  • целая курица весом около 1,8 кг
  • 1 лимон
  • 1 головка чеснока
  • 1 ст.л. семян кумина
  • 1 ст.л. жидкого меда
  • 85 г размягченного сливочного масла
  • 1 пучок петрушки
  • лавровый лист
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Рецепт приготовления:

  1. Разогреть духовку до 200 С.
  2. Морковь почистить и срезать ботву. Уложить в подходящую форму. 
  3. Разрезать лимон пополам и выдавить немного сока на морковь. Раздавить 2 зубчика чеснока в чеснокодавке, посыпать им морковь. Добавить кумин, мед и половину масла. Хорошо поперчить и немного посолить.
  4. Отделить листья петрушки от стеблей, листья отложить в сторону. Стебли петрушки, половинки лимона и оставшийся чеснок уложить внутрь курицы и приправить солью и перцем по вкусу.
  5. Выложить курицу на морковь и смазать оставшимся маслом.
  6. Поставить форму в духовку и готовить около 30 минут, пока не начнет образовываться румяная корочка. Вынуть форму, приподнять курицу, тщательно перемешать морковь и отправить форму в духовку еще на 40-50 минут, до готовности.
  7. Подавать курицу, посыпав мелко нарезанной петрушкой.

Напомним, ранее мы делились рецептом кулича на литр молока. "Сегодня" также писали, как украсить яйца на Пасху.

Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку:

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Источник: Сегодня
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