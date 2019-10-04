Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт необычного тыквенного супа от Григория Германа

Телеведущий готовит суп из тыквы с грушей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:48

Из тыквы можно сделать много вкусных блюд. Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Григорий Герман рассказал, как приготовить удивительный тыквенный суп.

Тыквенный суп-пюре с грушей

Тыквенный суп с грушей
Тыквенный суп с грушей
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 500 г тыквы
  • 200 г груш
  • 80 г лука
  • 15 мл оливкового масла
  • 800 мл овощного бульона
  • 100 мл густого йогурта
  • Порошок имбиря
  • Мускатный орех
  • Молотая корица
  • Карри
  • 100 г сухариков
  • Соль, молотый перец

Читайте также:
Как приготовить вареники с тыквой: пошаговый рецепт

Способ приготовления:

  1. Мякоть тыквы нарезать крупными кусочками. Лук и груши разрезать пополам.
  2. Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Полить оливковым маслом, посолить и поперчить. Отправить в духовку на 25-30 минут.
  3. Переложить овощи и груши в глубокую миску и перебить блендером. Влить немного овощного бульона, добавить все специи.
  4. Еще раз взбить и влить остатки бульона.
  5. Перелить суп в кастрюлю и довести до кипения.
  6. Снять с плиты, добавить йогурт.
  7. Подавать тыквенный суп с сухариками.

Как сделать гренки для супа

Ингредиенты:

  • 250 г средней части багета
  • 80 г сливочного масла
  • 1 ч. ложка гранулированного чеснока
  • 1 ч. ложка прованских трав

Способ приготовления:

  • Разрежьте багет на тонкие кружочки толщиной не более 5 мм.
  • Растопите сливочное масло в микроволновке или в сотейнике на плите, смешайте с чесноком и травами и подождите, пока гранулы растворятся.
  • Полейте этим соусом подготовленные кругляши и разложите их на противне.
  • Разогрейте духовку до 160°C.
  • Сушите в ней гренки 10-15 минут до золотистости, потом переверните и томите еще несколько минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно жарить тыквенные семечки.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как сварить самую вкусную кашу из тыквы: пошаговый рецепт Как сделать желе из калины на зиму Тыква, запеченная с яблоками и творогом: рецепт дня Как испечь тыквенный тарт с ореховой посыпкой
тыква суп рецепт Григорий Герман суп-пюре
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Свадьба Собчак и Богомолова: видео из
Свадьба Собчак и Богомолова: видео из "эпицентра"
41-летняя Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой
41-летняя Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой
Роскошная подруга полузащитника
Роскошная подруга полузащитника "Зари" Владислава Кочергина
Это хуже, чем рожать: 5 видов катастрофически невыносимой боли
Это хуже, чем рожать: 5 видов катастрофически невыносимой боли

Популярные статьи

Сегодня, 11:32Шоу-бизнес

Ани Лорак приехала в Киев и прогулялась по Подолу: фото

Сегодня, 06:18Fun

День учителя 2019 – поздравления, проза, картинки и открытки

Сегодня, 04:58Fun

Девушка оскандалилась из-за "крошечного бикини" на фото

Вчера, 14:04Шоу-бизнес

Подготовка к фотосессии: дочь Анастасии Заворотнюк заинтриговала публику

Вчера, 12:01Fun

Забавное ограбление котами холодильника попало на видео

Вчера, 11:15Шоу-бизнес

Брэд Питт вынудил Анджелину Джоли пойти с ним под венец – СМИ

Вчера, 08:40Техно

"Пуск" без плиток: Microsoft показала Windows 10X

Вчера, 05:00Психология

Гороскоп на 3 октября: все знаки зодиака

Вчера, 04:58Fun

"Интимная поза" возлюбленных в самолете шокировала сеть: фото

2 октябряШоу-бизнес

Рак у Анастасии Заворотнюк: "Дворецкий Константин" прокомментировал ситуацию

2 октябряШоу-бизнес

"Моя булочка": Санта Димопулос показала новорожденную дочь

2 октябряШоу-бизнес

"Я слишком долго молчал": принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на британский таблоид

2 октябряFun

Похудевшая на 73 кг женщина раскрыла главное правило сброса веса

2 октябряПсихология

Гороскоп на 2 октября: все знаки зодиака

2 октябряFun

Показали фото девушки с "самыми красивыми ягодицами"

1 октябряШоу-бизнес

Скандал вокруг фото Заворотнюк: экс-сотруднице клиники грозит наказание

Новости партнеров

Альбина Джанабаева покинула Меладзе. А такая крепкая пара была
Альбина Джанабаева покинула Меладзе. А такая крепкая пара была
Велосипедистка дня: ультра-трейлраннер из Франции Нини Оливейра
Велосипедистка дня: ультра-трейлраннер из Франции Нини Оливейра
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Диетолог назвала причины, по которым постоянно хочется есть
Диетолог назвала причины, по которым постоянно хочется есть
Новая девушка экс-игрока Шахтера Дугласа Косты. Фото
Новая девушка экс-игрока Шахтера Дугласа Косты. Фото
Шоптенко похудела на 18 кг и рассказала, как ей это удалось
Шоптенко похудела на 18 кг и рассказала, как ей это удалось
На какой руке следует измерять артериальное давление?
На какой руке следует измерять артериальное давление?
Красотка, доказавшая волшебное влияние велосипеда на женское тело
Красотка, доказавшая волшебное влияние велосипеда на женское тело