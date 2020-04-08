Рецепт необычного коктейля "Маргарита" с белым вином

Вино заменяет текилу в этом освежающем напитке

Тем, у кого плохие воспоминания о текиле или тем, кому просто хочется приготовить слабоалкогольный напиток, обязательно понравится этот освежающий коктейль, похожий на "Маргариту", но сделанный из вина Пино Гриджио, концентрата апельсинового сока и сока лайма.

Цитрусовый аромат и кислинка вина соответствуют классическому вкусу Маргариты, поэтому удивительно, что многие люди не пробовали эту комбинацию раньше. Так что скорее запасайтесь белым вином и украшайте бокалы солью!

Маргарита с вином

Коктейль "Маргарита" Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Калорийность:

166 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Дольки лайма – для украшения

Соль – для украшения

3 стакана вина Пино Гриджио

3/4 стакана замороженного концентрата апельсинового сока

1/2 стакана лимонного сока, свежевыжатого

3 стакана льда

Способ приготовления:

Насыпьте соль в широкую пластиковую миску. Протрите кромки бокалов для "Маргариты" долькой лайма. Затем опустите каждый стакан в миску с солью, чтобы покрыть края. Отложите стаканы в сторону. В блендере смешайте вино, концентрат апельсинового сока, сок лайма и лед. Взбейте до однородного состояния. Разделите смесь между четырьмя бокалами и сразу подавайте.

Полезный совет

Края бокалов можно украсить кружочками лайма.

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Напомним, ранее мы делились рецептами легких коктейлей для женщин. "Сегодня" также писали, как сделать коктейли из шампанского.

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