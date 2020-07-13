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Рецепт необычной горячей закуски от Лилии Ребрик

Сегодня, 18:26

Ведущая предложила сделать итальянскую брускетту с клубникой и хамоном

Из клубники можно приготовить массу сладких блюд: витаминные смузи, компоты, пироги и пирожки, а также панна котту и творожные десерты.

Известная актриса и ведущая Лилия Ребрик поделилась в своем Instagram рецептом необычной закуски из этой летней ягоды. Она предложила сделать итальянскую брускетту с клубникой, хамоном, сливочным сыром и руколой.

"Берите столько, сколько захочется, граммовки и пропорций в этом рецепте нет", – говорит Лилия Ребрик.

Брускетта с клубникой

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • Клубника
  • Хамон
  • Сыр "Филадельфия"
  • Гречневый багет
  • Рукола
  • Густой соус бальзамик

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Способ приготовления:

  1. Багет немного подсушите в духовке (если есть гриль, то на нем), дайте немного остыть.
  2. Намажьте хлеб сливочным сыром.
  3. Сверху выложите тонко нарезанный хамон, а на него – клубнику.

Как украсить брускетту

"Финальный этап (изюминка блюда!) – на клубничку положите руколу (она придаст блюду пикантный вкус), а для красоты – нарисуйте соусом сеточку, сердечко или солнышко", – советует Лилия Ребрик.

Смотрите видео, как сделать необычные бутерброды от Лилии Ребрик:

Напомним, ранее Лилия Ребрик делилась рецептом необычных тушеных сырников. Ведущая также рассказала, как сделать острый соус к шашлыку.

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Источник: Сегодня
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