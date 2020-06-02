Рецепт необычной клубничной галеты с сыром бри, медом и тимьяном
Рецепт оригинальной французской галеты с ягодами и сыром
Из клубники можно варить варенье, делать пироги, десерты и напитки. Мы предлагаем приготовить необычную клубничную галету с сыром бри, медом и тимьяном. Этот французский пирог обязательно понравится даже самым требовательным гурманам.
Галету с клубникой можно подавать на завтрак или в качестве дополнения к кофе или чаю.
Клубничная галета с сыром
Время приготовления:
- 1,5 часа
Калорийность:
- 325 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для теста:
- 300 г муки
- 120 г сливочного масла
- 1 ч.л. уксуса
- 1 яйцо
- 80 мл молока
- Щепотка соли
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Для начинки:
- 400-500 г клубники
- 1-2 ч.л. кукурузного крахмала
- 125 г сыра бри
- 1 ч.л. листиков тимьяна
- Жидкий мед – по вкусу
Смотрите видео, как испечь диетическую галету с фруктами:
Способ приготовления:
- Просеять муку в миску, добавить соль и нарезанное кубиками холодное сливочное масло. Растереть руками в крошку.
- Добавить уксус, молоко и яйцо. Замесить тесто и скатать его в шар. Завернуть в пленку и поставить в холодильник минимум на полчаса.
- Для начинки клубнику помыть, разрезать на половинки или на четвертинки. Смешать с кукурузным крахмалом.
- Сыр нарезать ломтиками.
- Достать тесто из холодильника, раскатать на присыпанной мукой поверхности в круг толщиной 5 мм.
- Выложить сверху кусочки клубники и сыра. Посыпать тимьяном.
- Выпекать в разогретой до 180-200 ºС духовке 35-40 минут.
Как подавать галету
Полить пирог медом по вкусу, остудить и разрезать на порционные куски.
Напомним, ранее мы делились рецептом галеты с помидорами, сыром и базиликом. Кроме этого, мы писали, как испечь галету с грибами.
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