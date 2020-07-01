Рецепт необычного завтрака: панкейки с чаем матча
Такие оладьи имеют интересный зеленоватый оттенок
Матча – порошок из специально выращенных листьев зеленого чая. Его можно заваривать кипятком и пить горячим, добавлять в смузи, молоко или каши. Существует множество сортов зеленого порошкового чая, которые значительно отличаются по цене.
Мы расскажем, как сделать с матча вкусные панкейки на завтрак. Они готовятся почти так же, как обычные.
Панкейки с матча
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 160 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 150 мл молока
- 1 яйцо
- 25 г сахара
- 100 г пшеничной муки
- 50 г кукурузной муки
- 2 ст.л. порошка матча
- 1/2 ч.л. соли
- 1/4 ч.л. разрыхлителя
- 1/2 ч.л. кокосового или сливочного масла
Способ приготовления:
- Взбейте яйцо и сахар с помощью вилки, миксера или погружного блендера.
- Немного подогрейте молоко, растворите в нем кокосовое масло, добавьте смесь к яйцу и снова взбейте.
- Просейте в смесь оба вида муки, чай матча и разрыхлитель до получения однородной гладкой массы.
- Разогрейте на огне блинную сковороду или сковородку с антипригарным покрытием, затем уменьшите огонь до среднего и налейте в центр половину половника теста.
- Как только на поверхности панкейка появятся пузырьки, переверните его лопаткой. Оставьте панкейк дожариваться еще на минуту.
- Повторите с оставшимся тестом.
Как подавать панкейки
Подавайте панкейки вместе с медом, кленовым сиропом или любимым джемом.
Смотрите видео, как сделать немецкий панкейк с яблоками и корицей:
Напомним, ранее мы делились рецептом латте матча от Кортни Кардашьян, а также рассказывали, как испечь кекс с матча.
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