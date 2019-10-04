Рецепт необычного тыквенного супа от Григория Германа

Телеведущий готовит суп из тыквы с грушей

Из тыквы можно сделать много вкусных блюд. Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Григорий Герман рассказал, как приготовить удивительный тыквенный суп.

Тыквенный суп-пюре с грушей

Тыквенный суп с грушей Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г тыквы

200 г груш

80 г лука

15 мл оливкового масла

800 мл овощного бульона

100 мл густого йогурта

Порошок имбиря

Мускатный орех

Молотая корица

Карри

100 г сухариков

Соль, молотый перец

Способ приготовления:

Мякоть тыквы нарезать крупными кусочками. Лук и груши разрезать пополам. Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Полить оливковым маслом, посолить и поперчить. Отправить в духовку на 25-30 минут. Переложить овощи и груши в глубокую миску и перебить блендером. Влить немного овощного бульона, добавить все специи. Еще раз взбить и влить остатки бульона. Перелить суп в кастрюлю и довести до кипения. Снять с плиты, добавить йогурт. Подавать тыквенный суп с сухариками.

Как сделать гренки для супа

Ингредиенты:

250 г средней части багета

80 г сливочного масла

1 ч. ложка гранулированного чеснока

1 ч. ложка прованских трав

Способ приготовления:

Разрежьте багет на тонкие кружочки толщиной не более 5 мм.

Растопите сливочное масло в микроволновке или в сотейнике на плите, смешайте с чесноком и травами и подождите, пока гранулы растворятся.

Полейте этим соусом подготовленные кругляши и разложите их на противне.

Разогрейте духовку до 160°C.

Сушите в ней гренки 10-15 минут до золотистости, потом переверните и томите еще несколько минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно жарить тыквенные семечки.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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