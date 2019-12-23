Рецепт необычного завтрака: яблочные гренки с корицей
Бутерброды могут быть и сладкими. Например, как эти горячие сэндвичи с яблоками и корицей
Надоело готовить обычные гренки на завтрак? Тогда превратите это утреннее блюдо в сладкий сэндвич с яблочной начинкой. Получится удивительно вкусно!
Смотрите видео, как приготовить необычные гренки:
Яблочные сэндвичи можно подавать вместе с чаем, кофе, какао или холодным молоком. Они понравятся как взрослым, так и детям.
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Яблочный сэндвичи с корицей
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 171 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 12 ломтиков хлеба для тостов
- 1 крупное, сладкое и крепкое яблоко
- 2 яйца
- 4 ст. л. молока
- 1 ст. л. сахара
- 1 щепотка корицы
- 60 г сливочного масла
- Сахарная пудра
Способ приготовления:
- Удалить кожуру и семена, порезать яблоко на кружочки 6-7 мм.
- Срезать корку с хлеба.
- Взбить яйца с молоком, сахаром и корицей.
- Положить кружочек яблока на ломтик хлеба, покрыть вторым ломтиком и слегка прижать по краям.
- Окунуть сэндвич в яично-молочную смесь и жарить в растопленном масле на слабом огне по 2-3 минуты с каждой стороны (чтобы яблоко прогрелось, а хлеб не подгорел).
Как подавать яблочные сэндвичи
Обсушить сэндвичи на бумажных полотенцах, посыпать сахарной пудрой и подавать.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить блины с яблоками и корицей. "Сегодня" также делились рецептом яблочного трайфла.
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Источник: domashniy.ru