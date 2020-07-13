Рецепт необычной горячей закуски от Лилии Ребрик
Ведущая предложила сделать итальянскую брускетту с клубникой и хамоном
Из клубники можно приготовить массу сладких блюд: витаминные смузи, компоты, пироги и пирожки, а также панна котту и творожные десерты.
Известная актриса и ведущая Лилия Ребрик поделилась в своем Instagram рецептом необычной закуски из этой летней ягоды. Она предложила сделать итальянскую брускетту с клубникой, хамоном, сливочным сыром и руколой.
"Берите столько, сколько захочется, граммовки и пропорций в этом рецепте нет", – говорит Лилия Ребрик.
Брускетта с клубникой
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- Клубника
- Хамон
- Сыр "Филадельфия"
- Гречневый багет
- Рукола
- Густой соус бальзамик
Способ приготовления:
- Багет немного подсушите в духовке (если есть гриль, то на нем), дайте немного остыть.
- Намажьте хлеб сливочным сыром.
- Сверху выложите тонко нарезанный хамон, а на него – клубнику.
Как украсить брускетту
"Финальный этап (изюминка блюда!) – на клубничку положите руколу (она придаст блюду пикантный вкус), а для красоты – нарисуйте соусом сеточку, сердечко или солнышко", – советует Лилия Ребрик.
Смотрите видео, как сделать необычные бутерброды от Лилии Ребрик:
Напомним, ранее Лилия Ребрик делилась рецептом необычных тушеных сырников. Ведущая также рассказала, как сделать острый соус к шашлыку.
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