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Рецепт на Троицу: готовим щавелевый пирог на кефире

Сегодня, 17:48

В этом рецепте удачно сочетаются мягкое тесто и кисло-сладкая начинка

Праздник Троицы в 2020 году будут отмечать 6 июня. В этот день принято готовить блюда с большим количеством зелени.

Мы советуем испечь необычный пирог на кефире со сладкой щавелевой начинкой. Он очень просто готовится, но непременно порадует вас своим вкусом.

Щавелевый пирог на Троицу

Щавелевый пирог на кефире
Щавелевый пирог на кефире
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 231 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • 500 мл кефира
  • 1 яйцо
  • 100 г сливочного масла комнатной температуры
  • 600-700 г муки
  • 1.5 ч.л. сахара
  • 1 ч.л. соли
  • 1 ч.л. соды

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Для начинки:

  • 300 г щавеля
  • 1 ч. л. крахмала
  • 100 г сахара
  • 1/4 ч.л. корицы

Смотрите видео, как приготовить несладкий заливной пирог:

Способ приготовления:

  1. Подготовить начинку. Щавель помыть, отрезать стебли. Листья нарезать и смешать с сахаром.
  2. Для теста смешать кефир, яйцо, масло, сахар и соль. Добавить муку с содой. Замесить тесто. Если оно липнет к рукам, добавить еще немного муки. Тесто завернуть в пленку и убрать на полчаса в холодильник.
  3. Духовку разогреть до 180 ºС.
  4. Щавель отжать от образовавшегося сока, смешать с крахмалом и корицей.
  5. Немного теста оставить на украшение, остальное разделить на две части. Одну чуть больше другой.
  6. Большую часть раскатать по размеру формы, так, чтобы оставались бортики
  7. Положить начинку. Раскатать вторую часть теста, накрыть начинку и защипать края пирога. Украсить пирог оставшимся тестом.
  8. Выпекать в разогретой духовке 30-40 минут.

Как подавать пирог

Перед подачей щавелевый пирог остудить и разрезать на порционные куски.

Напомним, ранее мы писали о традициях Троицы и о том, как поздравить близких на Троицу.

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Источник: Сегодня
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