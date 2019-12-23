Рецепт необычного завтрака: яблочные гренки с корицей

Бутерброды могут быть и сладкими. Например, как эти горячие сэндвичи с яблоками и корицей

Яблочный сэндвич сладкий Фото: Depositphotos

Надоело готовить обычные гренки на завтрак? Тогда превратите это утреннее блюдо в сладкий сэндвич с яблочной начинкой. Получится удивительно вкусно!

Смотрите видео, как приготовить необычные гренки:

Яблочные сэндвичи можно подавать вместе с чаем, кофе, какао или холодным молоком. Они понравятся как взрослым, так и детям.

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Яблочный сэндвичи с корицей

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

171 ккал на 100 г

Ингредиенты:

12 ломтиков хлеба для тостов

1 крупное, сладкое и крепкое яблоко

2 яйца

4 ст. л. молока

1 ст. л. сахара

1 щепотка корицы

60 г сливочного масла

Сахарная пудра

Способ приготовления:

Удалить кожуру и семена, порезать яблоко на кружочки 6-7 мм. Срезать корку с хлеба. Взбить яйца с молоком, сахаром и корицей. Положить кружочек яблока на ломтик хлеба, покрыть вторым ломтиком и слегка прижать по краям. Окунуть сэндвич в яично-молочную смесь и жарить в растопленном масле на слабом огне по 2-3 минуты с каждой стороны (чтобы яблоко прогрелось, а хлеб не подгорел).

Как подавать яблочные сэндвичи

Обсушить сэндвичи на бумажных полотенцах, посыпать сахарной пудрой и подавать.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить блины с яблоками и корицей. "Сегодня" также делились рецептом яблочного трайфла.

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