Рецепт необычного черничного варенья с мятой на зиму
Мята придает варенью из черники пикантный вкус
Чернику можно замораживать на зиму, перетирать с сахаром, варить из нее компоты и консервировать в собственном соку. Мы предлагаем сделать оригинальное черничное варенье с мятой.
При приготовлении этой заготовки можно варьировать количество сахара, смотря на то, какой вы ее хотите получить: более сладкой или более кисловатой.
Черничное варенье с мятой
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 214 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Черника – 1 кг
- Сахар – 300-400 г
- Вода – 1 л
- Мята – несколько веточек
Способ приготовления:
- Ягоды заливаем водой, засыпаем сахаром и ставим на огонь.
- Даем закипеть и продолжаем варить на маленьком огне в течение 2 часов.
- В самом конце варки кладем мелко нарубленную мяту, перемешиваем, раскладываем по банкам и закатываем.
Полезный совет
Можно также сделать черничный конфитюр. Для него чернику взбиваем с сахаром в блендере, при этом она пускает сок. Кладем в кастрюлю и увариваем, пока сок не начнет испаряться, а вся смесь не станет густой – тогда можно закатывать.
Смотрите видео, почему стоит включить в свой рацион чернику:
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку с черникой. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами вкусных десертов из черники.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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