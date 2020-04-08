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Рецепт необычного коктейля "Маргарита" с белым вином

Вино заменяет текилу в этом освежающем напитке

Ирина Павлина
Сегодня, 20:35

Тем, у кого плохие воспоминания о текиле или тем, кому просто хочется приготовить слабоалкогольный напиток, обязательно понравится этот освежающий коктейль, похожий на "Маргариту", но сделанный из вина Пино Гриджио, концентрата апельсинового сока и сока лайма.

Цитрусовый аромат и кислинка вина соответствуют классическому вкусу Маргариты, поэтому удивительно, что многие люди не пробовали эту комбинацию раньше. Так что скорее запасайтесь белым вином и украшайте бокалы солью!

Маргарита с вином

Коктейль "Маргарита"
Коктейль "Маргарита"
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Калорийность:

  • 166 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Дольки лайма – для украшения
  • Соль – для украшения
  • 3 стакана вина Пино Гриджио
  • 3/4 стакана замороженного концентрата апельсинового сока
  • 1/2 стакана лимонного сока, свежевыжатого
  • 3 стакана льда

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Способ приготовления:

  1. Насыпьте соль в широкую пластиковую миску. Протрите кромки бокалов для "Маргариты" долькой лайма. Затем опустите каждый стакан в миску с солью, чтобы покрыть края. Отложите стаканы в сторону.
  2. В блендере смешайте вино, концентрат апельсинового сока, сок лайма и лед. Взбейте до однородного состояния.
  3. Разделите смесь между четырьмя бокалами и сразу подавайте.

Полезный совет

Края бокалов можно украсить кружочками лайма.

Смотрите видео, как сделать домашний ликер лимончелло:

Напомним, ранее мы делились рецептами легких коктейлей для женщин. "Сегодня" также писали, как сделать коктейли из шампанского.

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Источник: Сегодня
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