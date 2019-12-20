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Рецепт на Рождество: запеченная курица с апельсинами и мандаринами

Готовим курицу с цитрусовыми в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:25
Курица с апельсинами в духовке
Курица с апельсинами в духовке
Фото: Depositphotos

Католики празднуют Рождество 25 декабря, а православные христиане – 7 января. Если вы хотите взглянуть на праздничный стол по-новому и приготовить что-то необычное, запеките курицу в духовке с апельсинами и мандаринами.

Смотрите видео, как выбрать вкусные мандарины:

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Курица в духовке с апельсинами и мандаринами

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 148 ккал

Ингредиенты:

  • 1 курица весом 1,5 кг
  • 2 апельсина
  • 5–6 мандаринов
  • 100 г лука-порея
  • 2 веточки розмарина
  • небольшой пучок тимьяна
  • 1 фенхель (можно не добавлять)
  • 1/2 ч. ложки аниса
  • 1 ст. ложка сливочного масла
  • 5–7 ст. ложек растительного масла
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Курицу хорошо посолите, поперчите, смажьте размягченным сливочным маслом, присыпьте листиками тимьяна и розмарина (оставьте 1 веточку тимьяна и розмарина, они нам понадобятся) и вотрите все это в кожу. Перевяжите ножки суровой ниткой.
  2. Апельсины, мандарины и фенхель нарежьте дольками или кружочками и сложите в противень, застеленный пергаментом. Порей хорошо промойте под струей холодной воды, нарежьте толстыми кружочками или оставьте целиком и добавьте в противень к фруктам.
  3. Сверху уложите курицу, добавьте анис, веточку розмарина и тимьяна. Полейте все растительным маслом и поставьте в разогретую до 230 °С духовку на 15 минут. Затем убавьте температуру до 170°С и готовьте еще 1,5 часа. Каждые 15–20 минут доставайте курицу и поливайте выделившимся соком. Чем чаще повторять эту процедуру, тем более ровной и глянцевой будет поджаристая корочка.

Как подавать курицу

Готовую курицу достаньте из духовки, оставьте на 15 минут отдохнуть и подавайте. Гарниром может стать запеченный картофель, отварной рис или булгур.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с курицей от Джейми Оливера. "Сегодня" также делились рецептом салата из свеклы с курицей и орехами.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: domashniy.ru
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