Рецепт необычной клубничной галеты с сыром бри, медом и тимьяном

Рецепт оригинальной французской галеты с ягодами и сыром

Из клубники можно варить варенье, делать пироги, десерты и напитки. Мы предлагаем приготовить необычную клубничную галету с сыром бри, медом и тимьяном. Этот французский пирог обязательно понравится даже самым требовательным гурманам.

Галету с клубникой можно подавать на завтрак или в качестве дополнения к кофе или чаю.

Клубничная галета с сыром

Галета с клубникой и бри Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Калорийность:

325 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

300 г муки

120 г сливочного масла

1 ч.л. уксуса

1 яйцо

80 мл молока

Щепотка соли

Для начинки:

400-500 г клубники

1-2 ч.л. кукурузного крахмала

125 г сыра бри

1 ч.л. листиков тимьяна

Жидкий мед – по вкусу

Смотрите видео, как испечь диетическую галету с фруктами:

Способ приготовления:

Просеять муку в миску, добавить соль и нарезанное кубиками холодное сливочное масло. Растереть руками в крошку. Добавить уксус, молоко и яйцо. Замесить тесто и скатать его в шар. Завернуть в пленку и поставить в холодильник минимум на полчаса. Для начинки клубнику помыть, разрезать на половинки или на четвертинки. Смешать с кукурузным крахмалом. Сыр нарезать ломтиками. Достать тесто из холодильника, раскатать на присыпанной мукой поверхности в круг толщиной 5 мм. Выложить сверху кусочки клубники и сыра. Посыпать тимьяном. Выпекать в разогретой до 180-200 ºС духовке 35-40 минут.

Как подавать галету

Полить пирог медом по вкусу, остудить и разрезать на порционные куски.

Напомним, ранее мы делились рецептом галеты с помидорами, сыром и базиликом. Кроме этого, мы писали, как испечь галету с грибами.

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