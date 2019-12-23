Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт необычного завтрака: яблочные гренки с корицей

Бутерброды могут быть и сладкими. Например, как эти горячие сэндвичи с яблоками и корицей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:00
Яблочный сэндвич сладкий
Яблочный сэндвич сладкий
Фото: Depositphotos

Надоело готовить обычные гренки на завтрак? Тогда превратите это утреннее блюдо в сладкий сэндвич с яблочной начинкой. Получится удивительно вкусно!

Смотрите видео, как приготовить необычные гренки:

Яблочные сэндвичи можно подавать вместе с чаем, кофе, какао или холодным молоком. Они понравятся как взрослым, так и детям.

Читайте также:
Как испечь штрудель из лаваша с яблочной начинкой

Яблочный сэндвичи с корицей

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 171 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 12 ломтиков хлеба для тостов
  • 1 крупное, сладкое и крепкое яблоко
  • 2 яйца
  • 4 ст. л. молока
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 щепотка корицы
  • 60 г сливочного масла
  • Сахарная пудра

Способ приготовления:

  1. Удалить кожуру и семена, порезать яблоко на кружочки 6-7 мм.
  2. Срезать корку с хлеба.
  3. Взбить яйца с молоком, сахаром и корицей.
  4. Положить кружочек яблока на ломтик хлеба, покрыть вторым ломтиком и слегка прижать по краям.
  5. Окунуть сэндвич в яично-молочную смесь и жарить в растопленном масле на слабом огне по 2-3 минуты с каждой стороны (чтобы яблоко прогрелось, а хлеб не подгорел).

Как подавать яблочные сэндвичи

Обсушить сэндвичи на бумажных полотенцах, посыпать сахарной пудрой и подавать.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить блины с яблоками и корицей. "Сегодня" также делились рецептом яблочного трайфла.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить медовик на Новый год Как испечь творожный кекс с яблоками и вяленой вишней Как сделать детские капкейки на Новый год и Рождество Быстрый творожный десерт с малиной и медом
яблоки завтрак десерт бутерброд рецепт сэндвич
Источник: domashniy.ru
Реклама

Новости партнеров

Как Елена Кравец из
Как Елена Кравец из "Квартала 95" выглядела до популярности
Катя Осадча виклала фото з чоловіком:
Катя Осадча виклала фото з чоловіком: "Так виглядає кохання"
Открылась удивительная тайна брака Собчак и Богомолова
Открылась удивительная тайна брака Собчак и Богомолова
Пугачева практически развалилась и выглядит как старушка
Пугачева практически развалилась и выглядит как старушка
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 15:34Fun

Строители случайно наткнулись на древний клад стоимостью 12,1 млн гривен: фото

Сегодня, 15:01Шоу-бизнес

Елизавета II отречется от престола лишь при одном условии

Вчера, 19:50Events

Гороскоп на 23 декабря для всех знаков зодиака: как правильно провести этот день

Вчера, 17:04Психология

Гороскоп на неделю 22-28 декабря: все знаки зодиака

Вчера, 16:46Fun

С днем ангела Анны: красивые открытки и поздравления в стихах

Вчера, 16:21Fun

День святой Анны: история, традиции и приметы праздника

Вчера, 15:08Fun

Ханука 2019: дата, история и традиции праздника

Вчера, 08:29Events

День зимнего солнцестояния 2019: обряды, ритуалы и приметы

Вчера, 07:54Events

День зимнего солнцестояния 2019: дата самого короткого дня

Вчера, 07:54Fun

22 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

21 декабряПсихология

Четыре плохих привычки, которые делают людей глупее

21 декабряШоу-бизнес

alyona alyona обнажилась, прикрыв тело гигантским мандарином

21 декабряFood

Как приготовить новогодний салат оливье: 10 рецептов на любой вкус

21 декабряFun

Мужчина 20 минут отбивал собаку от гигантской анаконды: невероятное видео

21 декабряШоу-бизнес

Дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж: фото со свадьбы

21 декабряПсихология

День зимнего солнцестояния – самый энергетический день в году: что категорически нельзя делать

Новости партнеров

"Пальчики оближешь": Мясо по-французски с ананасами в духовке
Тюль для гостиной: как выбрать и ухаживать (24 фото)
Тюль для гостиной: как выбрать и ухаживать (24 фото)
Звездные пары с огромной разницей в росте
Звездные пары с огромной разницей в росте
Ефектна дружина лідера Волині, яка обожнює спокусливі фото
Ефектна дружина лідера Волині, яка обожнює спокусливі фото
10 советских актрис с «западной» внешностью
10 советских актрис с «западной» внешностью
Чай с имбирем для похудения и иммунитета: как приготовить
Чай с имбирем для похудения и иммунитета: как приготовить
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год
Радикальная диета многодетной мамы Марии Порошиной
Радикальная диета многодетной мамы Марии Порошиной