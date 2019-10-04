Рецепт необычного тыквенного супа от Григория Германа
Телеведущий готовит суп из тыквы с грушей
Из тыквы можно сделать много вкусных блюд. Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Григорий Герман рассказал, как приготовить удивительный тыквенный суп.
Тыквенный суп-пюре с грушей
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г тыквы
- 200 г груш
- 80 г лука
- 15 мл оливкового масла
- 800 мл овощного бульона
- 100 мл густого йогурта
- Порошок имбиря
- Мускатный орех
- Молотая корица
- Карри
- 100 г сухариков
- Соль, молотый перец
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Способ приготовления:
- Мякоть тыквы нарезать крупными кусочками. Лук и груши разрезать пополам.
- Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Полить оливковым маслом, посолить и поперчить. Отправить в духовку на 25-30 минут.
- Переложить овощи и груши в глубокую миску и перебить блендером. Влить немного овощного бульона, добавить все специи.
- Еще раз взбить и влить остатки бульона.
- Перелить суп в кастрюлю и довести до кипения.
- Снять с плиты, добавить йогурт.
- Подавать тыквенный суп с сухариками.
Как сделать гренки для супа
Ингредиенты:
- 250 г средней части багета
- 80 г сливочного масла
- 1 ч. ложка гранулированного чеснока
- 1 ч. ложка прованских трав
Способ приготовления:
- Разрежьте багет на тонкие кружочки толщиной не более 5 мм.
- Растопите сливочное масло в микроволновке или в сотейнике на плите, смешайте с чесноком и травами и подождите, пока гранулы растворятся.
- Полейте этим соусом подготовленные кругляши и разложите их на противне.
- Разогрейте духовку до 160°C.
- Сушите в ней гренки 10-15 минут до золотистости, потом переверните и томите еще несколько минут.
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Источник: Сегодня