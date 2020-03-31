Рецепт необычного пирога с вареньем и бананами от Григория Германа

Ведущий готовит десерт из пшенной каши

Из пшенной крупы можно не только сварить кашу или капустняк, но и испечь очень вкусный домашний пирог. Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Григорий Герман готовит его с добавлением банана, орехов и варенья. Видео с пошаговым процессом смотрите ниже.

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В рецепте используется фундук, но вы можете без проблем заменить его грецкими орехами или миндалем. Варенье выбирайте на свой вкус, только проследите, чтобы оно было густым.

Пирог из пшенной крупы с вареньем

Пирог из пшенной крупы Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

150 г пшенной крупы

150 г варенья

100 г орехов

300 мл молока

1 лимон

1 банан

1 ч.л. ванильного экстракта

1 яйцо

Способ приготовления:

Нагрейте молоко с ванильным экстрактом. Всыпьте пшенную крупу и сварите кашу. Остудите. Нарежьте банан и сбрызните его соком лимона, чтобы он не потемнел. Разделите яйцо на белок и желток. Желток добавьте в кашу, белок взбейте в пышную пену. Добавьте в кашу нарезанный банан и колотые орехи. Взбейте белок в пышную пену, аккуратно добавьте в тесто. Выложите в форму и пеките при 180 ºС в течение 20-30 минут.

Как подавать пирог

Украсьте пшенный пирог любимым вареньем и колотыми орешками.

Напомним, ранее мы писали, как сделать свекольные брауни по рецепту Григория Германа. "Сегодня" также делились рецептами дрожжевого теста для пирожков и булочек.

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