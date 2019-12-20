Рецепт на Рождество: запеченная курица с апельсинами и мандаринами

Готовим курицу с цитрусовыми в духовке

Курица с апельсинами в духовке Фото: Depositphotos

Католики празднуют Рождество 25 декабря, а православные христиане – 7 января. Если вы хотите взглянуть на праздничный стол по-новому и приготовить что-то необычное, запеките курицу в духовке с апельсинами и мандаринами.

Смотрите видео, как выбрать вкусные мандарины:

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Курица в духовке с апельсинами и мандаринами

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

148 ккал

Ингредиенты:

1 курица весом 1,5 кг

2 апельсина

5–6 мандаринов

100 г лука-порея

2 веточки розмарина

небольшой пучок тимьяна

1 фенхель (можно не добавлять)

1/2 ч. ложки аниса

1 ст. ложка сливочного масла

5–7 ст. ложек растительного масла

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Курицу хорошо посолите, поперчите, смажьте размягченным сливочным маслом, присыпьте листиками тимьяна и розмарина (оставьте 1 веточку тимьяна и розмарина, они нам понадобятся) и вотрите все это в кожу. Перевяжите ножки суровой ниткой. Апельсины, мандарины и фенхель нарежьте дольками или кружочками и сложите в противень, застеленный пергаментом. Порей хорошо промойте под струей холодной воды, нарежьте толстыми кружочками или оставьте целиком и добавьте в противень к фруктам. Сверху уложите курицу, добавьте анис, веточку розмарина и тимьяна. Полейте все растительным маслом и поставьте в разогретую до 230 °С духовку на 15 минут. Затем убавьте температуру до 170°С и готовьте еще 1,5 часа. Каждые 15–20 минут доставайте курицу и поливайте выделившимся соком. Чем чаще повторять эту процедуру, тем более ровной и глянцевой будет поджаристая корочка.

Как подавать курицу

Готовую курицу достаньте из духовки, оставьте на 15 минут отдохнуть и подавайте. Гарниром может стать запеченный картофель, отварной рис или булгур.

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