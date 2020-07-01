Рецепт необычного завтрака: панкейки с чаем матча

Такие оладьи имеют интересный зеленоватый оттенок

Матча – порошок из специально выращенных листьев зеленого чая. Его можно заваривать кипятком и пить горячим, добавлять в смузи, молоко или каши. Существует множество сортов зеленого порошкового чая, которые значительно отличаются по цене.

Мы расскажем, как сделать с матча вкусные панкейки на завтрак. Они готовятся почти так же, как обычные.

Панкейки с матча

Оладьи с порошком матча Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

160 ккал на 100 г

Ингредиенты:

150 мл молока

1 яйцо

25 г сахара

100 г пшеничной муки

50 г кукурузной муки

2 ст.л. порошка матча

1/2 ч.л. соли

1/4 ч.л. разрыхлителя

1/2 ч.л. кокосового или сливочного масла

Способ приготовления:

Взбейте яйцо и сахар с помощью вилки, миксера или погружного блендера. Немного подогрейте молоко, растворите в нем кокосовое масло, добавьте смесь к яйцу и снова взбейте. Просейте в смесь оба вида муки, чай матча и разрыхлитель до получения однородной гладкой массы. Разогрейте на огне блинную сковороду или сковородку с антипригарным покрытием, затем уменьшите огонь до среднего и налейте в центр половину половника теста. Как только на поверхности панкейка появятся пузырьки, переверните его лопаткой. Оставьте панкейк дожариваться еще на минуту. Повторите с оставшимся тестом.

Как подавать панкейки

Подавайте панкейки вместе с медом, кленовым сиропом или любимым джемом.

Смотрите видео, как сделать немецкий панкейк с яблоками и корицей:

Напомним, ранее мы делились рецептом латте матча от Кортни Кардашьян, а также рассказывали, как испечь кекс с матча.

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