Рецепт на Троицу: готовим щавелевый пирог на кефире
В этом рецепте удачно сочетаются мягкое тесто и кисло-сладкая начинка
Праздник Троицы в 2020 году будут отмечать 6 июня. В этот день принято готовить блюда с большим количеством зелени.
Мы советуем испечь необычный пирог на кефире со сладкой щавелевой начинкой. Он очень просто готовится, но непременно порадует вас своим вкусом.
Щавелевый пирог на Троицу
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 231 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для теста:
- 500 мл кефира
- 1 яйцо
- 100 г сливочного масла комнатной температуры
- 600-700 г муки
- 1.5 ч.л. сахара
- 1 ч.л. соли
- 1 ч.л. соды
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Для начинки:
- 300 г щавеля
- 1 ч. л. крахмала
- 100 г сахара
- 1/4 ч.л. корицы
Смотрите видео, как приготовить несладкий заливной пирог:
Способ приготовления:
- Подготовить начинку. Щавель помыть, отрезать стебли. Листья нарезать и смешать с сахаром.
- Для теста смешать кефир, яйцо, масло, сахар и соль. Добавить муку с содой. Замесить тесто. Если оно липнет к рукам, добавить еще немного муки. Тесто завернуть в пленку и убрать на полчаса в холодильник.
- Духовку разогреть до 180 ºС.
- Щавель отжать от образовавшегося сока, смешать с крахмалом и корицей.
- Немного теста оставить на украшение, остальное разделить на две части. Одну чуть больше другой.
- Большую часть раскатать по размеру формы, так, чтобы оставались бортики
- Положить начинку. Раскатать вторую часть теста, накрыть начинку и защипать края пирога. Украсить пирог оставшимся тестом.
- Выпекать в разогретой духовке 30-40 минут.
Как подавать пирог
Перед подачей щавелевый пирог остудить и разрезать на порционные куски.
Напомним, ранее мы писали о традициях Троицы и о том, как поздравить близких на Троицу.
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