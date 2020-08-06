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Рецепт необычного черничного варенья с мятой на зиму

Сегодня, 12:30

Мята придает варенью из черники пикантный вкус

Чернику можно замораживать на зиму, перетирать с сахаром, варить из нее компоты и консервировать в собственном соку. Мы предлагаем сделать оригинальное черничное варенье с мятой.

При приготовлении этой заготовки можно варьировать количество сахара, смотря на то, какой вы ее хотите получить: более сладкой или более кисловатой.

Черничное варенье с мятой

Варенье из черники
Варенье из черники
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 214 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Черника – 1 кг
  • Сахар – 300-400 г
  • Вода – 1 л
  • Мята – несколько веточек

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Способ приготовления:

  1. Ягоды заливаем водой, засыпаем сахаром и ставим на огонь.
  2. Даем закипеть и продолжаем варить на маленьком огне в течение 2 часов.
  3. В самом конце варки кладем мелко нарубленную мяту, перемешиваем, раскладываем по банкам и закатываем.

Полезный совет

Можно также сделать черничный конфитюр. Для него чернику взбиваем с сахаром в блендере, при этом она пускает сок. Кладем в кастрюлю и увариваем, пока сок не начнет испаряться, а вся смесь не станет густой – тогда можно закатывать.

Смотрите видео, почему стоит включить в свой рацион чернику:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку с черникой. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами вкусных десертов из черники.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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