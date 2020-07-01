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Рецепт необычного завтрака: панкейки с чаем матча

Сегодня, 09:03

Такие оладьи имеют интересный зеленоватый оттенок

Матча – порошок из специально выращенных листьев зеленого чая. Его можно заваривать кипятком и пить горячим, добавлять в смузи, молоко или каши. Существует множество сортов зеленого порошкового чая, которые значительно отличаются по цене.

Мы расскажем, как сделать с матча вкусные панкейки на завтрак. Они готовятся почти так же, как обычные.

Панкейки с матча

Оладьи с порошком матча
Оладьи с порошком матча
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 160 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 150 мл молока
  • 1 яйцо
  • 25 г сахара
  • 100 г пшеничной муки
  • 50 г кукурузной муки
  • 2 ст.л. порошка матча
  • 1/2 ч.л. соли
  • 1/4 ч.л. разрыхлителя
  • 1/2 ч.л. кокосового или сливочного масла

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Способ приготовления:

  1. Взбейте яйцо и сахар с помощью вилки, миксера или погружного блендера.
  2. Немного подогрейте молоко, растворите в нем кокосовое масло, добавьте смесь к яйцу и снова взбейте.
  3. Просейте в смесь оба вида муки, чай матча и разрыхлитель до получения однородной гладкой массы.
  4. Разогрейте на огне блинную сковороду или сковородку с антипригарным покрытием, затем уменьшите огонь до среднего и налейте в центр половину половника теста.
  5. Как только на поверхности панкейка появятся пузырьки, переверните его лопаткой. Оставьте панкейк дожариваться еще на минуту.
  6. Повторите с оставшимся тестом.

Как подавать панкейки

Подавайте панкейки вместе с медом, кленовым сиропом или любимым джемом.

Смотрите видео, как сделать немецкий панкейк с яблоками и корицей:

Напомним, ранее мы делились рецептом латте матча от Кортни Кардашьян, а также рассказывали, как испечь кекс с матча.

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Источник: Сегодня
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