Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт необычной клубничной галеты с сыром бри, медом и тимьяном

Сегодня, 08:51

Рецепт оригинальной французской галеты с ягодами и сыром

Из клубники можно варить варенье, делать пироги, десерты и напитки. Мы предлагаем приготовить необычную клубничную галету с сыром бри, медом и тимьяном. Этот французский пирог обязательно понравится даже самым требовательным гурманам.

Галету с клубникой можно подавать на завтрак или в качестве дополнения к кофе или чаю.

Клубничная галета с сыром

Галета с клубникой и бри
Галета с клубникой и бри
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1,5 часа

Калорийность:

  • 325 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • 300 г муки
  • 120 г сливочного масла
  • 1 ч.л. уксуса
  • 1 яйцо
  • 80 мл молока
  • Щепотка соли

Читайте также:
Галета "Рататуй": рецепт несладкого французского пирога

Для начинки:

  • 400-500 г клубники
  • 1-2 ч.л. кукурузного крахмала
  • 125 г сыра бри
  • 1 ч.л. листиков тимьяна
  • Жидкий мед – по вкусу

Смотрите видео, как испечь диетическую галету с фруктами:

Способ приготовления:

  1. Просеять муку в миску, добавить соль и нарезанное кубиками холодное сливочное масло. Растереть руками в крошку.
  2. Добавить уксус, молоко и яйцо. Замесить тесто и скатать его в шар. Завернуть в пленку и поставить в холодильник минимум на полчаса.
  3. Для начинки клубнику помыть, разрезать на половинки или на четвертинки. Смешать с кукурузным крахмалом.
  4. Сыр нарезать ломтиками.
  5. Достать тесто из холодильника, раскатать на присыпанной мукой поверхности в круг толщиной 5 мм.
  6. Выложить сверху кусочки клубники и сыра. Посыпать тимьяном.
  7. Выпекать в разогретой до 180-200 ºС духовке 35-40 минут.

Как подавать галету

Полить пирог медом по вкусу, остудить и разрезать на порционные куски.

Напомним, ранее мы делились рецептом галеты с помидорами, сыром и базиликом. Кроме этого, мы писали, как испечь галету с грибами.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Рецепт мясного суфле с чесноком и сливочным сыром Что приготовить из чечевицы: рецепты простых и вкусных блюд Лучший рецепт тонких блинчиков на молоке Идея для летнего обеда: холодный суп из свеклы
клубника сыр пирог выпечка рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Новая беда обрушилась на семью Тодоренко и Топалова
Новая беда обрушилась на семью Тодоренко и Топалова
Час времени и они будут как новые: чистим грязные сковородки
Час времени и они будут как новые: чистим грязные сковородки
Гаряча українська фітнес-модель Юлія Мішура
Гаряча українська фітнес-модель Юлія Мішура
Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса распалась
Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса распалась

Популярные статьи

Вчера, 19:30Шоу-бизнес

Алла Мазур показала, как выглядит после операции: фото

Вчера, 17:28Шоу-бизнес

ТОП-10 малоизвестных фактов из жизни секс-символа Мэрилин Монро

Вчера, 13:25Стиль

Можно короче: ТОП-5 главных стрижек 2020 года

Вчера, 12:13Стиль

Самые модные окрашивания волос 2020: главные тренды лета

Вчера, 11:17Шоу-бизнес

Бэби-бум в украинском шоу-бизнесе: кто из звезд готовится стать родителями

Вчера, 11:15Food

Как приготовить клубничное варенье: ТОП-5 рецептов

Вчера, 10:37Шоу-бизнес

Даша Астафьева показала полностью обнаженную фигуру: фото 18+

Вчера, 08:19Fun

День защиты детей: красивые поздравления и стихи

Вчера, 05:40Events

Яркие открытки с первым днем лета: поздравления, проза, стихи и картинки

31 маяШоу-бизнес

Всемирный день блондинок: ТОП-10 белокурых звезд Голливуда

31 маяTravel

День Киева: ТОП-10 интересных мест, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

31 маяШоу-бизнес

Беременная Alyosha рассекретила пол будущего ребенка

31 маяТехно

Новая космическая эра: интересные факты о полете SpaceX Crew Dragon

31 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Стрельцам нужно избегать негативных мыслей, а Козерогам – самостоятельно решать свои вопросы

30 маяТехно

SpaceX и NASA успешно отправили в космос астронавтов на корабле Crew Dragon: видео

30 маяEvents

30 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Стало известно, вместе ли сейчас Макс Михайлюк и Даша Ульянова
Стало известно, вместе ли сейчас Макс Михайлюк и Даша Ульянова
Пандемия: ученые сделали тревожное открытие
Пандемия: ученые сделали тревожное открытие
Новая беда обрушилась на семью Тодоренко и Топалова
Новая беда обрушилась на семью Тодоренко и Топалова
Чебуреки - тісто на чебуреки, покроковий рецепт
Чебуреки - тісто на чебуреки, покроковий рецепт
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Невестка Пугачевой поразила красотой во время отдыха с мужем
Невестка Пугачевой поразила красотой во время отдыха с мужем
Что произойдет с телом, если начать делать планку каждый день?
Что произойдет с телом, если начать делать планку каждый день?
Жарим лепешки на замену хлебу: добавили в тесто сыр и лук
Жарим лепешки на замену хлебу: добавили в тесто сыр и лук

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять