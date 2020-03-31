Рецепт необычного пирога с вареньем и бананами от Григория Германа
Ведущий готовит десерт из пшенной каши
Из пшенной крупы можно не только сварить кашу или капустняк, но и испечь очень вкусный домашний пирог. Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Григорий Герман готовит его с добавлением банана, орехов и варенья. Видео с пошаговым процессом смотрите ниже.
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В рецепте используется фундук, но вы можете без проблем заменить его грецкими орехами или миндалем. Варенье выбирайте на свой вкус, только проследите, чтобы оно было густым.
Пирог из пшенной крупы с вареньем
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 150 г пшенной крупы
- 150 г варенья
- 100 г орехов
- 300 мл молока
- 1 лимон
- 1 банан
- 1 ч.л. ванильного экстракта
- 1 яйцо
Способ приготовления:
- Нагрейте молоко с ванильным экстрактом.
- Всыпьте пшенную крупу и сварите кашу. Остудите.
- Нарежьте банан и сбрызните его соком лимона, чтобы он не потемнел.
- Разделите яйцо на белок и желток. Желток добавьте в кашу, белок взбейте в пышную пену.
- Добавьте в кашу нарезанный банан и колотые орехи.
- Взбейте белок в пышную пену, аккуратно добавьте в тесто.
- Выложите в форму и пеките при 180 ºС в течение 20-30 минут.
Как подавать пирог
Украсьте пшенный пирог любимым вареньем и колотыми орешками.
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