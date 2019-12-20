Рецепт на Рождество: запеченная курица с апельсинами и мандаринами
Готовим курицу с цитрусовыми в духовке
Католики празднуют Рождество 25 декабря, а православные христиане – 7 января. Если вы хотите взглянуть на праздничный стол по-новому и приготовить что-то необычное, запеките курицу в духовке с апельсинами и мандаринами.
Смотрите видео, как выбрать вкусные мандарины:
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Курица в духовке с апельсинами и мандаринами
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 148 ккал
Ингредиенты:
- 1 курица весом 1,5 кг
- 2 апельсина
- 5–6 мандаринов
- 100 г лука-порея
- 2 веточки розмарина
- небольшой пучок тимьяна
- 1 фенхель (можно не добавлять)
- 1/2 ч. ложки аниса
- 1 ст. ложка сливочного масла
- 5–7 ст. ложек растительного масла
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Курицу хорошо посолите, поперчите, смажьте размягченным сливочным маслом, присыпьте листиками тимьяна и розмарина (оставьте 1 веточку тимьяна и розмарина, они нам понадобятся) и вотрите все это в кожу. Перевяжите ножки суровой ниткой.
- Апельсины, мандарины и фенхель нарежьте дольками или кружочками и сложите в противень, застеленный пергаментом. Порей хорошо промойте под струей холодной воды, нарежьте толстыми кружочками или оставьте целиком и добавьте в противень к фруктам.
- Сверху уложите курицу, добавьте анис, веточку розмарина и тимьяна. Полейте все растительным маслом и поставьте в разогретую до 230 °С духовку на 15 минут. Затем убавьте температуру до 170°С и готовьте еще 1,5 часа. Каждые 15–20 минут доставайте курицу и поливайте выделившимся соком. Чем чаще повторять эту процедуру, тем более ровной и глянцевой будет поджаристая корочка.
Как подавать курицу
Готовую курицу достаньте из духовки, оставьте на 15 минут отдохнуть и подавайте. Гарниром может стать запеченный картофель, отварной рис или булгур.
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